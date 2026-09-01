Sport

UTA a umilit FCSB și are doi jucători în echipa ideală a etapei a 7-a din SuperLiga. Cum arată primul ”11”

Doi jucători de la UTA au prins echipa ideală a etapei a 7-a din SuperLiga după victoria cu FCSB, scor 3-1. A fost primul succes al arădenilor din actualul sezon.
Traian Terzian
01.09.2026 | 23:21
UTA a umilit FCSB si are doi jucatori in echipa ideala a etapei a 7a din SuperLiga Cum arata primul 11
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După ce a învins FCSB, UTA are doi jucători în echipa ideală a etapei a 7-a a SuperLigii. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
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Fără doar și poate că UTA a oferit marea surpriză a etapei cu numărul 7 din SuperLiga și s-a impus la Târgoviște în fața celor de la FCSB. ”Bătrâna Doamnă” a fost recompensată și doi jucători au ajuns în echipa ideală.

S-a stabilit echipa ideală a etapei a 7-a din SuperLiga

După un start de stagiune poticnit, trupa lui Adrian Mihalcea a dat lovitura la meciul cu FCSB și a obținut primul succes. Remarcații arădenilor au fost atacantul Marius Coman, autor al unei ”duble”, și mijlocașul Alin Roman, cu două pase decisive, iar aceștia au fost incluși în echipa ideală creată de LPF.

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În ciuda faptului că nu a scos decât o remiză în Giulești cu Rapid, campioana Universitatea Craiova dă cei mai mulți jucători în formula etapei a 7-a. Oltenii sunt reprezentați de portarul Laurențiu Popescu, de fundașul Nikola Stevanovic și de căpitanul Nicușor Bancu.

Doi jucători mai are și nou promovata FC Voluntari, în timp ce ceilalți patru fotbaliști incluși în această formulă provin de la Sepsi OSK, CFR Cluj, Oțelul Galați și Dinamo. Echipa ideală a etapei a 7-a a SuperLigii arată astfel:

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PORTAR

  • Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova) – Portarul oltenilor a fost în mare formă și în Giulești, așa cum s-a dovedit a fi în tot anul 2026

FUNDAŞI

  • Matej Mamic (FC Voluntari) – Croatul ilfovenilor și-a trecut în cont prima pasă de gol în Superligă
  • Nikola Stevanovic (Universitatea Craiova) – Gol marcat și evoluție consistentă în centrul defensivei oltenilor
  • Setigui Karamoko (Sepsi OSK) – A fost ca un zid în fața adversarilor. S-a adaptat rapid la Sepsi
  • Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) – Un nou meci în care căpitanul oltenilor a consumat multă energie

MIJLOCAŞI

  • Alin Roman (UTA) – A fost printre cei mai buni din teren în meciul cu FCSB, în care a oferit și două pase decisive
  • Ovidiu Perianu (CFR Cluj) – A marcat un gol spectaculos la meciul 100 al său pe prima scenă
  • Pedro Nuno (Oțelul Galați) – Gol și pasă decisivă. Portughezul se numără printre remarcații startului de sezon.

ATACANŢI

  • Remus Guțea (FC Voluntari) – A fost MVP-ul meciului care a deschis etapa. Este un jucător cu calități tehnice incontestabile
  • Marius Coman (UTA) – A contribuit la succesul echipei sale cu două goluri de veritabil atacant
  • Mamoudou Karamoko (Dinamo) – Pe lângă golul marcat, a pus multă presiune pe apărarea adversă

Antrenorul etapei vine de la surpriza începutului de sezon

Deși mulți au crezut că este o candidată serioasă la retrograde din cauza numeroaselor plecări și a faptului că se confruntă cu mari dificultăți financiare, Petrolul este performera acestui start de sezon și se află pe un neașteptat șoc 3 în clasament.

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Un mare merit îi aparține și tehnicianului Ricardo Sousa, care a fost desemnat antrenorul etapei. Portughezul a făcut din Petrolul o formație greu de depășit și care știe să fructifice la maxim ocaziile pe care și le creează.

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”Cu o echipă aflată în plină reconstrucție, prahovenii au un început lăudabil de sezon. Așezați excelent în teren de antrenor, au învins vicecampioana (n.r. – 3-2 cu U Cluj), au ajuns la patru victorii și au încheiat etapa pe podium”, a scris LPF, în dreptul lui Ricardo Sousa.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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