Fără doar și poate că UTA a oferit marea surpriză a etapei cu numărul 7 din SuperLiga și s-a impus la Târgoviște în fața celor de la FCSB. ”Bătrâna Doamnă” a fost recompensată și doi jucători au ajuns în echipa ideală.
După un start de stagiune poticnit, trupa lui Adrian Mihalcea a dat lovitura la meciul cu FCSB și a obținut primul succes. Remarcații arădenilor au fost atacantul Marius Coman, autor al unei ”duble”, și mijlocașul Alin Roman, cu două pase decisive, iar aceștia au fost incluși în echipa ideală creată de LPF.
În ciuda faptului că nu a scos decât o remiză în Giulești cu Rapid, campioana Universitatea Craiova dă cei mai mulți jucători în formula etapei a 7-a. Oltenii sunt reprezentați de portarul Laurențiu Popescu, de fundașul Nikola Stevanovic și de căpitanul Nicușor Bancu.
Doi jucători mai are și nou promovata FC Voluntari, în timp ce ceilalți patru fotbaliști incluși în această formulă provin de la Sepsi OSK, CFR Cluj, Oțelul Galați și Dinamo. Echipa ideală a etapei a 7-a a SuperLigii arată astfel:
PORTAR
FUNDAŞI
MIJLOCAŞI
ATACANŢI
Deși mulți au crezut că este o candidată serioasă la retrograde din cauza numeroaselor plecări și a faptului că se confruntă cu mari dificultăți financiare, Petrolul este performera acestui start de sezon și se află pe un neașteptat șoc 3 în clasament.
Un mare merit îi aparține și tehnicianului Ricardo Sousa, care a fost desemnat antrenorul etapei. Portughezul a făcut din Petrolul o formație greu de depășit și care știe să fructifice la maxim ocaziile pe care și le creează.
”Cu o echipă aflată în plină reconstrucție, prahovenii au un început lăudabil de sezon. Așezați excelent în teren de antrenor, au învins vicecampioana (n.r. – 3-2 cu U Cluj), au ajuns la patru victorii și au încheiat etapa pe podium”, a scris LPF, în dreptul lui Ricardo Sousa.