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Clubul de SuperLiga care achită 18.000 de euro lunar pentru doi titulari accidentați. „E normal să îi plătim”. Exclusiv

Conducătorul unui club de tradiție din SuperLiga României a explicat situația celor doi fotbaliști accidentați foarte grav! 18.000 de euro lunar ajung în conturile sportivilor
Ciprian Păvăleanu
03.09.2026 | 14:40
Clubul de SuperLiga care achita 18000 de euro lunar pentru doi titulari accidentati E normal sa ii platim Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
UTA plătește 18.000 de euro pentru doi fotbaliști accidentați grav. Foto: Colaj FANATIK
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UTA Arad nu poate beneficia de serviciile a doi fotbaliști importanți, Alexi Pitu și Răzvan Oaidă, care s-au accidentat grav în acest început de sezon. Este puțin probabil să mai joace în acestă stagiune, iar Alexandru Meszar, conducătorul „Bătrânei Doamne”, a explicat cât plătește clubul pentru salariile celor doi sportivi pe care Adrian Mihalcea nu se poate baza.

UTA plătește sume uriașe pentru accidentații Răzvan Oaidă și Alexi Pitu

Răzvan Oaidă și Alexi Pitu sunt doi fotbaliști cu care UTA s-a întărit în această vară, însă, din păcate, Adrian Mihalcea nu va putea beneficia de aportul lor în acest sezon. Fostul mijlocaș de la FCSB, Rapid și U Cluj s-a accidentat în timpul unui antrenament, în timp ce fosta extremă a lui Gică Hagi a părăsit terenul, fiind accidentat, în meciul cu Rapid. Ambii au primit același verdict: ruptură de ligamente încrucișate.

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Cel mai probabil, niciunul dintre ei nu va mai putea juca în această stagiune, iar contractele lor sunt valabile până la finalul anului. Pentru UTA, acest lucru înseamnă un adevărat handicap, întrucât va fi nevoită să plătească salariile celor doi, care nu sunt mici, pentru tot restul sezonului, pe lângă costurile aferente intervențiilor chirurgicale și procesului de recuperare:

„Obligatoriu clubul îi plătește. Nu se pune problema. Contractele sunt făcute, s-au accidentat la locul de muncă, deci nu se pune problema. Atât salariile, intervențiile chirurgicale, cât și recuperarea vor fi acoperite de club. Au puțin sub 20.000 de euro împreună, dar nu cu mult. (n.r. – cam 18.000?) Exact!

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Dacă ar fi în teren, ar fi niște salarii ok, dar dacă nu pot intra în teren, într-adevăr este un minus. Trebuie să luăm în calcul și astfel de incidente. Minusul este destul de mare”, a declarat Alexandru Meszar, la FANATIK SUPERLIGA.

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UTA se întărește cu Omar El Sawy de la Rapid

După ce a pierdut doi jucători ce puteau fi importanți, UTA a încercat să acopere rapid posturile. Fostul mijlocaș al lui FC Hermannstadt, Antoni Ivanov, a semnat cu arădenii din postura de jucător liber, după ce clubul sibian s-a retras din toate competițiile și se află în pragul desființării.

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De asemenea, conform jurnalistului Emanuel Roșu, UTA îl va împrumuta de la Rapid pe Omar El Sawy, fotbalist în vârstă de 22 de ani. În ultimele două sezoane, el a fost împrumutat pe rând la Sepsi și U Cluj și se pare că nici în acest an nu își va găsi locul printre jucătorii importanți ai giuleștenilor.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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