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UTA Arad nu poate beneficia de serviciile a doi fotbaliști importanți, Alexi Pitu și Răzvan Oaidă, care s-au accidentat grav în acest început de sezon. Este puțin probabil să mai joace în acestă stagiune, iar Alexandru Meszar, conducătorul „Bătrânei Doamne”, a explicat cât plătește clubul pentru salariile celor doi sportivi pe care Adrian Mihalcea nu se poate baza.

UTA plătește sume uriașe pentru accidentații Răzvan Oaidă și Alexi Pitu

, însă, din păcate, Adrian Mihalcea nu va putea beneficia de aportul lor în acest sezon. Fostul mijlocaș de la FCSB, Rapid și U Cluj s-a accidentat în timpul unui antrenament, în timp ce fosta extremă a lui Gică Hagi a părăsit terenul, fiind accidentat, în meciul cu Rapid. Ambii au primit același verdict: ruptură de ligamente încrucișate.

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Cel mai probabil, niciunul dintre ei nu va mai putea juca în această stagiune, iar contractele lor sunt valabile până la finalul anului. Pentru UTA, acest lucru înseamnă un adevărat handicap, întrucât va fi nevoită să plătească salariile celor doi, care nu sunt mici, pentru tot restul sezonului, pe lângă costurile aferente intervențiilor chirurgicale și procesului de recuperare:

„Obligatoriu clubul îi plătește. Nu se pune problema. Contractele sunt făcute, s-au accidentat la locul de muncă, deci nu se pune problema. Atât salariile, intervențiile chirurgicale, cât și recuperarea vor fi acoperite de club. Au puțin sub 20.000 de euro împreună, dar nu cu mult. (n.r. – cam 18.000?) Exact!

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Dacă ar fi în teren, ar fi niște salarii ok, dar dacă nu pot intra în teren, într-adevăr este un minus. Trebuie să luăm în calcul și astfel de incidente. Minusul este destul de mare”, a declarat Alexandru Meszar, la FANATIK SUPERLIGA.

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UTA se întărește cu Omar El Sawy de la Rapid

După ce a pierdut doi jucători ce puteau fi importanți, UTA a încercat să acopere rapid posturile. Fostul mijlocaș al lui FC Hermannstadt, Antoni Ivanov, a semnat cu arădenii din postura de jucător liber, după ce clubul sibian s-a retras din toate competițiile și se află în pragul desființării.

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De asemenea, conform jurnalistului Emanuel Roșu, fotbalist în vârstă de 22 de ani. În ultimele două sezoane, el a fost împrumutat pe rând la Sepsi și U Cluj și se pare că nici în acest an nu își va găsi locul printre jucătorii importanți ai giuleștenilor.