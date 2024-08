„De ce depinde plecarea sa? De cașcaval”. Fotbalistul de la UTA, ofertat de o echipă din România care se bate la campionat. Anunțul lui Mircea Rednic

Cristian Mihai, mijlocașul în vârstă de 19 ani de la UTA Arad, este dorit de o echipă care se bate la campionat în România. De asemenea, fotbalistul crescut la academia „Bătrânei Doamne” a stârnit atenția unor cluburi din străinătate. Mircea Rednic este pregătit să renunțe la noua „perlă” de la Arad în cazul unei oferte tentante pentru club.

Cristi Mihai, dorit de o echipă din România care se bate la campionat: „E o presiune pentru el”

Cristian Mihai a impresionat în primele meciuri ale sezonului la UTA Arad. Deși nu a reușit să marcheze sau să paseze decisiv, tânărul mijlocaș al „Bătrânei Doamne” a avut evoluții apreciate și a stârnit interesul unor cluburi tari din SuperLiga.

De asemenea, Mircea Rednic și-a luat măsuri de precauție și l-a adus de la Corvinul Hunedoara pe Denis Hrezdac. Totuși, prestațiile lui Cristian Mihai au început să scârțâie, iar Mircea Rednic nu a stat pe gânduri. „Puriul” l-a trecut pe banca de rezerve pe Cristian Mihai la .

Experimentatul antrenor susține că tânărul fotbalist simte presiune, deoarece știe că este curtat de cluburi importante. ”A fost sub formă de glumă aia cu roșiile. Mihai provine dintr-o familie modestă, care are o mică fermă și toată familia lucrează acolo.

„E o presiune pe el pentru că știe că e curtat”

Haideți să vă spun și adevărul. Mihai știe că are ofertă de la o echipă care se bate la campionat în România, dar și din străinătate. Și cred că asta l-a făcut să vrea să arate mai mult decât ar fi trebuit să arate.

Restul, că are probleme cu roșiile sau că are o iubită frumoasă acum, pe care am văzut-o și eu, nu, nicio treabă. E o presiune pe el pentru că știe că e curtat. Iar el e un băiat tânăr, care-și dorește, visează…”, a declarat Mircea Rednic, .

În actuala stagiune, Cristian Mihai a adunat 6 apariții. Mijlocașul are o cotă de piață de 600.000 de euro, potrivit Transfermarkt.com. De-a lungul carierei, Cristian Mihai a mai îmbrăcat tricoul celor de la Progresul Pecica.

„De ce depinde plecarea sa? De cașcaval”. Mircea Rednic, discurs sincer despre Cristian Mihai

Mircea Rednic susține că oferta venită pentru Cristian Mihai este mai mică decât cea pe care Rapid a oferit-o pentru tânărul Rareș Pop. Totodată, Cristian Mihai ar putea fi protagonistul unui transfer în afara României.

„De ce depinde plecarea sa? De cașcaval pentru club. Oferta pe care am avut-o de la echipa din România era sub cea pe care a făcut-o Rapid pentru Rareș (n.r. Pop, 800.000 de euro).

Ei vor să compenseze și cu ceva jucători și clubul nu a agreat. În schimb, are din străinătate o ofertă bună, dar și cei de acolo încă stau să se gândească. Se gândesc să-l ia sub formă de împrumut sau să îl cumpere definitiv.

De asta zic, sunt sigur că asta a apăsat asupra lui, eu ca antrenor am fost obligat să-i spun că sunt oferte pentru el. Ar fi un lucru bun și pentru el și pentru club. În străinătate eu l-aș da”, au fost cuvintele lui Mircea Rednic.