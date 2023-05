UTA Arad – Hermannstadt, live stream, ora 20:00, în etapa 6 din play-out SuperLiga. Echipele de start

Meciul UTA – FC Hermannstadt are loc marţi, 2 mai, cu începere de la ora 20:00, în cadrul etapei 6 din play-out-ul SuperLigii. Pentru arădeni este un meci crucial, pentru că acum se află pe locul 15, loc retrogradabil, după ce FC Argeş a învins, cum era de aşteptat, la vecinii de judeţ de la Mioveni. Numai victoria este tot ce contează pentru UTA, sibienii fiind aproape salvaţi şi fără licenţă de cupe europene, deci nu au de ce să tragă la primele două locuri.

Unde se joacă meciul UTA – FC Hermannstadt

Întâlnirea UTA – FC Hermannstadt se dispută marţi, 2 mai, de la ora 20:00, pe stadionul Francisc Neumann din Arad, în etapa 6 din play-out-ul SuperLigii. Fiind un meci foarte important pentru soarta arădenilor în prima divizie este mare nevoie de aportul fanilor, care să lase deoparte animozităţile cu conducerea clubului şi să fie alături de echipă.

Acest lucru l-a menţionat şi antrenorul Mircea Rednic, la debut în faţa propriului public. UTA este una dintre echipele cu o medie ridicată de spectatori la meciurile de acasă din acest sezon şi cu sguranţă stadionul va fi plin la acest meci pe care alb-roşii trebuie să îl câştige cu orice preţ, dacă vor să mai aibă şanse de evitarea retrogradării direct.

Cine transmite la TV partida UTA – FC Hermannstadt

Partida UTA – FC Hermannstadt se joacă marţi, 2 mai, de la ora 20:00, pe stadionul Francisc Neumann din Arad, în etapa 6 din play-off-ul SuperLigii și va fi transmisă pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Arad marţi, 2 mai, va fi o vreme aproape ca de vară, cu un cer senin toată ziua, fără nici un pericol de ploaie şi cu o temperatură cea mai ridicată din acest an, de 23 de grade la ora amiezii. Meciul având loc la ora 20:00 în aer vor mai fi la ora partidei în jur de 19-20 de grade. Arbitrul partidei este Viorel Flueran din Craiova, un arbitru cu meciuri puţine în acest sezon şi care nu face parte din vategoria celor mai buni.

Ce jucători lipsesc din confruntarea UTA – FC Hermannstadt

este în faţa unui meci de totul sau nimic. Experimentatul tehnician, care însă nu a mai avut performaţe din 2017 încoace, este încrezător că UTA nu va retrograda. La meciul cu un Hermannstadt în foarte bună formă absenţii sunt fundaşii centrali Erico, nerefăcut şi Chindris, eliminat la finalul meciului de Cupă de la Cluj.

Marius Măldărăşanu este foarte aproape de împlinirea obiectivului de a menţine Sibiul în SuperLiga. are 27 de puncte, dar nu poate lupta pentru primele două locuri, pentru că nu are licenţă de UEFA. La Arad singurul absent este fundaşul central Antoche, accidentat.

Cote la pariuri la jocul UTA – FC Hermannstadt

Casele de pariuri au înţeles faptul că există o echipă care se află în mare nevoie de puncte şi prin urmare mizează pe victoria echipei arădene. UTA are cota de 2,10 la victorie iar sibienii au cotă de 4,00, pentru a îngropa Aradul. Şansă dublă 1X are cotă 1,30 iar şansă dublă X2 are cotă de 1,80. Gol marcat UTA are cotă de 1,30 iar golul oaspeţilor cotă de 1,70.

Prolema este că în partidele jucate la Arad din 2018 încoace între cele două echipe UTA nu a învins niciodată. Au fost două rezultate de egalitate şi în ultimele două partide, anul trecut şi acum în sezonul regulat au câştigat oaspeţii cu 1-0 şi 2-1, goluri marcate de ghanezul Alhassan, ultimul în minutul 95!