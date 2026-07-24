UTA Arad – Oțelul, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 2. Gălățenii au legitimat doi jucători chiar în ziua meciului

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UTA Arad – Oțelul Galați este meciul care deschide etapa 2 din SuperLiga. Startul meciului este programat vineri, 24 iulie, de la ora 18:30, pe Arena „Francisc Neuman” din Arad. După prima etapă, gazdele sunt pe ultimul loc din campionat, în timp ce oaspeții au reușit o victorie în fața lui CFR Cluj, locul 3 anul trecut. Chiar în ziua meciului UTA – Oțelul, gălățenii i-au legitimat pe Sylla și Joao Paulino. Mai multe cluburi din SuperLiga .

UTA Arad – Oțelul Galaţi în etapa 2 din SuperLiga României

vine în întâmpinarea cititorilor săi cu sistemul complex al datelor OPTA pentru toate meciurile din SuperLiga, sezonul 2026-2027. Tot ce trebuie să știi într-un singur loc: ora meciului, scorul, brigada de arbitri, comentariul live, formațiile de start, statistici relevante pentru fiecare jucător în parte și clasamentul actualizat automat. Un instrument puternic pentru iubitorii de fotbal și, de ce nu?, pentru pariori.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 2 UTA 2026-07-24T15:30:00Z Oțelul Arbitri Arbitru centru: S. Vădana Arbitru asistent 1: M. Necula Arbitru asistent 2: D. Ilinca Al patrulea oficial: C. Olaru VAR: R. Petrescu Asistent VAR: C. Trandafir

Clasament SuperLiga etapa 2, înainte şi dupa UTA – Oțelul

Clasamentul SuperLigii se actualizează și el meci de meci, astfel încât să fii la curent în orice moment cu modificările apărute în prima ligă românească.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ Univ. Craiova 1 1 0 0 4-0 3 2 ▲ Corvinul 1 1 0 0 3-0 3 3 ▲ FCSB 1 1 0 0 2-0 3 4 ▲ Oțelul 1 1 0 0 2-1 3 5 ▲ U Cluj 1 1 0 0 2-1 3 6 ▲ Petrolul 1 1 0 0 1-0 3 7 ▲ Rapid 1 1 0 0 1-0 3 8 ▼ FC Botoşani 1 0 1 0 2-2 1 9 ▲ FC Voluntari 1 0 1 0 2-2 1 10 ▼ CFR Cluj 1 0 0 1 1-2 0 11 ▼ Farul 1 0 0 1 1-2 0 12 ▼ Dinamo 1 0 0 1 0-1 0 13 ▼ Sepsi OSK 1 0 0 1 0-1 0 14 ▼ FC Argeș 1 0 0 1 0-2 0 15 ▼ Csikszereda 1 0 0 1 0-3 0 16 ▼ UTA 1 0 0 1 0-4 0

Statistici OPTA pentru pariuri la UTA Arad – Oțelul Galaţi: jucători, şuturi, cornere, faulturi, cartonaşe, offside-uri

Iar pentru cei pasionați cu adevărat de statistică, avem datele pentru fiecare jucător care intră pe teren. Goluri, assisturi, cartonașe, șuturi (pe poartă sau nu), ofsaiduri, faulturi și paradele portarilor, minut cu minut, pentru fiecare echipă în parte. Atenție, pariori!, puteți reveni oricând la datele OPTA de pe să vedeți cum a evoluat un anumit fotbalist în orice meci din SuperLiga 2026-2027.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului UTA – Oțelul LIVE VIDEO comentariul în timp real

Nu rata nicio fază din UTA Arad – Oțelul. În rândurile de mai jos ai desfășurarea meciului live text, fază cu fază, detaliat și cu cele mai importante momente evidențiate.

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Echipele de start şi schimbări la UTA Arad – Oțelul

Echipele de start de la meciul UTA Arad – Oțelul Galați, din etapa 2 de SuperLiga sunt mai jos. Toate informațiile se actualizează automat, în timp real. Astfel, dincolo de echipele de start, poți urmări sistemul de joc (apare în dreptul numelui fiecărei formații), lista rezervelor disponibile, marcatorii, dar și schimbările efectuate de cei doi antrenori pe parcursul jocului.

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UTA 4-2-3-1 Rezerve 19 D. Ile 80 A. Pitu 7 I. Sinani 26 R. Oaidă 77 J. Papeau 22 R. Bădescu 72 A. Padula 96 Á. Tordai 4 A. Constantin Benga 21 A. Tolcea 20 D. Țăroi 33 A. Gorcea 2 A. Dorobanțu 3 S. Alomeroviс 16 R. Odada 15 P. Ouaneh 60 D. Pospelov 11 H. Abdallah 5 S. Mino 9 M. Coman 8 A. Roman(cpt) 10 M. Tzionis Antrenor A. Mihalcea Oțelul

Cele mai tari cote la pariuri de la UTA – Oțelul Galaţi

În sezonul precedent, UTA Arad a suferit în directele cu Oțelul. Gălățenii au reușit să ia 7 din cele 9 puncte puse în joc. În sezonul regulat, Oțelul a câștigat cu 4-0 la Arad și a remizat 2-2 pe teren propriu. Apoi, în play-out, Oțelul a câștigat cu 1-0 acasă. Doar FCSB mai reușea să bată pe UTA în play-out, arădenii terminând primii în această a doua parte a campionatului.

Vineri, la UTA Arad – Oțelul, favorite sunt gazdele, care au cotă 2,17, în timp ce oaspeții au primit 3,55. Rezultatul de egalitate este cotat la 3,35. Așadar, un meci destul de echilibrat, chiar dacă arădenii au prima șansă.