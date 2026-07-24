Sport

UTA Arad – Oțelul, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 2. Gălățenii au legitimat doi jucători chiar în ziua meciului

UTA Arad - Oțelul, SuperLiga, etapa 2. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
24.07.2026 | 16:10
UTA Arad Otelul LIVE VIDEO in SuperLiga etapa 2 Galatenii au legitimat doi jucatori chiar in ziua meciului
SPECIAL FANATIK
UTA Arad - Oțelul, LIVE VIDEO în etapa 2 de SuperLiga. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Sportpictures
ADVERTISEMENT

UTA Arad – Oțelul Galați este meciul care deschide etapa 2 din SuperLiga. Startul meciului este programat vineri, 24 iulie, de la ora 18:30, pe Arena „Francisc Neuman” din Arad. După prima etapă, gazdele sunt pe ultimul loc din campionat, în timp ce oaspeții au reușit o victorie în fața lui CFR Cluj, locul 3 anul trecut. Chiar în ziua meciului UTA – Oțelul, gălățenii i-au legitimat pe Sylla și Joao Paulino. Mai multe cluburi din SuperLiga au avut probleme în această săptămână cu permisele de muncă ale jucătorilor.

UTA Arad – Oțelul Galaţi în etapa 2 din SuperLiga României

FANATIK vine în întâmpinarea cititorilor săi cu sistemul complex al datelor OPTA pentru toate meciurile din SuperLiga, sezonul 2026-2027. Tot ce trebuie să știi într-un singur loc: ora meciului, scorul, brigada de arbitri, comentariul live, formațiile de start, statistici relevante pentru fiecare jucător în parte și clasamentul actualizat automat. Un instrument puternic pentru iubitorii de fotbal și, de ce nu?, pentru pariori.

ADVERTISEMENT
Superliga · Sezon regulat · Etapa 2
UTA
Oțelul
Arbitri
Arbitru centru: S. Vădana Arbitru asistent 1: M. Necula Arbitru asistent 2: D. Ilinca Al patrulea oficial: C. Olaru VAR: R. Petrescu Asistent VAR: C. Trandafir

Clasament SuperLiga etapa 2, înainte şi dupa UTA – Oțelul

Clasamentul SuperLigii se actualizează și el meci de meci, astfel încât să fii la curent în orice moment cu modificările apărute în prima ligă românească.

# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Univ. Craiova 1 1 0 0 4-0 3
2 Corvinul 1 1 0 0 3-0 3
3 FCSB 1 1 0 0 2-0 3
4 Oțelul 1 1 0 0 2-1 3
5 U Cluj 1 1 0 0 2-1 3
6 Petrolul 1 1 0 0 1-0 3
7 Rapid 1 1 0 0 1-0 3
8 FC Botoşani 1 0 1 0 2-2 1
9 FC Voluntari 1 0 1 0 2-2 1
10 CFR Cluj 1 0 0 1 1-2 0
11 Farul 1 0 0 1 1-2 0
12 Dinamo 1 0 0 1 0-1 0
13 Sepsi OSK 1 0 0 1 0-1 0
14 FC Argeș 1 0 0 1 0-2 0
15 Csikszereda 1 0 0 1 0-3 0
16 UTA 1 0 0 1 0-4 0

Statistici OPTA pentru pariuri la UTA Arad – Oțelul Galaţi: jucători, şuturi, cornere, faulturi, cartonaşe, offside-uri

Iar pentru cei pasionați cu adevărat de statistică, avem datele pentru fiecare jucător care intră pe teren. Goluri, assisturi, cartonașe, șuturi (pe poartă sau nu), ofsaiduri, faulturi și paradele portarilor, minut cu minut, pentru fiecare echipă în parte. Atenție, pariori!, puteți reveni oricând la datele OPTA de pe FANATIK să vedeți cum a evoluat un anumit fotbalist în orice meci din SuperLiga 2026-2027.

ADVERTISEMENT
„Erau panicați, unii plângeau”. Localnicii din zona Padina povestesc ce au văzut și...
Digi24.ro
„Erau panicați, unii plângeau”. Localnicii din zona Padina povestesc ce au văzut și auzit când a fost doborâtă drona

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului UTA – Oțelul LIVE VIDEO comentariul în timp real

Nu rata nicio fază din UTA Arad – Oțelul. În rândurile de mai jos ai desfășurarea meciului live text, fază cu fază, detaliat și cu cele mai importante momente evidențiate.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Cea mai frumoasă actriță din lume" a "rupt" tăcerea, la 3 ani de la divorț: "Întemeierea unei familii era visul meu"

Nu există comentarii disponibile.

Echipele de start şi schimbări la UTA Arad – Oțelul

Echipele de start de la meciul UTA Arad – Oțelul Galați, din etapa 2 de SuperLiga sunt mai jos. Toate informațiile se actualizează automat, în timp real. Astfel, dincolo de echipele de start, poți urmări sistemul de joc (apare în dreptul numelui fiecărei formații), lista rezervelor disponibile, marcatorii, dar și schimbările efectuate de cei doi antrenori pe parcursul jocului.

ADVERTISEMENT
UTA 4-2-3-1
Rezerve
19D. Ile
80A. Pitu
7I. Sinani
26R. Oaidă
77J. Papeau
22R. Bădescu
72A. Padula
96Á. Tordai
4A. Constantin Benga
21A. Tolcea
20D. Țăroi
33A. Gorcea
2A. Dorobanțu
3S. Alomeroviс
16R. Odada
15P. Ouaneh
60D. Pospelov
11H. Abdallah
5S. Mino
9M. Coman
8A. Roman(cpt)
10M. Tzionis
Antrenor
A. Mihalcea
Oțelul

Cele mai tari cote la pariuri de la UTA – Oțelul Galaţi

În sezonul precedent, UTA Arad a suferit în directele cu Oțelul. Gălățenii au reușit să ia 7 din cele 9 puncte puse în joc. În sezonul regulat, Oțelul a câștigat cu 4-0 la Arad și a remizat 2-2 pe teren propriu. Apoi, în play-out, Oțelul a câștigat cu 1-0 acasă. Doar FCSB mai reușea să bată pe UTA în play-out, arădenii terminând primii în această a doua parte a campionatului.

Vineri, la UTA Arad – Oțelul, favorite sunt gazdele, care au cotă 2,17, în timp ce oaspeții au primit 3,55. Rezultatul de egalitate este cotat la 3,35. Așadar, un meci destul de echilibrat, chiar dacă arădenii au prima șansă.

ADVERTISEMENT
Abia instalat pe banca naționalei, Jurgen Klopp a trecut la amenințări: ”Dacă vor...
Fanatik
Abia instalat pe banca naționalei, Jurgen Klopp a trecut la amenințări: ”Dacă vor face asta, plec imediat”
FRF, inovație în transferuri! Cluburile pot expune jucătorii pe care vor să-i împrumute...
Fanatik
FRF, inovație în transferuri! Cluburile pot expune jucătorii pe care vor să-i împrumute pe o platformă
E oficial: liber la bere pe stadioane în Superliga! Modificările Legii Sportului au...
Fanatik
E oficial: liber la bere pe stadioane în Superliga! Modificările Legii Sportului au fost publicate în Monitorul Oficial
Tags:
Parteneri
Imagini-bombă cu Simona Țăranu, care s-a refugiat într-un colț de paradis | GALERIE...
iamsport.ro
Imagini-bombă cu Simona Țăranu, care s-a refugiat într-un colț de paradis | GALERIE FOTO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!