ADVERTISEMENT

UTA Arad primește o gură importantă de oxigen. Municipalitatea și-a respectat promisiunea făcută la începutul anului, iar „Bătrâna Doamnă” va beneficia în 2026 de o finanțare totală de 6 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 1,3 milioane de euro.

UTA Arad primește 6 milioane de lei de la municipalitate

Vestea a venit chiar în ziua în care Alexandru Meszar a vorbit despre problemele financiare ale clubului și a dezvăluit că pentru a solicita intrarea în insolvență. Centrul Municipal de Cultură Arad a publicat rezultatele celei de-a doua sesiuni de proiecte din cadrul programului „Promovarea Sportului”, iar UTA a primit cea mai importantă finanțare dintre cluburile ale căror proiecte au fost aprobate.

ADVERTISEMENT

Gruparea de pe „Francisc Neuman” încasase deja 4,7 milioane de lei de la municipalitate în luna mai, iar prin noua sesiune îi va reveni diferența până la suma de 6 milioane de lei promisă pentru anul 2026. Astfel, primarul Călin Bibarț s-a ținut de promisiunea pe care a făcut-o în primăvară în privința sprijinului financiar acordat principalei echipe de fotbal a orașului.

UTA ia cea mai mare parte a banilor disponibili în a doua sesiune

Bugetul pus la dispoziție de Centrul Municipal de Cultură Arad pentru cea de-a doua sesiune a fost mult mai redus. Din cele 20 de proiecte depuse, numai cinci au primit finanțare. Suma totală repartizată a fost de aproximativ 1,53 milioane de lei, iar cea mai mare parte a banilor a mers către UTA. Clubul din SuperLiga a primit aproximativ 87% din fondurile disponibile în această etapă.

ADVERTISEMENT

Atletico Arad a primit 100.000 de lei, în timp ce FCC UAV Arad a beneficiat de 50.000 de lei. Echipa feminină de baschet primise deja în primăvară o finanțare de 2,5 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 500.000 de euro. Alte două proiecte aprobate au aparținut ACS Rodrag Racing și ACS Doma Art Style, fiecare urmând să beneficieze de câte 40.000 de lei.

ADVERTISEMENT

„Bătrâna Doamnă” e la un pas de insolvență

Banii de la municipalitate vin la fix având în vedere situația în care se află UTA. o procedură la care Meszar vrea să renunțe și să bage echipa în insolvență. Prin urmare, finanțarea de la Primărie e un sprijin important pentru „Bătrâna Doamnă”, chiar dacă suma e una infimă.