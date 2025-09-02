UTA Arad profită din plin de pauză! Acțiune de suflet pentru elevii lui Adi Mihalcea: „Tzionis și acum îi driblează pe rapidiști”. Foto și video

Programată inițial pentru duminică la orele prânzului, întâlnirea jucătorilor de la UTA cu cei mai sinceri suporteri, copiii, a avut loc luni seara la Atrium Mall, unul dintre sponsorii de pe tricou ai „Bătrânei Doamne”.

UTA le-a oferit o seară de neuitat micilor susținători de la Atrium Mall din Arad

Reveniți la program după ce au avut două zile libere în urma jucătorii pregătiți de Adrian Mihalcea au făcut o baie de mulțime printre cei peste 200 de copii care au venit să îi vadă, să vorbească cu ei și să obțină autografe. Totodată, din mâinile jucătorilor le-au fost oferite 50 de mingi în culorile roșu-alb, precum și 20 de bilete la următorul meci pe teren propriu, cel cu FC Argeș din etapa viitoare.

Au lipsit cei 4 internaționali

Valentin Costache și căpitanul Alexandru Benga le-au mulțumit copiilor pentru încrederea acordată, asigurându-i că vor face tot posibilul să obțină victorii și să îi facă fericiți la următoarele partide. Au lipsit de la întâlnirea cu fanii cei patru jucători convocați la loturile naționale Abdallah (Madagascar), Tzionis (Cipru, viitor adversar al ), Iliev (Macedonia de Nord), Țăroi (România U18). „Tzionis și acum îi driblează pe rapidiști”, a afirmat simpaticul moderator Bolo Iazbinsky, declanșând urale în public, în ciuda primei înfrângeri stagionale a echipei de pe Mureș din Giulești.

„Momente care ne responsabilizează”

„Colaborarea clubului UTA cu Atrium Mall, unul dintre sponsorii noștri principali, din acest sezon competițional, a făcut posibilă o întâlnire memorabilă cu suporterii noștri, de toate vârstele, într-o atmosferă frumoasă, plină de emoții. Întâlnirea cu copiii, are întotdeauna, pentru jucători o semnificație aparte, îi face să perceapă din nou, dimensiunea sentimentelor lor, cei mai importanți, sinceri și autentici fani.

De cealaltă parte, pentru un copil este extraordinar să își vadă lângă el, jucătorul preferat, să îi strângă mâna, să îl privească în ochi, să îi poată adresa întrebări despre ‘secretele’ vieții de fotbalist. Astfel de momente creează acea legătură indestructibilă, între suporteri și echipă, asta dă sens și muncii noastre de zi cu zi, ne responsabilizează și ne face mândri, ne dă sens, nu doar din perspectivă profesională.

Comunitatea din Arad chiar este specială, trăiește profund alături de echipă, brandul UTA face parte din identitatea noastră a arădenilor. Suntem o mare familie, împreună suntem puternici și asta se simte la fiecare meci, oriunde l-am juca”, a declarat Decebal Codru Grădinariu, directorul sportiv al grupării arădene.

