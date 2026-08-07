UTA Arad – Rapid 0-0, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 4. Giuleștenii au ratat ocazii imense în repriza a doua!

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UTA Arad și Rapid s-au duelat în primul meci al etapei a 4-a din SuperLiga României. Partida de pe stadionul „Francisc Neumann” s-a terminat la egalitate, scor 0-0, cu ocazii mari de gol ratate de ambele echipe, de arădeni în prima repriză, respectiv de giuleșteni în partea secundă.

Din cauza unei situații medicale de ultimă oră, Pașcanu a fost scos din echipa de start, iar în locul său a fost introdus Graovac. Echipele arată în felul următor:

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UTA: Tordai – Dorobanțu, Benga, Ouaneh, Padula – Mino, Odada – Abdallah, A. Roman, Pitu – Sinani. Rezerve : Gorcea, Bădescu, Pospielov, Tzioni, Papeau, Țăroi, Ile, Coman. Antrenor: Adrian Mihalcea

Rapid: Aioani – Ciobotariu, Graovac, Kramer, Sălceanu – Grameni, Vulturar, Bubanja – Moruțan, Kodor, Dobre. Rezerve: Ungureanu, Jambor, Petrila, El Sawy, Onea, R. Pop, Niculcea, A. Șucu, Celik, Kamara, Stojilkovic. Antrenor: Daniel Pancu.

UTA Arad – Rapid în etapa 4 din SuperLiga României

Partida dintre UTA Arad și Rapid se dispută pe stadionul „Francisc Neuman” vineri, 7 august, începând cu ora 21:00. Duelul contează pentru etapa a 4-a din SuperLiga și aduce față în față două cluburi de tradiție ale fotbalului românesc. Prognoza meteo la ora meciului arată temperaturi de 27-29°C și cer senin, fără șanse de precipitații.

Superliga UTA 0 – 0 Final (0–0) Rapid Papeau 76' Ouaneh 87' Padula 89' Constantin Benga 90+1' Sălceanu 10' Kramer 90+1' Stojilković 90+3' – 90+4' Arbitri Arbitru centru: G. Roman Arbitru asistent 1: G. Neacșu Arbitru asistent 2: A. Filip Al patrulea oficial: D. Buzărnescu VAR: A. Cojocaru Asistent VAR: S. Gheorghe

Clasamentul SuperLiga – etapa 4, înainte și după UTA Arad – Rapid

După primele trei runde din SuperLiga, FCSB și Rapid conduc neînvinse în clasament, cu șapte puncte de fiecare. La polul opus, FC Botoșani (2 puncte), UTA Arad (1) și Csikszereda (0) sunt echipele care nu au câștigat până acum.

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# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ Rapid 4 2 2 0 5-2 8 2 ▼ FCSB 3 2 1 0 6-2 7 3 ▲ Univ. Craiova 3 2 0 1 9-5 6 4 ▲ U Cluj 3 2 0 1 4-3 6 5 ▲ FC Argeș 3 2 0 1 2-2 6 6 ▼ Oțelul 3 1 2 0 5-4 5 7 ▼ Dinamo 3 1 1 1 6-3 4 8 ▼ Farul 3 1 1 1 5-4 4 9 ▼ Corvinul 3 1 1 1 4-3 4 10 ▲ Sepsi OSK 3 1 1 1 2-2 4 11 ▲ FC Voluntari 3 1 1 1 3-7 4 12 ▼ CFR Cluj 3 1 0 2 7-5 3 13 ▼ Petrolul 3 1 0 2 1-5 3 14 ▼ FC Botoşani 3 0 2 1 4-5 2 15 ▼ UTA 4 0 2 2 2-7 2 16 Csikszereda 3 0 0 3 0-6 0

Statistici OPTA pentru pariuri la UTA Arad – Rapid: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

FANATIK vine în sprijinul pariorilor și le oferă în timp real statisticile tuturor jucătorilor de pe teren. Goluri (G), pase de gol (A), cartonașe galbene (CG) sau roșii (CR), cornere obținute (CO), șuturi totale (Ș) sau cadrate (ȘP), offside-uri (OF), faulturi comise (FC) sau suferite (FP) și paradele portarilor (PAR) sunt indicatorii prezenți permanent în caseta meciului. Majoritatea caselor de pariuri oferă opțiuni de pariere pe astfel de statistici, astfel că prezența lor pe FANATIK este de real ajutor.

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Toți UTA Rapid Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 96 Á. Tordai – – – – – – – – – 1 4 2 A. Dorobanțu – – – – 1 – – – 1 1 – 72 A. Padula – – – 1 – 1 – – 4 1 – 5 S. Mino – – – – – – – – 1 2 – 15 P. Ouaneh – – – 1 – 1 1 – 1 2 – 4 A. Constantin Benga – – – 1 – 1 – – – 1 – 11 H. Abdallah – – – – 1 1 – – – – – 16 R. Odada – – – – – – – – – 1 – 7 I. Sinani – – – – 1 – – – – – – 8 A. Roman – – – – – 3 2 – – 3 – 80 A. Pitu – – – – – – – – 1 1 – 60 D. Pospelov – – – – – – – – – – – 19 D. Ile – – – – – – – – – – – 33 A. Gorcea – – – – – – – – – – – 20 D. Țăroi – – – – – – – – – – – 10 M. Tzionis – – – – 1 1 1 – 1 – – 22 R. Bădescu – – – – – – – – – – – 9 M. Coman – – – – – – – – – – – 77 J. Papeau – – – 1 1 1 – – 2 1 – 16 M. Aioani – – – – – – – – – – 1 13 D. Ciobotariu – – – – 1 – – – 1 2 – 21 R. Sălceanu – – – 1 1 – – – 1 – – 15 C. Vulturar – – – – 1 1 1 – 3 2 – 3 D. Graovac – – – – – – – – – – – 6 L. Kramer – – – 1 – – – – 1 – – 80 O. Moruțan – – – – 1 2 2 – 1 – – 22 V. Bubanja – – – – – 1 1 – 1 – – 77 J. Vescan-Kodor – – – – 1 – – – 2 – – 8 C. Grameni – – – – – – – – 4 – – 29 M. Dobre – – – – – 1 – – – 4 – 25 A. Niculcea – – – – – – – – – – – 42 A. Kumer Čelik – – – – – – – – – – – 9 F. Stojilković – – – 1 1 1 – – 2 – – 7 M. Kamara – – – – 1 – – – – – – 88 O. Mahmoud El Sawy – – – – – – – – – – – 99 G. Ungureanu – – – – – – – – – – – 20 A. Șucu – – – – – – – – – – – 5 A. Pașcanu – – – – – – – – – – – 19 R. Onea – – – – – – – – – 1 – 90 T. Jambor – – – – – – – – – – – 10 C. Petrila – – – – 2 1 1 – – – – 55 R. Pop – – – – – – – – – – –

Desfășurarea meciului UTA Arad – Rapid LIVE VIDEO comentariul în timp real

FANATIK îți oferă comentariul live text al partidei UTA Arad – Rapid, cu actualizări în timp real pentru fiecare fază importantă. Vei putea urmări golurile, ocaziile mari, deciziile VAR, cartonașele, schimbările efectuate de antrenori și toate momentele importante ale confruntării. Informațiile sunt actualizate permanent pe durata jocului, iar evenimentele notabile vor fi întotdeauna evidențiate prin text aldin.

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Echipele de start şi schimbări la UTA Arad – Rapid

Formațiile de start, rezervele și toate schimbările efectuate pe parcursul partidei sunt disponibile mai jos. Actualizările privind modificările din teren vor fi afișate în timp real. Totodată, evenimentele importante din meci (cartonașe, goluri) vor fi marcate grafic în dreptul fiecărui fotbalist.

UTA 4-4-2 96 Á. Tordai 2 A. Dorobanțu ▼87' 72 A. Padula 5 S. Mino 15 P. Ouaneh 4 A. Constantin Benga(cpt) 11 H. Abdallah ▼87' 16 R. Odada 7 I. Sinani ▼61' 8 A. Roman ▼61' 80 A. Pitu ▼43' Rezerve 33 A. Gorcea 9 M. Coman ▲61' 19 D. Ile 20 D. Țăroi ▲87' 77 J. Papeau ▲61' 22 R. Bădescu 10 M. Tzionis ▲43' 60 D. Pospelov ▲87' Antrenor A. Mihalcea Rapid 4-1-4-1 16 M. Aioani 13 D. Ciobotariu ▼73' 21 R. Sălceanu ▼46' 15 C. Vulturar 3 D. Graovac 6 L. Kramer(cpt) 80 O. Moruțan ▼87' 22 V. Bubanja ▼62' 77 J. Vescan-Kodor ▼46' 8 C. Grameni 29 M. Dobre Rezerve 25 A. Niculcea 7 M. Kamara ▲87' 42 A. Kumer Čelik 9 F. Stojilković ▲46' 88 O. Mahmoud El Sawy 99 G. Ungureanu 20 A. Șucu 5 A. Pașcanu 19 R. Onea ▲46' 90 T. Jambor 10 C. Petrila ▲62' 55 R. Pop ▲73' Antrenor D. Pancu

Cele mai tari cote la pariuri pentru UTA Arad – Rapid

este meciul dintre penultima clasată și echipa de pe locul al doilea, aflată la egalitate de puncte liderul. Cu toate acestea, partida este cât se poate de echilibrată din punct de vedere al cotelor la victorie. Pronosticul „1” e cotat la 2,82, remiza – la 3,20, iar victoria oaspeților – la 2,67. În sezonul precedent, giuleștenii au câștigat ambele meciuri directe, 2-0 acasă și 2-1 la Arad. Ba mai mult, de la promovarea în SuperLiga, n-a pierdut niciodată cu UTA. Din 2021 încoace, au fost 11 confruntări între cele două, iar giuleștenii au înregistrat 6 victorii și 5 rezultate de egalitate.

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Totuși, UTA Arad e, în general, o formație redutabilă pe teren propriu. N-a mai pierdut acasă din februarie, când FCSB lua toate cele trei puncte în etapa 29 a sezonului regular. Tocmai de aceea, la meciul cu Rapid, pronosticuri precum „ambele marchează” – cotă 1,85 sau „1-1 scor corect oricând” – cotă 2,45 sunt demne de încercat.