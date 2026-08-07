Sport

UTA Arad – Rapid 0-0, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 4. Giuleștenii au ratat ocazii imense în repriza a doua!

UTA Arad - Rapid, SuperLiga, etapa 4. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei de pe stadionul Francisc Neuman
Andrei David, Bogdan Cioara
07.08.2026 | 22:57
UTA Arad Rapid 00 LIVE VIDEO in SuperLiga etapa 4 Giulestenii au ratat ocazii imense in repriza a doua
SPECIAL FANATIK
UTA Arad - Rapid 0-0, în etapa a patra din SuperLiga. Foto: Fanatik
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UTA Arad și Rapid s-au duelat în primul meci al etapei a 4-a din SuperLiga României. Partida de pe stadionul „Francisc Neumann” s-a terminat la egalitate, scor 0-0, cu ocazii mari de gol ratate de ambele echipe, de arădeni în prima repriză, respectiv de giuleșteni în partea secundă.

UPDATE: Echipele de start de la UTA Arad – Rapid

Din cauza unei situații medicale de ultimă oră, Pașcanu a fost scos din echipa de start, iar în locul său a fost introdus Graovac. Echipele arată în felul următor:

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  • UTA: Tordai – Dorobanțu, Benga, Ouaneh, Padula – Mino, Odada – Abdallah, A. Roman, Pitu – Sinani. Rezerve: Gorcea, Bădescu, Pospielov, Tzioni, Papeau, Țăroi, Ile, Coman. Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Rapid: Aioani – Ciobotariu, Graovac, Kramer, Sălceanu – Grameni, Vulturar, Bubanja – Moruțan, Kodor, Dobre. Rezerve: Ungureanu, Jambor, Petrila, El Sawy, Onea, R. Pop, Niculcea, A. Șucu, Celik, Kamara, Stojilkovic. Antrenor: Daniel Pancu.

UTA Arad – Rapid în etapa 4 din SuperLiga României

Partida dintre UTA Arad și Rapid se dispută pe stadionul „Francisc Neuman” vineri, 7 august, începând cu ora 21:00. Duelul contează pentru etapa a 4-a din SuperLiga și aduce față în față două cluburi de tradiție ale fotbalului românesc. Prognoza meteo la ora meciului arată temperaturi de 27-29°C și cer senin, fără șanse de precipitații.

Superliga
UTA
0 0
Final (0–0)
Rapid
Papeau 76' Ouaneh 87' Padula 89' Constantin Benga 90+1'
Sălceanu 10' Kramer 90+1' Stojilković 90+3' 90+4'
Arbitri
Arbitru centru: G. Roman Arbitru asistent 1: G. Neacșu Arbitru asistent 2: A. Filip Al patrulea oficial: D. Buzărnescu VAR: A. Cojocaru Asistent VAR: S. Gheorghe

Clasamentul SuperLiga – etapa 4, înainte și după UTA Arad – Rapid

După primele trei runde din SuperLiga, FCSB și Rapid conduc neînvinse în clasament, cu șapte puncte de fiecare. La polul opus, FC Botoșani (2 puncte), UTA Arad (1) și Csikszereda (0) sunt echipele care nu au câștigat până acum.

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# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Rapid 4 2 2 0 5-2 8
2 FCSB 3 2 1 0 6-2 7
3 Univ. Craiova 3 2 0 1 9-5 6
4 U Cluj 3 2 0 1 4-3 6
5 FC Argeș 3 2 0 1 2-2 6
6 Oțelul 3 1 2 0 5-4 5
7 Dinamo 3 1 1 1 6-3 4
8 Farul 3 1 1 1 5-4 4
9 Corvinul 3 1 1 1 4-3 4
10 Sepsi OSK 3 1 1 1 2-2 4
11 FC Voluntari 3 1 1 1 3-7 4
12 CFR Cluj 3 1 0 2 7-5 3
13 Petrolul 3 1 0 2 1-5 3
14 FC Botoşani 3 0 2 1 4-5 2
15 UTA 4 0 2 2 2-7 2
16 Csikszereda 3 0 0 3 0-6 0

Statistici OPTA pentru pariuri la UTA Arad – Rapid: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

FANATIK vine în sprijinul pariorilor și le oferă în timp real statisticile tuturor jucătorilor de pe teren. Goluri (G), pase de gol (A), cartonașe galbene (CG) sau roșii (CR), cornere obținute (CO), șuturi totale (Ș) sau cadrate (ȘP), offside-uri (OF), faulturi comise (FC) sau suferite (FP) și paradele portarilor (PAR) sunt indicatorii prezenți permanent în caseta meciului. Majoritatea caselor de pariuri oferă opțiuni de pariere pe astfel de statistici, astfel că prezența lor pe FANATIK este de real ajutor.

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Toți
UTA
Rapid
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
96 Á. Tordai 1 4
2 A. Dorobanțu 1 1 1
72 A. Padula 1 1 4 1
5 S. Mino 1 2
15 P. Ouaneh 1 1 1 1 2
4 A. Constantin Benga 1 1 1
11 H. Abdallah 1 1
16 R. Odada 1
7 I. Sinani 1
8 A. Roman 3 2 3
80 A. Pitu 1 1
60 D. Pospelov
19 D. Ile
33 A. Gorcea
20 D. Țăroi
10 M. Tzionis 1 1 1 1
22 R. Bădescu
9 M. Coman
77 J. Papeau 1 1 1 2 1
16 M. Aioani 1
13 D. Ciobotariu 1 1 2
21 R. Sălceanu 1 1 1
15 C. Vulturar 1 1 1 3 2
3 D. Graovac
6 L. Kramer 1 1
80 O. Moruțan 1 2 2 1
22 V. Bubanja 1 1 1
77 J. Vescan-Kodor 1 2
8 C. Grameni 4
29 M. Dobre 1 4
25 A. Niculcea
42 A. Kumer Čelik
9 F. Stojilković 1 1 1 2
7 M. Kamara 1
88 O. Mahmoud El Sawy
99 G. Ungureanu
20 A. Șucu
5 A. Pașcanu
19 R. Onea 1
90 T. Jambor
10 C. Petrila 2 1 1
55 R. Pop

Desfășurarea meciului UTA Arad – Rapid LIVE VIDEO comentariul în timp real

FANATIK îți oferă comentariul live text al partidei UTA Arad – Rapid, cu actualizări în timp real pentru fiecare fază importantă. Vei putea urmări golurile, ocaziile mari, deciziile VAR, cartonașele, schimbările efectuate de antrenori și toate momentele importante ale confruntării. Informațiile sunt actualizate permanent pe durata jocului, iar evenimentele notabile vor fi întotdeauna evidențiate prin text aldin.

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90'+5' 🔴 Finalul reprizei secunde, UTA Arad 0, Rapid Bucuresti 0.
90'+3' Cartonaș galben pentru Filip Stojilkovic (Rapid București).
90'+3' Filip Stojilkovic (Rapid București) s-a prăbușit, însă arbitrul dictează simulare.
90'+2' Șut blocat. Marinos Tzionis (UTA Arad) a șutat cu piciorul drept din afara careului, dar mingea a fost blocată. Asistat de Alexandru Benga.
90'+1' Arbitrul de rezervă a anunțat 3 minute de prelungiri.
90'+1' Alexandru Benga (UTA Arad) primește cartonașul galben.
90'+1' Lars Kramer (Rapid Bucuresti) primește cartonașul galben pentru un fault dur.
90' Andrea Padula (UTA Arad) obține o lovitură liberă în propria jumătate de teren.
90' Fault comis de Lars Kramer (Rapid Bucuresti).
89' Andrea Padula (UTA Arad) primește cartonașul galben pentru un fault dur.
89' Fault comis de Andrea Padula (UTA Arad).
89' Alex Dobre (Rapid Bucuresti) obține o lovitură liberă în flancul drept.
88' 🚩 Corner, Rapid Bucuresti. Acordat de Alexandru Benga.
88' ↕️ Schimbare, Rapid Bucuresti. Mohammed Kamara îl înlocuiește pe Olimpiu Moruțan.
87' ↕️ Schimbare la UTA Arad. Denis Țăroi îl înlocuiește pe Andrei Dorobanțu.
87' ↕️ Schimbare la UTA Arad. Dmytro Pospelov îl înlocuiește pe Hakim Abdallah.
87' Cartonaș galben pentru Peter Ouaneh (UTA Arad).
86' Peter Ouaneh (UTA Arad) a căzut la pământ, dar arbitrul consideră că este simulare.
84' Șut pe lângă poartă. Jayson Papeau (UTA Arad) a trimis cu piciorul drept, din partea stângă a careului, mult peste poartă și pe lângă, în dreapta. Asistat de Marinos Tzionis.
83' Cătălin Vulturar (Rapid Bucuresti) obține o lovitură liberă în propria jumătate de teren.
83' Fault comis de Jayson Papeau (UTA Arad).
80' Fault comis de Cătălin Vulturar (Rapid Bucuresti).
80' Árpád Tordai (UTA Arad) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie de teren.
80' 🚩 Corner, Rapid Bucuresti. Acordat de Andrei Dorobanțu.
78' 🚩 Corner, Rapid Bucuresti. Acordat de Árpád Tordai.
78' 🧤 Paradă a portarului. Șutul cu piciorul drept al lui Claudiu Petrila (Rapid Bucuresti) din partea stângă a careului este parat în centrul porții de Árpád Tordai (UTA Arad).
77' 🚩 Corner, UTA Arad. Acordat de Constantin Grameni.
77' Șut blocat. Hakim Abdallah (UTA Arad) a șutat cu piciorul stâng din partea dreaptă a careului, dar șutul său a fost blocat. Asistat de Jayson Papeau.
77' Fault comis de Olimpiu Moruțan (Rapid Bucuresti).
77' Sota Mino (UTA Arad) obține o lovitură liberă în jumătatea adversă.
76' Jayson Papeau (UTA Arad) primește cartonașul galben pentru un fault dur.
76' Tentativă ratată. Răzvan Onea (Rapid București) șutează cu piciorul stâng din afara careului, dar mingea trece mult peste poartă.
73' ↕️ Schimbare, Rapid Bucuresti. Rareș Pop îl înlocuiește pe Denis Ciobotariu.
71' Fault comis de Andrea Padula (UTA Arad).
71' Alex Dobre (Rapid Bucuresti) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie de teren.
68' 🧤 Paradă a portarului! Olimpiu Moruțan (Rapid Bucuresti) a șutat cu piciorul drept din centrul careului, dar Árpád Tordai (UTA Arad) a reținut mingea în centrul porții. Asistat de Claudiu Petrila.
65' Fault comis de Constantin Grameni (Rapid Bucuresti).
65' Jayson Papeau (UTA Arad) obține o lovitură liberă în propria jumătate de teren.
65' 🧤 Paradă a portarului. Șut cu piciorul drept al lui Claudiu Petrila (Rapid Bucuresti) din partea stângă a careului este parat în centrul porții de Árpád Tordai (UTA Arad). Asistat de Filip Stojilkovic.
64' Alex Dobre (Rapid Bucuresti) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie de teren.
64' Fault comis de Andrea Padula (UTA Arad).
63' Fault comis de Jayson Papeau (UTA Arad).
63' Răzvan Onea (Rapid Bucuresti) obține o lovitură liberă în propria jumătate de teren.
63' Șut ratat. Alex Dobre (Rapid Bucuresti) a trimis cu piciorul drept din afara careului, dar mingea a ocolit poarta, trecând în stânga. Asistat de Olimpiu Moruțan cu o pasă cu capul, în urma unei contraatac rapid.
62' ↕️ Schimbare la Rapid Bucuresti. Claudiu Petrila îl înlocuiește pe Vladan Bubanja.
61' ↕️ Schimbare, UTA Arad. Marius Coman îl înlocuiește pe Ismet Sinani.
61' ↕️ Schimbare, UTA Arad. Jayson Papeau îl înlocuiește pe Alin Roman.
60' Ocazie ratată. Richard Odada (UTA Arad) șutează cu piciorul stâng din afara careului, iar mingea trece pe lângă poartă, în stânga, după o lovitură de colț.
60' 🚩 Corner, UTA Arad. Acordat de Marian Aioani.
56' Richard Odada (UTA Arad) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie de teren.
56' Fault comis de Vladan Bubanja (Rapid Bucuresti).
54' 🚩 Corner, Rapid Bucuresti. Acordat de Andrea Padula.
53' Alin Roman (UTA Arad) obține o lovitură liberă în jumătatea adversă.
53' Fault comis de Cătălin Vulturar (Rapid Bucuresti).
52' Șut ratat. Filip Stojilkovic (Rapid Bucuresti) a șutat cu piciorul stâng din centrul careului, dar mingea a trecut mult peste poartă și pe lângă, în stânga. Asistat de Vladan Bubanja cu o pasă cu capul, în urma unui corner.
51' 🚩 Lovitură de colț pentru Rapid Bucuresti. Acordat de Árpád Tordai.
51' 🧤 Paradă a portarului. Șutul cu piciorul stâng al lui Filip Stojilkovic (Rapid Bucuresti) din partea stângă a careului a fost parat în colțul din stânga jos de Árpád Tordai (UTA Arad). Asistat de Alex Dobre.
51' Alex Dobre (Rapid Bucuresti) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie de teren.
47' Pauza s-a încheiat. Se poate relua jocul.
47' Întrerupere în joc (Rapid Bucuresti).
46' Fault comis de Cătălin Vulturar (Rapid Bucuresti).
46' Peter Ouaneh (UTA Arad) obține o lovitură liberă în jumătatea adversă.
46' Fault comis de Filip Stojilkovic (Rapid Bucuresti).
46' Alexandru Benga (UTA Arad) obține o lovitură liberă în jumătatea adversă.
45' 🟢 Începe repriza a doua, UTA Arad 0, Rapid Bucuresti 0.
45' ↕️ Schimbare la Rapid Bucuresti. Răzvan Onea îl înlocuiește pe Robert Sălceanu.
45' ↕️ Schimbare la Rapid Bucuresti. Filip Stojilkovic îl înlocuiește pe Jason Kodor.
45'+4' 🔔 Pauză, UTA Arad 0, Rapid București 0.
45'+3' Fault comis de Andrei Dorobanțu (UTA Arad).
45'+3' Alex Dobre (Rapid București) obține o lovitură liberă în propria jumătate de teren.
45'+2' Ocazie ratată. Alexandru Benga (UTA Arad) reia cu capul din centrul careului, dar mingea trece pe lângă poartă, în dreapta. Servit de Alin Roman, care a centrat în urma unui corner.
45'+2' 🚩 Corner, UTA Arad. Acordat de Marian Aioani.
45'+2' 🧤 Paradă a portarului! Marinos Tzionis (UTA Arad) a șutat cu piciorul drept de la peste 35 de metri, iar Marian Aioani (Rapid București) a reținut mingea în colțul din dreapta jos. Asistat de Alin Roman.
45'+2' Șut blocat. Lars Kramer (Rapid Bucuresti) a șutat cu piciorul stâng din partea dreaptă a careului, dar mingea a fost blocată.
45'+1' 🚩 Corner, Rapid Bucuresti. Acordat de Peter Ouaneh.
45'+1' Șut ratat. Jason Kodor (Rapid Bucuresti) a șutat cu piciorul drept din centrul careului, dar mingea a trecut pe lângă poartă, în stânga. Pasă decisivă de la Cătălin Vulturar, în urma unei centrări.
45' Arbitrul de rezervă a anunțat 3 minute de prelungiri.
43' ↕️ Schimbare la UTA Arad. Marinos Tzionis îl înlocuiește pe Alexi Pitu, care acuză o accidentare.
41' Întreruperea s-a încheiat. Jocul se poate relua.
39' Întrerupere în joc din cauza unei accidentări a lui Alexi Pitu (UTA Arad).
32' Șut ratat. Hakim Abdallah (UTA Arad) a șutat cu piciorul drept dintr-un unghi dificil și de la distanță, din partea dreaptă, însă mingea a trecut mult peste poartă și pe lângă, în stânga. Asistat de Peter Ouaneh.
29' Fault comis de Alexi Pitu (UTA Arad).
29' Denis Ciobotariu (Rapid Bucuresti) obține o lovitură liberă în flancul drept.
27' Andrea Padula (UTA Arad) lovește bara cu un șut cu piciorul drept din centrul careului. Asistat de Alin Roman.
23' 🚩 Corner, Rapid Bucuresti. Acordat de Andrea Padula.
20' Ocazie ratată. Richard Odada (UTA Arad) a șutat cu piciorul drept din centrul careului, a trecut puțin pe lângă poartă, în partea dreaptă. Asistat de Andrea Padula.
15' Fault comis de Andrea Padula (UTA Arad).
15' Denis Ciobotariu (Rapid Bucuresti) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie de teren.
14' Alexi Pitu (UTA Arad) obține o lovitură liberă în propria jumătate de teren.
14' Fault comis de Jason Kodor (Rapid Bucuresti).
12' Andrei Dorobanțu (UTA Arad) obține o lovitură liberă în propria jumătate de teren.
12' Fault comis de Constantin Grameni (Rapid Bucuresti).
11' 🚩 Corner, UTA Arad. Acordat de Denis Ciobotariu.
10' Robert Sălceanu (Rapid Bucuresti) primește cartonașul galben pentru un fault dur.
10' Alin Roman (UTA Arad) obține o lovitură liberă pe flancul drept.
10' Fault comis de Robert Sălceanu (Rapid Bucuresti).
9' Peter Ouaneh (UTA Arad) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie de teren.
9' Fault comis de Jason Kodor (Rapid Bucuresti).
8' Ocazie ratată! Alin Roman (UTA Arad) a șutat cu piciorul drept de la mare distanță, din partea dreaptă, mingea trece puțin pe lângă poartă, în stânga. Asistat de Hakim Abdallah.
5' Fault comis de Constantin Grameni (Rapid Bucuresti).
5' Sota Mino (UTA Arad) obține o lovitură liberă în jumătatea adversă.
4' Peter Ouaneh (UTA Arad) obține o lovitură liberă în propria jumătate de teren.
4' 🚩 Corner, Rapid București. Acordat de Andrei Dorobanțu.
3' Șut ratat. Alex Dobre (Rapid București) a șutat cu piciorul drept din afara careului, mingea trecând mult peste poartă. Asistat de Olimpiu Moruțan.
2' Fault comis de Sota Mino (UTA Arad).
2' Cătălin Vulturar (Rapid Bucuresti) obține o lovitură liberă în propria jumătate de teren.
1' Fault comis de Constantin Grameni (Rapid Bucuresti).
1' Alin Roman (UTA Arad) obține o lovitură liberă în propria jumătate de teren.
🟢 Prima Repriză începe.

Echipele de start şi schimbări la UTA Arad – Rapid

Formațiile de start, rezervele și toate schimbările efectuate pe parcursul partidei sunt disponibile mai jos. Actualizările privind modificările din teren vor fi afișate în timp real. Totodată, evenimentele importante din meci (cartonașe, goluri) vor fi marcate grafic în dreptul fiecărui fotbalist.

UTA 4-4-2
96Á. Tordai
2A. Dorobanțu▼87'
72A. Padula
5S. Mino
15P. Ouaneh
4A. Constantin Benga(cpt)
11H. Abdallah▼87'
16R. Odada
7I. Sinani▼61'
8A. Roman▼61'
80A. Pitu▼43'
Rezerve
33A. Gorcea
9M. Coman▲61'
19D. Ile
20D. Țăroi▲87'
77J. Papeau▲61'
22R. Bădescu
10M. Tzionis▲43'
60D. Pospelov▲87'
Antrenor
A. Mihalcea
Rapid 4-1-4-1
16M. Aioani
13D. Ciobotariu▼73'
21R. Sălceanu▼46'
15C. Vulturar
3D. Graovac
6L. Kramer(cpt)
80O. Moruțan▼87'
22V. Bubanja▼62'
77J. Vescan-Kodor▼46'
8C. Grameni
29M. Dobre
Rezerve
25A. Niculcea
7M. Kamara▲87'
42A. Kumer Čelik
9F. Stojilković▲46'
88O. Mahmoud El Sawy
99G. Ungureanu
20A. Șucu
5A. Pașcanu
19R. Onea▲46'
90T. Jambor
10C. Petrila▲62'
55R. Pop▲73'
Antrenor
D. Pancu

Cele mai tari cote la pariuri pentru UTA Arad – Rapid

UTA Arad – Rapid este meciul dintre penultima clasată și echipa de pe locul al doilea, aflată la egalitate de puncte liderul. Cu toate acestea, partida este cât se poate de echilibrată din punct de vedere al cotelor la victorie. Pronosticul „1” e cotat la 2,82, remiza – la 3,20, iar victoria oaspeților – la 2,67. În sezonul precedent, giuleștenii au câștigat ambele meciuri directe, 2-0 acasă și 2-1 la Arad. Ba mai mult, de la promovarea în SuperLiga, Rapid n-a pierdut niciodată cu UTA. Din 2021 încoace, au fost 11 confruntări între cele două, iar giuleștenii au înregistrat 6 victorii și 5 rezultate de egalitate.

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Totuși, UTA Arad e, în general, o formație redutabilă pe teren propriu. N-a mai pierdut acasă din februarie, când FCSB lua toate cele trei puncte în etapa 29 a sezonului regular. Tocmai de aceea, la meciul cu Rapid, pronosticuri precum „ambele marchează” – cotă 1,85 sau „1-1 scor corect oricând” – cotă 2,45 sunt demne de încercat.

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