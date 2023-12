UTA Arad și-a găsit o nouă casă pentru meciul cu Universitatea Craiova din etapa 21 a SuperLigii. Arădenii au fost nevoiți să caute un alt stadion unde să își desfășoare ultimul duel din acest an, iar soluția a fost Cluj Arena. Elevii lui Mircea Rednic vor disputa înainte un meci la Sibiu contra celor de la Farul Constanța.

Încă de la meciul cu Rapid din etapa 13 a SuperLigii arădenii așteaptă refacerea gazonului de pe stadionul “Francisc Neuman”. De atunci, ori la Oradea, ori la Sibiu, pe stadionul celor de la Hermannstadt.

Mai sunt două meciuri de campionat în acest an. “Bătrâna Doamnă” va evolua cu Farul Constanța la Sibiu, iar pentru meciul cu Universitatea UTA Arad și-a și-a găsit o nouă casă. Arădenii vor disputa duelul contra oltenilor pe stadionul celor de la U Cluj.

Motivul pentru care elevii lui Mircea Rednic nu pot evolua la Oradea sau la Sibiu ține de starea gravă a gazonului de pe Iuliu Bodola, iar pe Stadionul Municipal, Hermannstadt își va disputa duelul de pe teren propriu cu Sepsi Sfântu Gheorghe, formație împotriva căreia UTA Arad va reveni pe stadionul Francisc Neuman în 2024.

Mircea Rednic are contract cu UTA Arad până în 2025

“Am contract cu UTA 2 ani de zile, până în 2025”, a declarat Mircea Rednic, moment în care Horia Ivanovici l-a întrebat:“Te vezi mai mult timp la UTA? Am văzut și relația pe care o ai cu suporterii. V-ați bucurat, ați strigat ‘UTA, UTA’”.

“La un moment dat aveam impresia că sunt la teatru și m-am întors puțin. Chiar era 0-0 și i-am întrebat dacă au venit la teatru. Dacă știam că tu ești acolo le spuneam că în loc să își vadă de joc să susțină echipă, ei stau de povești”, a glumit Mircea Rednic.

Kevin Luckassen, atacantul pe care Rednic l-a reinventat

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, . Antrenorul de la UTA Arad este mulțumit de prestațiile jucătorului olandez și este de părere că poate deveni un component și mai important în echipa sa.

“E același jucător pe care eu îl cunosc de când l-am adus aici. Se pregătește foarte bine. Din punct de vedere fizic nu este încă 100%. A venit târziu la echipă nu prea a făcut pregătirea de vară. A venit cu ambiție.

Contractul care este aici, e numai pentru performanță. Are tot interesul să joace bine, să dea goluri, să dea pase de gol și chiar se implică și e prezent. Aveam nevoie de el.

Sunt ferm convins că își dorește lucrul acesta (n.r. să fie unul dintre cei mai importanți jucători pentru UTA Arad). Avem o clauză prin care dacă primește o ofertă bună pentru el, poate să plece.

Am pățit-o cu Postolachi. Eu chiar m-am bazat pe el, în afară de Cooper nu am adus niciun alt atacant. Deci eu chiar mă bazam pe Postolachi și uite ce s-a întâmplat, avea și o clauză. A început prima etapă și am jucat la Galați și după aceea el a plecat și noi am rămas descoperiți”, a spus Mircea Rednic.