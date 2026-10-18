UTA – CFR Cluj, LIVE în etapa 12 din SuperLiga. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, faze în timp real

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UTA primește vizita CFR-ului în etapa a 12-a din SuperLiga. Meciul este programat duminică, 18 octombrie, de la 18:15 și aduce față în față două echipe care luptă în fiecare rundă pentru puncte. Arădenii se află pe poziția a 13-a, cu 12 puncte, în timp ce „feroviarii” ocupă locul 8, cu 16 puncte. Mai jos aveți toate detaliile relevante despre acest duel.

UTA – CFR Cluj, în etapa 12 din SuperLiga României

UTA și CFR Cluj au oferit multe partide interesante în ultimii ani atunci când s-au întâlnit direct. Arădenii în deplasare cu FC Botoșani, meci în urma căruia antrenorul . CFR, în schimb, a învins FC Argeș și speră în continuare să prindă locurile de play-off. Partida aduce față în față două echipe ambițioase și greu de învins, astfel că rămâne de văzut care dintre cei doi tehnicieni are asul în mânecă cu care să obțină toate cele 3 puncte.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 12 UTA 2026-10-18T15:15:00Z CFR Cluj

Clasament SuperLiga etapa 12, înainte şi după UTA – CFR Cluj

UTA nu mai pare în acest sezon echipa care avea pretenții de play-off în stagiunea trecută. Cu doar 12 puncte strânse în 11 etape, „Bătrâna Doamnă” se află pe poziția 13. CFR Cluj continuă să se prezinte „șchiopătând”, dar nu vrea să rămână în afara locurilor de play-off. Momentan, „feroviarii” ocupă locul 8, cu 16 puncte după același număr de etape disputate.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 12 9 2 1 27-7 29 2 Rapid 12 8 3 1 20-9 27 3 Univ. Craiova 11 7 2 2 25-9 23 4 Petrolul 12 6 2 4 15-16 20 5 U Cluj 11 6 0 5 20-18 18 6 Farul 11 4 5 2 17-15 17 7 Corvinul 12 4 4 4 14-13 16 8 CFR Cluj 11 5 1 5 17-17 16 9 ▲ FCSB 11 4 3 4 14-17 15 10 ▲ FC Botoşani 12 3 5 4 16-14 14 11 ▼ Sepsi OSK 12 3 5 4 8-13 14 12 ▼ UTA 11 3 3 5 14-17 12 13 ▲ Oțelul 12 2 5 5 12-17 11 14 ▼ FC Argeș 11 3 2 6 6-11 11 15 FC Voluntari 11 2 2 7 11-25 8 16 Csikszereda 12 0 2 10 7-25 2

Statistici OPTA pentru pariuri la UTA – CFR Cluj: jucători, şuturi, cornere, faulturi, cartonaşe, offside-uri

Statisticile OPTA vor reprezenta un punct de interes înainte și în timpul partidei dintre UTA și CFR Cluj. În funcție de datele disponibile în platforma LIVE, pot fi urmărite posesia, șuturile totale, șuturile pe poartă, cornerele, ocaziile importante, faulturile, cartonașele și ofsaidurile. Toate casele de pariuri oferă cote pe statistici precum cele enumerate anterior. Statisticile efective ale partidei vor putea fi evaluate după fluierul de start. Aici puteți vedea cine a excelat, dar și cine a lăsat de dorit în meciul de pe „Francisc Neuman”:

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului UTA – CFR Cluj, LIVE VIDEO comentariul în timp real

FANATIK va urmări partida dintre UTA și CFR Cluj în format LIVE, cu momentele importante de pe Stadionul „Francisc Neuman”. Cititorii vor putea afla în timp real informații despre goluri, ocazii, șuturi periculoase, cornere, cartonașe, schimbări, faze controversate și eventuale intervenții VAR. Comentariul LIVE va fi actualizat pe parcursul confruntării, cu evenimentele importante și datele statistice disponibile. Fanii celor două formații vor putea urmări evoluția scorului și momentele decisive ale duelului din etapa a 12-a.

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Echipele de start şi schimbări la UTA – CFR Cluj

UTA are avantajul terenului propriu și vrea să răzbune eșecul cu FC Botoșani. Elevii lui Adrian Mihalcea vor încerca să profite de sprijinul propriilor suporteri pentru a obține cele trei puncte. CFR Cluj are însă parte de un antrenor care știe bine să își motiveze jucătorii în momentele delicate. Echipele de start și așezările tactice vor fi prezentate înaintea fluierului de start, după publicarea formațiilor oficiale. FANATIK va urmări și schimbările efectuate de antrenori, precum și impactul acestora asupra desfășurării partidei.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri pentru meciul UTA – CFR Cluj

UTA – CFR Cluj pune la dispoziție mai multe variante pe piața de pariuri: rezultatul final, totalul golurilor, ambele echipe marchează, handicap, scor corect și combinații între diferite selecții. UTA este văzută favorită de casele de pariuri, având o cotă de 2,22 pentru victorie. Cota oaspeților pentru un succes este de 3,30, în timp ce remiza a primit cota de 3,45.