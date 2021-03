UTA – CFR Cluj Live video ora 21:30. Deac și compania, cu dor de revanșă

Meciul UTA – CFR Cluj are loc sâmbătă, 6 martie, cu începere de la ora 21:30, în cadrul etapei a 26-a din Casa Pariurilor Liga 1. UTA ocupă locul 7, cu 33 de puncte, trei mai puțin decât ultima clasată din play-off, Academica Clinceni. Clujenii ocupă locul secund, la egalitate de puncte cu FCSB, care are golaveraj mai bun.

UTA, echipă nou promovată, se află așadar angrenată în cursa pentru o senzațională prezență în play-off, dar este o misiune foarte grea pentru echipa lui Laszlo Balint și aceasta în primul rând din cauza propriilor jucători. Arădenii sunt cea mai slabă echipă din Liga 1 pe teren propriu, unde au doar o victorie, cinci remize și șase eșecuri.

Și acum va primi vizita tocmai a celei mai bune formații în deplasare, CFR Cluj având o linie impresionantă pe teren străin, cu 10 victorii, un egal și un singur eșec. În aceste condiții orice alt rezultat decât succesul echipei lui Edi Iordănescu ar părea greu de acceptat.

UTA – CFR Cluj Live stream Digi Sport, Telekom Sport, Look Plus

Partida UTA – CFR Cluj se joacă sâmbătă, 6 martie, de la ora 21:30, pe noul stadion Francis Neumann, dar care, în mod incredibil, are unul dintre cele mai proaste gazoane din prima divizie. La ora partidei vor fi în jur de 3-4 grade, dar fără precipitații, care ar fi îngreunat și mai mult starea terenului.

Meciul UTA – CFR Cluj are loc sâmbătă, 6 martie, de la ora 21:30 și va fi transmis în direct de cele trei principale canale de sport, Digi Sport, Telekom Sport și Look Plus. Mai aveți la dispoziție și varianta de a intra pe site-ul FANATIK.RO, unde îl puteți viziona în format LIVE VIDEO.

UTA a produs o mare surpriză la Cluj, în tur

Arădenii au reușit în tur o mare surpriză, pe vremea când pe banca echipei din Gruia se mai afla încă Dan Petrescu. Echipa lui Laszlo Balint s-a impus cu 1-0, dar să nu uităm că UTA este la polul opus ca echipă vizitatoare decât ca echipă gazdă, având nu mai puțin de șapte victorii afară în acest sezon!

Evident, clujenii nu au uitat episodul și vin încărcați de dorul revanșei, considerând că ei sunt echipa mai bună dintre cele două combatante. Aceasta nu înseamnă că simpla lor prezență le va aduce și cele trei puncte și Edi Iordănescu a căutat să sublinieze acest lucru declarând că respectă UTA și că este convins că va fi un meci dificil pentru echipa sa.

Arădenii au depășit episodul COVID-19

Din fericire pentru arădeni a fost depășit episodul coronavirus, pentru că nu cum mult timp în urmă câțiva jucători, în frunte cu portarul Iacob, au fost depistați pozitiv și aceștia au lipsit două săptămâni. Acum situația s-a normalizat și Laszlo Balint poate folosi cea mai bună formulă din punctul său de vedere.

Pentru casele de pariuri CFR Cluj e mare favorită, cu o cotă de 1,55, în timp ce pentru UTA obținerea celor trei puncte echivalează cu o megacotă de 6,45. Un gol înscris de arădeni e mai valoros decât succesul oaspeților, fiind cotat la 1,75. Oricum, nu sunt așteptate multe realizări pe tabela de marcaj în acest joc, deși Clujul vine după un 5-0 cu o altă nou promovată, FC Argeș.

