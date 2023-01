UTA – CS Mioveni LIVE stream ora 14:30 în etapa 23 din SuperLiga. Duelul ultimelor două clasate. Echipele de start

Meciul UTA – CS Mioveni are loc sâmbătă, 28 ianuarie, cu începere de la ora 14:30, în cadrul etapei 23 din SuperLiga. La Arad vor fi față în față ultimele două clasate, gazdele, cu 20 de puncte, oaspeții cu 12 puncte, dar cu a doua victorie din acest sezon reușită runda trecută, acasă cu Petrolul, sub comanda noului antrenor Nicolae Dică. UTA nu a mai câștigat un meci din octombrie 2022.

Unde se joacă meciul UTA – CS Mioveni

Întâlnirea UTA – CS Mioveni se dispută sâmbătă, 28 ianuarie, de la ora 14:30, pe noua bijuterie arhitectonică a Aradului, stadionul Francisc Neumann, care are însă o hibă majoră, cu importanță maximă mai ales pe vreme nefavorabilă, o calitate extrem de scăzută a gazonului, așa cum s-a văzut la ultimul meci jucat aici în decembrie 2022, UTA-Rapid 1-1, când efectiv jucătorii parcă se aflau într-o orezărie.

Fanii alb-roșilor sunt supărați pe toată lumea. Pe actuala conducere care nu a acceptat cedarea acțiunilor la începutului sezonului unui puternic grup de investitori dar și pe jucători, care în opinia lor nu au dat totul pentru echipă, de cele mai multe ori evoluând cu frâna de mână trasă. Motiv pentru care au promis că vor reveni la stadion în numâr mare doar când situația echipei se va îndrepta.

Cine trasnmite la TV partida UTA – CS Mioveni

Partida – CS Mioveni se joacă sâmbătă, 28 ianuarie, de la ora 14:30, pe stadionul Francisc Neumann din Arad, în etapa 23 din SuperLiga și va putea fi vizionată în direct pe posturile de televiziune Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți urmări intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Și la Arad sâmbătă, 28 ianuarie, va fi o vreme foarte urâtă, cu vânt puternic, precipitații, lapoviță și ninsoare iar temperatura va atinge exact la ora jocului maxima zilei, de 3 grade. Condiții meteo dificile, care sigur vor îngreuna la maxim un gazon și așa în stare deplorabilă. Arbitrul acestei partide va fi ploieșteanul Andrei Moroiță.

Ce jucători lipsesc din întâlnirea UTA – CS Mioveni

Nu sunt deloc probleme multe de lot pentru cei doi tehnicieni, Laszlo Balint respectiv . La UTA absentează în continuare fundaşul stânga Abeid, care a primit în decembrie o maxisuspendare de şase etape, în rest tot lotul este valid şi arădenii nu concep alt rezultat decât prima victorie din octombrie 2022 încoace.

CS Mioveni vine la Arad cu gândul de a repeta succesul reuşit în primul meci din 2023 pe teren propriu împotriva Petrolului. Argeşenii s-au întărit substanţial în această iarnă şi victoria împotriva prahovenilor, deşi sunt multe puncte distanţă până la locurile de baraj, a creat o altă stare de spirit, începând să apară speranţele. Dică are toţi jucătorii valizi, dar, deocamdată, integrarea jucătorilor străini se face foarte lent.

Cote la pariuri la jocul UTA – CS Mioveni

Casele de pariuri acordă prima şansă, în acest meci al ocupantelor ultimelor două locuri, prima şansă arădenilor, care au cotă de 2.30 pentru victorie. Mioveni a primit cotă de 3,20. Şansă dublă 1X are cotă de 1,35 iar varianta inversă X2 are cotă 1,65. Un gol marcat de UTA are valoare de 1,40 iar o reuşită a oaspeţilor ajunge la 1,70.

Paradoxal, confruntările dintre UTA şi CS Mioveni nu sunt atât de puţine pe cât am fi fost înclinaţi să credem. Au fost mare parte la nivel de Liga 2 iar pe malurile Mureşului sunt nu mai puţin de 17 meciuri şi niciodată argeşenii nu au plecat cu toate punctele. Avem opt victorii UTA şi nouă rezultate de egalitate, dintre care cinci în partide fără gol marcat.