UTA – Csikszereda, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 8. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

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Sâmbătă, 5 septembrie 2026, UTA primește vizita celor de la Csikszereda, pe Arena Francisc Neuman din Arad. Meciul, contând pentru etapa cu numărul 8 din SuperLiga, pune față în față două echipe din subsolul clasamentului. Întâlnirea dintre bănățeni și ciucani va di transmisă de Digi Sport și Prima Sport.

UTA – Csikszereda în etapa 8 din SuperLiga României

Două dintre echipele cu un start modest de campionat se duelează în această etapă la Arad. UTA și Csikszereda erau singurele formații, până în urmă cu o rundă, care obținuseră 0 victorii în acest sezon. Spre norocul ei, „Bătrâna Doamnă” a dat piept cu FCSB, o echipă aflată în degringoladă în această perioadă de SuperLiga, și a obținut primul succes, scor 3-1. Cei din Miercurea Ciuc încă mai așteaptă prima „izbândă”.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 8 UTA 2026-09-05T14:30:00Z Csikszereda Arbitri Arbitru centru: I. Călin Arbitru asistent 1: A. Ghinguleac Arbitru asistent 2: I. Neacșu Al patrulea oficial: C. Gaitin VAR: A. Costreie Asistent VAR: C. Trandafir

Clasament SuperLiga etapa 8, înainte și după UTA – Csikszereda

a urcat pe locul 14 în campionat, devansând pe FC Voluntari. Arădenii au ajuns la 6 puncte, iar un succes cu rivala din subsol îi poate urca spectaculos. Csikszereda, în schimb, chiar și cu un succes, nu are cum să lase din mână „Lanterna Roșie” a clasamentului. Un punct din 21 posibile au strâns elevii lui Istvan Szabo (59 de ani).

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 7 4 2 1 14-5 14 2 ▲ Rapid 7 3 3 1 8-4 12 3 ▲ Petrolul 7 4 0 3 7-10 12 4 Univ. Craiova 7 3 2 2 14-9 11 5 ▼ FCSB 7 3 2 2 10-8 11 6 ▲ Farul 8 2 5 1 10-8 11 7 ▼ Corvinul 7 2 4 1 8-4 10 8 ▲ CFR Cluj 7 3 1 3 11-10 10 9 ▼ Oțelul 7 2 4 1 9-8 10 10 ▲ Sepsi OSK 7 2 4 1 4-3 10 11 ▼ FC Argeș 7 3 1 3 4-5 10 12 ▼ U Cluj 6 3 0 3 9-9 9 13 FC Botoşani 7 1 4 2 7-8 7 14 ▲ UTA 7 1 3 3 6-10 6 15 ▼ FC Voluntari 7 1 2 4 7-18 5 16 Csikszereda 7 0 1 6 4-13 1

Statistici OPTA pentru pariuri la UTA – Csikszereda: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Evoluțiile celor 22 de fotbaliști angrenați în partida de la Arad vor fi monitorizate în această secțiune, grație statisticilor OPTA. Fiecare jucător care bifează minute, fie din start, fie din postura de rezervă, va apărea în tabelul de mai jos. Vom afla despre fiecare dacă a tras pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), dacă a încasat vreun cartonaș galben/roșu (CG / CR), câte faulturi a făcut (FC) și de câte ori a fost faultat (FP). În ceea ce-i privește pe portari, ești la curent în fiecare minut cu numărul de parade reușite (PAR) pe parcursul jocului. Casele de pariuri ofertă cote importante pe astfel de statistici: șuturi, cornere, cartonașe etc.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului UTA – Csikszereda LIVE VIDEO comentariul în timp real

FANATIK va pune la dispoziție și un comentariu în timp real al partidei. Nimic din ceea ce se întâmplă în partida UTA – Csikszereda nu va scăpa din această secțiune. Golurile, ocaziile mari, schimbările, cornerele, cartonașele, intervențiile VAR și multe alte evenimente, cu toate apar mai jos, extrem de detaliate.

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Echipele de start și schimbări la UTA – Csikszereda

Adrian Mihalcea (50 de ani) și Istvan Szabo vor încerca să se surprindă unul pe altul cu cele două formule de start. De îndată ce foile oficiale vor fi furnizate presei, va apărea mai jos. În plus, odată cu startul, toată secțiunea primește actualizări în timp real, cu marcatori, avertizați și alte informații-cheie.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la UTA – Csikszereda

UTA – Csikszereda va fi un meci care pe care, unde ambele echipe vor căuta să obțină victoria. La situația lor din clasament, nu mai este loc de precauție. La Superbet, arădenii au o cotă de 1,56 pentru victorie. Pentru siguranță, putem alege și pariul de „Pauză sau final 1”, la o cotă de 1,38.