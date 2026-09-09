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În spațiul public a apărut varianta conform căreia arădenii ar agrea insolvența, variantă infirmată de Florian Voinea, președintele ,,Bătrânei Doamne” din Arad. FANATIK a stat de vorbă cu oficialul clubului de pe „Francisc Neuman”.

UTA are de achitat 300.000 de euro, trimestrial către stat

Mai multe cluburi din Superliga sunt în . Dacă CFR Cluj și Petrolul Ploiești au îmbrățișat varianta insolvenței ca formă de continuare a activității fotbalistice, UTA Arad se află de un an în . Procedura prin care arădenii și-au eșalonat va continua în următorii doi ani, perioadă în care clubul are de plătit trimestrial o sumă de aproximativ 300.000 de euro.

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Sunt bani importanți, la care se adaugă salariile lotului și stafului tehnic, în valoare de peste 150.000 euro lunar, dar și cheltuieli de deplasare, incluzând transport și cazare. Pe lângă acestea, vin din urmă litigii de la FIFA cu foști jucători cărora nu li s-a judecat speța în momentul despărțirii de club. Interdicțiile presupun imposibilitatea de a legitima jucători noi, până la plata sumelor datorate.

Florian Voinea a vorbit despre situația de la UTA. Ce a spus despre Alexandru Meszar

Veniturile clubului UTA sunt formate din: bilete și abonamente – aproximativ 1,5 mil. Euro, drepturi TV – 1,5 milioane, Primăria Arad și Consiliul Județean Arad – 1, 5 mil. euro, sponsori și sectorul de marketing – 0,5 mil. euro, sumă ce însumează 5 milioane, insuficientă pentru a acoperi bugetul de 7 milioane de euro al clubului.

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Cu toate acestea, la Arad nu se vorbește de insolvență. O confirmă Florian Voinea, președintele clubului UTA. ,,Eu nu l-am auzit pe Meszar (n.r., conducătorul de facto, dar nu de jure, adică nu cu drept de semnătură) vorbind de insolvență, niciodată. Chiar nu îmi dau seama de unde apar aceste informații în ziare”, ne-a declarat Voinea în exclusivitate.

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Antrenorul Adrian Mihalcea, degajat față de problemele financiare ale clubului

Recent, Adrian Mihalcea, antrenorul echipei din urbea de pe Mureș, declara pentru FANATIK că la nivelul vestiarului nu s-au resimțit problemele financiare ale clubului. Asta deși în sezonul trecut s-au vorbit la un moment dat de două luni întârziere cu salariile jucătorilor și ale stafului tehnic.

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„M-am delimitat de partea administrativă și mi-am văzut doar de echipă. Anul trecut nici nu știam prea bine de problemele financiare, dar pot să-ți spun că nu am simțit, nu mi-a fost greu. Împreună cu conducerea încercăm să le oferim băieților cele mai bune condiții de pregătire, iar până acum nu au fost probleme care să deraieze echipa de la drumul ei!”, afirma Adrian Mihalcea într-un . Clubul UTA este organizat sub forma unui ONG și nu are patron sau acționar majoritar, nefiind Societate pe Acțiuni.