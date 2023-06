UTA, decizie surpriză în privința lui Mircea Rednic la câteva ore după ce a rămas în SuperLiga. Exclusiv

”Puriul” a fost adus la finalul lunii aprilie și i s-a oferit o înțelegere valabilă până în vara lui 2024, iar ca prim obiectiv avea menținerea echipei în SuperLiga, .

Mircea Rednic, contract pe doi la UTA

Mulțumiți de faptul că Mircea Rednic a reușit salvarea de la retrogradare după un meci extraordinar reușit în returul barajului, conducerea clubului UTA i-a oferit un nou contract spre surprinderea tehnicianului.

FANATIK a aflat că noua înțelegere dintre tehnicianul în vârstă de 61 de ani și ”Bătrâna Doamnă” este valabilă până în vara anului 2025 și a fost semnată luni, 5 iunie, la câteva ore după meciul care a stabilit că UTA va juca și în sezonul viitor în SuperLiga.

Din informațiile FANATIK, Rednic are ca obiectiv să se lupte în sezonul viitor pentru primele șase locuri, care asigură participarea în play-off. Va fi o misiune dificilă, dar nu imposibilă ținând cont de situația financiară liniștită de la club.

Venit în locul lui Laszlo Balint în finalul sezonului, ”Puriul” a avut parte de un debut nefericit cu o înfrângere pe terenul Universității Cluj, dar a fost singurul pas greșit. Au urmat trei victorii și trei rezultate de egalitate care le-au permis celor de la UTA să rămână în SuperLiga.

Rednic a anunțat schimbări în lot

La finalul partidei UTA Arad – Gloria Buzău 5-1, din manșa secundă a barajului, Mircea Rednic și a precizat că responsabilitatea în sezonul următor va fi doar a sa pentru că el va face lotul.

”Am avut emoții până ne-am așezat mai bine în teren. Sunt foarte fericit. Îi felicit pe jucători că au înțeles mesajul meu, să nu-i dezamăgim pe suporteri. Ne-au oferit un sprijin important azi. Sunt multe lucruri de pus la punct, nu vreau să vorbesc acum, e moment așa important, frumos.

Mi se pare normal să fie plecări și veniri. Când am venit am avut o ușoară teamă. Începeau iar ‘Rednic e depășit’, ‘pe unde a fost nu a făcut treabă’. Mi-am asumat un risc, că am zis că nu mai preiau echipe din mers.

În niciun caz nu trebuie să mai ajungem în această situație. Ați văzut ce s-a întâmplat la celălalt meci de baraj. Condițiile de aici trebuie să se transpună în rezultate mai bune. Acum eu o să fac lotul, pregătirea, iar responsabilitatea mea o să fie sută la sută”, a declarat Rednic.