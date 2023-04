UTA – FC U Craiova 1948, LIVE stream, ora 19:00, în sferturile de finală ale Cupei României Betano. Duel aprig pentru calificare

Meciul UTA – FC U Craiova 1948 are loc marți, 4 aprilie, cu începere de la ora 19:00, în cadrul primului Ambele echipe evoluează, după încheierea sezonului regulat, în play-out, arădenii ocupând locul 14, al doilea de baraj pentru supraviețuire, dar cu toate acestea își doresc să meargă mai departe, în semifinale, la fel ca și oltenii, cărora patronul Adrian Mititelu le-a fixat ca obiectiv câștigarea trofeului, pentru a juca în preliminariile Conference League.

Unde se joacă meciul UTA – FC U Craiova 1948

Întâlnirea UTA – FC U Craiova 1948 se dispută marți, 4 aprilie, de la ora 19:00, pe stadionul Francisc von Neumann din Arad, în primul sfert de finală al Cupei României Betano. UTA are ca principal obiectiv evitarea retrogradării și pe cât posibil inclusiv a locurilor de baraj iar în weekend va avea o partidă grea în deplasare, la Voluntari.

FC U Craiova 1948 are două obiective: câștigarea Cupei României Betano și clasarea pe locul 7 sau 8, adică 1 sau 2, în play-out, pentru a putea juca un baraj între primele două locuri din play-out iar apoi învingătoarea cu locul 3 din SuperLiga pentru calificarea în preliminariile Conference League. De obicei la Arad stadionul este aproape plin la meciurile alb-roșiiilor, ceea ce este mai puțin probabil să se întâmple acum, când și vremea este total potrivnică fotbalului.

Cine transmite la TV partida UTA – FC U Craiova 1948

Partida UTA – FC U Craiova 1948 se joacă marți, 4 aprilie, de la ora 19:00, pe stadionul Francisc von Neumann din Arad, în sferturile de finală ale Cupei României Betano și este transmisă în direct pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Arad marți, 4 aprilie, este o vreme să nu dai afară nici un câine din casă. O zi extrem de mohorâtă, cu cerul acoperit pe toată durata celor 24 de ore, cu prelungire pentru miercuri, 5 aprilie. Va ploua foarte mult în reprize și șansele să se întâmple acest lucru și la ora meciului sunt foarte mari. Temperatura va fi de 6 grade la amiază, în jur de 3 grade la meci. Aribtru va fi clujeanul Horațiu Feșnic.

Ce jucători lipsesc din confruntarea UTA – FC U Craiova 1948

Laszlo Balint nu îl are ca absent decât pe fundașul central brazilian Erico, dar cu siguranță echipa care o va trimite pe teren va fi mult schimbată față de cea care a reușit să obțină etapa trecută tot acasă victoria cu 2-0 în fața Universității Cluj. În poartă va apărea Iacob iar în atac e posibil să îl vedem pe Keșeru din primul minut.

, a noua despărțire fiind foarte aproape dacă oltenii nu vor câștiga Cupa sau nu vor termina pe unul dintre primele două locuri din play-out. Absenți la acest meci sunt destui: Baeten, cel mai important, Achim, van Durmen și Paramatti.

Cote la jocul UTA – FC U Craiova 1948

Deși în clasament oltenii sunt deasupra arădenilor, care luptă din greu să iasă din zona periculoasă, casele de pariuri văd echipa gazdă drept favorită la câștigarea partidei și obținerea calificării în semifinale la cota de 2,35. FC U Craiova a primit cotă de 3,30 pentru a se impune la Arad. Șansă dublă 1X are cotă 1,35 iar șansă dublă X2 are cotă 1,60. Gol marcat UTA are cotă 1,35, gol Craiova 1,50.

La calificare UTA are cotă 1,70, indiferent dacă se ajunge la lovituri de departajare sau sunt prelungiri iar oaspeții au cotă de 2,30. Sunt două meciuri jucate la Arad la nivel de prima divizie, ambele câștigate de UTA, cu 1-0 în sezonul trecut și cu 2-1 în cel actual, goluri Postolachi și Otele respectiv Iancu, plecat între timp la Hermannstadt.

