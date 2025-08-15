Sport

UTA, la un pas de insolvență! Clubul a intrat în concordat preventiv. Care este situația arădenilor în acest moment

Veste șoc în fotbalul românesc înainte de Dinamo - UTA! „Bătrâna Doamnă” este la un singur pas de insolvență. Află care este situația clubului arădean
FANATIK
15.08.2025 | 21:20
UTA la un pas de insolventa Clubul a intrat in concordat preventiv Care este situatia aradenilor in acest moment
ULTIMA ORĂ
UTA a intrat în concordat preventiv, ultimul pas înaintea insolvenței. Foto: Sportpictures.eu

UTA Arad este revelația acestui început de sezon. Cu Adrian Mihalcea la cârma echipei, „Bătrâna Doamnă” se află pe podium după 5 etape, însă formația arădeană se confruntă cu dificultăți financiare și este la un singur pas de insolvență.

Veste șocantă înainte de Dinamo – UTA! Arădenii au intrat în concordat preventiv

Dacă din punct de vedere sportiv pare a fi revelația debutului de sezon, pe plan financiar UTA nu mai stă la fel de bine. Arădenii se confruntă cu datorii în valoare de 11 milioane de lei, adică aproximativ 2,2 milioane de euro, conform specialarad.ro.

După ce în urmă cu o săptămână, Alexandru Meszar declara că ar ceda clubul pe gratis, doar în schimbul unor garanții financiare din partea noilor finanțatori, Emilian Hulubei, președintele AFAN, a confirmat că UTA Arad a intrat în concordat preventiv.

UTA, în impas financiar. Ce înseamnă, de fapt, procedura de concordat preventiv

Conducerea arădenilor a decis ca UTA să intre în concordat preventiv, care reprezintă o procedură juridică folosită în România pentru a ajuta o firmă aflată în dificultate financiară să evite insolvența și falimentul. Scopul acesteia este ca datoriile să fie eșalonate, nu șterse precum în cazul insolvenței. Practic, este ultimul pas înainte ca societatea să intre în insolvență.

Concordatul se încheie pe o perioadă de 24 de luni, cu posibilitate de prelungire pe încă 48 de luni. Odată intrat în procedura de concordat preventiv, firmei i se blochează executările silite și i se dă timp pentru a-și pune în practică planul de reabilitare.

„UTA a intrat în concordat preventiv. Este un pas înainte de insolvență. Încearcă să reeșaloneze niște datorii într-o perioadă. Am fost sunat chiar săptămâna asta de FIFPro pentru a fi întrebat ce se întâmplă la UTA, pentru că sunt multe procese la FIFA. Sunt nouă procese la FIFA și alte câteva în România”, a declarat Emilian Hulubei, la Digi Sport.

Alexandru Meszar a vorbit pentru FANATIK despre problemele de la UTA în urmă cu câteva luni

„Probleme sunt peste tot. Aşa este şi la noi. Dar, chestia asta cu refuzul de antrenament şi cu patru luni restanţe salariale, pe acestea trebuie să le infirm. În primul rând, echipa are antrenament după masă.

În al doilea rând, jucătorii noştri sunt profesionişti. Nu riscă să nu se prezinte la antrenament, să aibă penalizări sau suspendări. Noi ne pregătim normal pentru meciul de luni cu Dinamo, un meci foarte important pentru noi. 

Chiar dacă ar fi probleme, e meseria lor. Dacă vor, pot să apeleze la comisii, dar ei nu au drept de acest protest. Azi, la fel ca şi în celelalte zile, ne antrenăm după masa. Dimineaţa este ceva facultativ, a venit jumătate de echipă. Dar, nu din motiv de protest. Nu au venit cei care au jucat şi cei care au de făcut un antrenament pe zi”, a declarat Alexandru Meszar pentru FANATIK în luna martie.

