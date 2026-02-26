UTA nu o vrea pe FCSB în play-off! Adrian Mihalcea, sinceritate totală: „Din postura mea de dinamovist, ar fi o bucurie în plus”

ADVERTISEMENT

Prestațiile slabe ale lui FCSB din acest sezon au adus-o pe campioana României într-o situație extrem de dificilă. „Roș-albaștrii” nu mai sunt la mâna lor pentru calificarea în play-off, însă ca să poată spera trebuie să câștige neapărat ultimele două meciuri, cu UTA și U Cluj. Adrian Mihalcea i-a pus gând rău echipei patronate de Gigi Becali.

Adrian Mihalcea vrea să o lase pe FCSB în afara play-off-ului

Chiar dacă au pășit greșit în ultima etapă, remizând 2-2 împotriva Oțelului Galați, UTA continuă să spere în șansa ei pentru calificarea în play-off. Primul pas este o victorie contra lui FCSB, în fața propriilor fani, lucru ce ar însemna un dezastru fotbalistic pentru echipa campioană.

Dacă FCSB nu câștigă meciul de la Arad, iar echipa va evolua în premieră în play-out. și speră ca și rezultatele din celelalte meciuri să o ajute pe „Bătrâna Doamnă” să urce printre primele șase echipe din clasament:

„Rămâne să continuăm această luptă și încercăm să recuperăm aceste puncte pierdute etapa viitoare cu FCSB. Pe mine mă interesează doar să încercăm să ajungem noi, nu să-i scoatem de acolo pe cei de la FCSB.

Din postura mea de dinamovist, ar fi o bucurie în plus, dar nu am niciun fel de pariu. E doar dorința de a avea noi șanse reale și după etapa următoare să ne calificăm în play-off”, a declarat Adrian Mihalcea la conferința de presă.

Cum se pot califica în play-off UTA și FCSB

Pentru că cele două au meci direct, UTA și FCSB nu se pot califica în același timp în play-off, iar o remiză le-ar ține pe ambele în play-out. UTA are șanse mult mai mici decât FCSB cu două etape înainte de final și stă serios la mâna rezultatelor celorlalte echipe.

Arădenii se mai pot califica în play-off doar dacă vor obține șase puncte cu FCSB și Metaloglobus, în timp ce FC Argeș să nu obțină mai mult de 2 puncte sau CFR Cluj să piardă ambele meciuri, cu Farul și Dinamo. De partea cealaltă, la FCSB calculele sunt mult mai simple, dar se pot complica enorm după această etapă, indiferent dacă va lua cele trei puncte de la Arad.

FCSB ajunge în play-off dacă va câștiga meciurile cu UTA și U Cluj, iar una dintre următoarele condiții trebuie să se îndeplinească: FC Argeș să nu câștige niciunul dintre ultimele două meciuri; CFR Cluj să obțină maximum un punct din ultimele două etape; U Cluj să nu câștige cu Oțelul Galați în următoarea etapă. Prin urmare, dacă toate cele trei echipe își vor câștiga meciurile din penultima rundă, FCSB nu va mai avea nicio șansă la play-off, cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat.