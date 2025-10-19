Sport

UTA – Oțelul, întrerupt în minutul 10! Flavius Domide a fost comemorat de arădeni

Meciul dintre UTA și Oțelul, din etapa a 13-a a SuperLigii, a fost marcat cu un moment special în minutul 10, dedicat legendei Flavius Domide
Bogdan Cioara
19.10.2025 | 18:02
UTA Otelul intrerupt in minutul 10 Flavius Domide a fost comemorat de aradeni
CORESPONDENȚĂ DIN ARAD
Spectatorii de la UTA - Oțelul, moment special în memoria lui Flavius Domide Foto: arhivă Bogdan Cioara
ADVERTISEMENT

Partida din Superliga dintre UTA și Oțelul Galați s-a întrerupt în minutul 10. Cifra reprezintă tricoul purtat de Flavius Domide, legendarul fotbalist cu 342 de prezențe și 75 de goluri pentru „Bătrâna Doamnă” pe prima scenă a fotbalului românesc. „Roșcovanul” a murit săptămâna trecută, la 79 de ani.

UTA – Oțelul, întrerupt după 10 minute

Brigăzile de suporteri din peluza Iosif Petschovschi au pregătit un moment special cu ocazia acestui meci. Astfel, lângă scaunele de la tribune și peluze au fost amplasate afișe în format A3, cu chipul lui Flavius Domide pe o parte și versurile unui imn care îi este dedicat, pe verso.

ADVERTISEMENT

Arbitrul Horațiu Feșnic a oprit partida în minutul zece, prilejuind ropote de aplauze din tribunele Arenei Francisc Neuman din Arad. Scenografia a fost impresionantă. S-a creat, astfel, un mozaic alb-roșu, în care predomina numărul 10 purtat de Domide doar pentru UTA în cariera dintre anii 1966 și 1979 în campionatul intern.

Flavius Domide, comemorat în minutul 10 al meciului UTA - OțelulFoto: arhivă Bogdan Cioara
Flavius Domide, comemorat în minutul 10 al meciului UTA – Oțelul Foto: arhivă Bogdan Cioara

Moment de reculegere în primele 3 ligi pentru Domide

Component al echipei naționale a României, pentru care a evoluat de 18 ori, înscriind 3 goluri, Domide a fost omagiat la scenă deschisă pe stadionul unde a cunoscut cele mai mari satisfacții ale carierei, printre care două titluri de campion cu UTA, în 1969 și 1970.

ADVERTISEMENT
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de...
Digi24.ro
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”

Înainte de începerea partidei s-a ținut un moment de reculegere atât pentru decarul emblematic al echipei care o elimina pe Feyenoord Rotterdam din Cupa Campionilor Europeni acum 55 de ani, cât și pentru Vasilică Georgiu, care la doar 44 de ani a fost răpus de o boală nemiloasă.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”
Digisport.ro
Gigi Becali: ”Gata. Îmi văd de viața mea”

Forurile de conducere ale fotbalului românesc, FRF și LPF au decis ca în acest weekend, pe toate stadioanele de fotbal din Superliga, Liga 2 și Liga 3 să fie ținut un moment de reculegere înaintea partidelor, după dispariția lui Flavius Domide.

România luptă ACUM cu Franța pentru aur la Campionatul European de tenis de...
Fanatik
România luptă ACUM cu Franța pentru aur la Campionatul European de tenis de masă pe echipe! 0-1 în partida a treia după primul set
Dezastru pentru Dan Șucu! Ce s-a întâmplat în Genoa – Parma
Fanatik
Dezastru pentru Dan Șucu! Ce s-a întâmplat în Genoa – Parma
Profețiile lui Mitică, luni, 20 octombrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir,...
Fanatik
Profețiile lui Mitică, luni, 20 octombrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse după derby-ul Dinamo – Rapid
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Cioara
Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
Parteneri
Fostul internațional român s-a iubit cu fiica fostului finanțator din Liga 1: 'Dănuț...
iamsport.ro
Fostul internațional român s-a iubit cu fiica fostului finanțator din Liga 1: 'Dănuț Lupu făcea mișto de mine tot timpul!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!