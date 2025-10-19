UTA – Oțelul, întrerupt în minutul 10! Flavius Domide a fost comemorat de arădeni

ADVERTISEMENT

Partida din Superliga dintre UTA și Oțelul Galați s-a întrerupt în minutul 10. Cifra reprezintă tricoul purtat de cu 342 de prezențe și 75 de goluri pentru „Bătrâna Doamnă” pe prima scenă a fotbalului românesc. „Roșcovanul” a murit săptămâna trecută, la 79 de ani.

UTA – Oțelul, întrerupt după 10 minute

Brigăzile de suporteri din peluza Iosif Petschovschi au pregătit un moment special cu ocazia acestui meci. Astfel, lângă scaunele de la tribune și peluze au fost amplasate afișe în format A3, cu chipul lui Flavius Domide pe o parte și versurile unui imn care îi este dedicat, pe verso.

Arbitrul Horațiu Feșnic a oprit partida în minutul zece, prilejuind ropote de aplauze din tribunele Arenei Francisc Neuman din Arad. Scenografia a fost impresionantă. S-a creat, astfel, un mozaic alb-roșu, în care predomina numărul 10 purtat de Domide doar pentru UTA în cariera dintre anii 1966 și 1979 în campionatul intern.

Moment de reculegere în primele 3 ligi pentru Domide

Component al echipei naționale a României, pentru care a evoluat de 18 ori, înscriind 3 goluri, Domide a fost omagiat la scenă deschisă pe stadionul unde a cunoscut cele mai mari satisfacții ale carierei, printre care două titluri de campion cu UTA, în 1969 și 1970.

Înainte de începerea partidei s-a ținut un moment de reculegere atât pentru decarul emblematic al echipei care o elimina pe Feyenoord Rotterdam din Cupa Campionilor Europeni acum 55 de ani, cât și pentru Vasilică Georgiu, care la doar 44 de ani a fost răpus de o boală nemiloasă.

Forurile de conducere ale fotbalului românesc, FRF și LPF au decis ca în acest weekend, pe toate stadioanele de fotbal din Superliga, Liga 2 și Liga 3 să fie ținut un moment de reculegere înaintea partidelor, .