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Compania de brokeraj IFB Finwest a încheiat un parteneriat cu clubul de fotbal UTA Arad. Membră fondatoare a Bursei de Valori București, IFB va sponsoriza echipa fanion din orașul de pe Mureș cu 100.000 de euro anual. Totul a fost anunțat într-o conferință de presă organizată luni, iar reprezentanții clubului și cei ai companiei au vorbit despre noul parteneriat.

UTA, contract de 100.000 de euro! Clubul din SuperLiga se află în concordat preventiv

Parteneriatul a fost semnat pe durata unui an, iar prelungirea lui depinde de parcursul echipei arădene în Liga 1. „În general, astfel de contracte se semnează pe un an. Dacă UTA va rămâne în primul eșalon, nu văd de ce nu am continua și pe viitor”, a declarat Octavian Molnăr, CEO al IFB Finwest, o societate de renume în domeniul financiar din România.

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„Ne leagă nu doar Aradul, ci aceleași valori, performanța”, a precizat Codru Grădinariu, director sportiv al grupării arădene. Deși nu a fost dezvăluită oficial, FANATIK a aflat, pe surse, că valoarea contractului se ridică la 100.000 de euro. Suma este importantă pentru UTA, aflată în concordat financiar preventiv. De altfel, la începutul acestei luni, la Arad a fost vehiculată și .

Cine este compania IFB Finwest, noul partener al UTA-ei

IFB Finwest este o companie care a fost mereu aproape de sport. Dacă în urmă cu două decenii, firma de brokeraj a susținut handbalul masculin arădean, în ultimii 10 ani și-a legat numele de sportul minții. Astfel, turneele internaționale și activitatea Șah Club Vados Arad a fost influențată în mod pozitiv de asocierea cu IFB.

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„IFB Finwest este o companie care s-a născut și a crescut în Arad, iar UTA este unul dintre simbolurile acestui oraș. Un club care, de-a lungul timpului, a reușit să aducă împreună generații de arădeni. Și noi avem o istorie de peste 30 de ani, construită aici, în Arad. În toți acești ani am învățat cât de importante sunt încrederea, responsabilitatea și, mai ales, relațiile construite pe termen lung.

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Activăm într-un domeniu în care analizăm permanent oportunități, privim spre viitor și încercăm să luăm cele mai bune decizii pentru cei care ne acordă încrederea lor. Dar credem că este la fel de important să privim și spre comunitatea din care facem parte. De aceea am ales să fim alături de UTA. Pentru noi, acest parteneriat nu este doar o asociere între două nume. Este și o modalitate prin care IFB Finwest poate să susțină Aradul și unul dintre proiectele în care arădenii pun atât de multă pasiune”, a adăugat Octavian Molnăr, liderul IFB Finwest.

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Ce a declarat antrenorul Adrian Mihalcea după ce UTA a anunțat noul parteneriat

Pentru Călin Coman, consultant de marketing al IFB Finwest, parteneriatul cu înseamnă o premieră. „Văd că numele nostru este pe umerii tricoului. Sper să fim o bază de creștere, iar prin această asociere sperăm ca UTA să ajungă pe podium în clasament. Am pășit pe teren și emoția a fost maximă, deși nu am urmărit până acum un meci pe stadion. Deja, echipa a câștigat un suporter”, a declarat Coman, a cărei idee a fost și în asentimentul lui Adrian Mihalcea, antrenorul roș-albilor.

„Înseamnă că trebuie să ne ridicăm nivelul. Deși avem mai puține puncte decât anul trecut după 10 etape (n.r., 12 față de 15), suntem cu 2 puncte mai aproape de play-off. Mă bucură și este normal că UTA atrange sponsori și vom încerca să le oferim momente de bucurie”, a precizat tehnicianul vesticilor.

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