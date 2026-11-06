Sport

UTA – Petrolul, LIVE în SuperLiga, etapa 15. Echipe de start, informații de ultimă oră, statistici OPTA

Adrian Baciu
06.11.2026 | 16:04
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ULTIMA ORĂ
UTA Arad o înfruntă pe Petrolul în primul meci al rundei a 15-a din SuperLiga. Foto: sport.pictures.eu.
UTA - Petrolul, SuperLiga, etapa 15. Urmărește live text, pe FANATIK, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei de pe Stadionul „Francisc Neuman” din Arad.
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Ultima etapă a turului sezonului regular începe vineri, 6 noiembrie, pe Stadionul „Francisc Neuman” din Arad. UTA dă piept cu Petrolul Ploiești, într-un meci programat la ora 17:30. Duelul dintre o echipă aflată în jumătatea inferioară și una din zona play-off este transmis de Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Informații în timp real, statistici OPTA și desfășurarea meciului sunt pe FANATIK.

UTA – Petrolul în etapa 15 din SuperLiga României

UTA și Petrolul sunt două dintre formațiile în formă destul de bună în acest moment. Arădenii au 2 victorii în ultimele 3 etape. Eșecul a venit oarecum logic, pe terenul liderului Dinamo, în runda precedentă. De cealaltă parte, ploieștenii lui Ricardo Sousa (47 de ani) au scos un punct acasă cu CFR Cluj. Nu mai puțin de 5 puncte a adunat Petrolul în ultimele 3 etape: o victorie și 2 remize.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 15
UTA
Petrolul
Arbitri
Arbitru centru: G. Găman Arbitru asistent 1: A. Ghinguleac Arbitru asistent 2: C. Vatamanu Al patrulea oficial: C. Gaitin VAR: A. Costreie Asistent VAR: C. Marcu

Clasament SuperLiga etapa 15, înainte și după UTA – Petrolul

Înainte de startul ultimei runde a turului din sezonul regular, Petrolul era echipă de play-off. Prahovenii ocupă locul 4, cu 24 de puncte, fiind peste formații cu pretenții sau nume ca FCSB, Farul și CFR Cluj. De cealaltă parte, UTA antrenată de Adi Mihalcea (50 de ani) era pe poziția a 10-a, cu 18 puncte acumulate.

# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Dinamo 14 10 3 1 31-9 33
2 Univ. Craiova 14 10 2 2 34-10 32
3 Rapid 14 9 3 2 23-13 30
4 U Cluj 14 8 1 5 26-20 25
5 Petrolul 14 7 3 4 19-18 24
6 Farul 14 6 5 3 23-21 23
7 FCSB 14 6 3 5 20-20 21
8 Corvinul 14 5 4 5 16-16 19
9 CFR Cluj 14 5 3 6 20-21 18
10 UTA 14 5 3 6 16-19 18
11 Sepsi OSK 14 3 6 5 9-19 15
12 FC Botoşani 14 3 5 6 18-19 14
13 Oțelul 14 2 6 6 16-22 12
14 FC Argeș 14 3 3 8 8-16 12
15 FC Voluntari 14 2 2 10 14-31 8
16 Csikszereda 14 1 2 11 9-28 5

Statistici OPTA pentru pariuri la UTA – Petrolul: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Meciul de la Arad are parte de statistici avansate OPTA. Pe durata celor 90 de minute ale partidei, pe FANATIK.ro veți găsi informații minut cu minut despre fiecare jucător implicat în meci. Puteți urmări date legate de goluri, șuturi, ocazii, schimbări, cornere, cartonașe și intervenții ale portarilor. Toate le găsiți mai jos, în detaliu, imediat cum se petrec. Casele de pariuri oferă cote pentru pe statistici legate de șuturi, cornere sau cartonașe (roșii/galbene).

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului UTA – Petrolul, LIVE comentariul în timp real

În secțiunea de mai jos vă este pus la dispoziție și un LIVE TEXT, cu momentele importante ale întâlnirii de la Arad. Aflați în timp real informații despre goluri, ocazii, șuturi periculoase, cornere, cartonașe, schimbări, faze controversate și eventuale intervenții VAR. Comentariul LIVE de la UTA – Petrolul va fi actualizat pe parcursul confruntării. Nu aveți cum să ratați evenimentele importante.

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Nu există comentarii disponibile.

Echipele de start și schimbări la UTA – Petrolul

Fanii fotbalului așteaptă să vadă ce formule de joc și ce sistem au pregătit Adi Mihalcea și Ricardo Sousa pentru partida de vineri. Mai jos apar date despre primul „11” gândit de cei doi tehnicieni. De asemenea, vedem cum vor fi așezate în teren cele două echipe aflate în zone diferite din clasament în această perioadă a campionatului.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la UTA – Petrolul

Pariorii privesc și ei cu foarte mare interes meciul de la Arad. Este de văzut ce rezultat va fi într-un meci care pune față în față o echipă UTA bună acasă și una Petrolul care are deja 3 victorii pe teren străin. Cota gazdelor la victorie este de 1,88, în timp ce prahovenii au 4,00. Se poate încerca la acest meci un „ambele marchează (GG)” la cotă 1,75.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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