UTA – Rapid 1-0, în etapa 21 din SuperLiga. Otele profită de o ieșire neinspirată a lui Moldovan și deschide scorul. Video

Meciul UTA – Rapid are loc duminică, 18 decembrie, cu începere de la ora 20:30, în cadrul etapei a 21-a, ultima din anul 2022, a SuperLigii. Arădenii se află în situaţie disperată, cu doar 18 puncte, pe penultimul loc, de mai bine de două luni nu au mai câştigat un meci iar giuleştenii ocupă locul 4, cu 37 de puncte.

Unde se joacă meciul UTA – Rapid

Întâlnirea UTA – Rapid se dispută duminică, 18 decembrie, de la ora 20:30, pe stadionul Francisc Neumann din Arad, în etapa a 21-a din SuperLiga. Este un meci de tradiţie, dintre două dintre cele mai vechi echipe din fotbalul românesc şi întotdeauna publicul din oraşul de pe Mureş a fost receptiv la astfel de evenimente.

Cu siguranţă va fi multă lume în tribune, la Arad fiind una dintre cele mai ridicate medii de spectatori din primul eşalon, făcând, ca de obicei, o atmosferă superbă. Cel puţin o sută de fani rapidişti vor face deplasarea la acest meci, pentru a-şi susţine favoriţii la ultima lor apariţie din acest an.

Cine transmite la TV partida UTA – Rapid

Partida UTA – Rapid se joacă duminică, 18 decembrie, de la ora 20:30, pe stadionul Frasncisc Neumann din Arad, în etapa 21 din SuperLiga şi va putea fi urmărită în direct pe micile ecrane pe posturile TV Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Arad este o duminică în care soarele nu lipseşte de pe cer, dar este ceea ce numim un soare cu dinţi, pentru că încălzeşte extrem de puţin. Este bine că nu vor fi deloc precipitaţii, însă, ca urmare a faptului că la ora amiezii maxima a fost de numai 3 grade, sunt şanse mari ca la ora 20:30 să avem o temperatură de îngheţ, care să afecteze gazonul. Va arbitra acest meci Marcel Bîrsan din Bucureşti.

Ce jucători lipsesc din confruntarea UTA – Rapid

şi are destule absenţe la meciul de duminică. Nu vor evolua fundaşii centrali Erico şi Chindriş, astfel încât fundaşul stânga albanez Hoxhallari va fi trecut în centru lângă Benga iar Batha şi Abeid sunt suspendaţi, ultimul pe şase etape. Foarte probabil Laszlo Balint va incepe cu Claudiu Keşeru în atac.

La Rapid absenţele la ultimul meci al anului pentru sunt accidentatul Papeau, dar despre el se ştie că va reveni abia prin martie 2023, în cel mai bun caz şi suspendaţii Kayt şi Vojtus, ultimul făcând parte din lista neagră a lui Adi Mutu, alături de francezul Dussault şi maorcanul Marzouk.

Cote la pariuri la jocul UTA – Rapid

Încă un meci echilibrat din oferta zilei de duminică în etapa 21 din SuperLiga, deşi distanţa dintre cele două echipe şi numărul de puncte ar indica o favorită certă în echipa oaspete. Rapid are prima şansă la casele de pariuri, dar la cota de 2,50 iar un succes de aur pentru UTA ar însemna o cotă de 3,20. Şansă dublă X2 are cotă 1,45 iar şansă dublă 1X are cotă 1,55. Un gol marcat de Rapid are cotă 1,40 , un gol pentru UTA 1,55.

În cele cinci meciuri jucate de cele două echipe la revenirea în prima divizie UTA nu a reuşit să îşi treacă în cont nici o victorie. Sunt trei rezultate de egalitate şi două victorii pentru bucureşteni, la Arad aceştia reuşind o victorie şi un egal, 2-2, scos miraculos de UTA, care a marcat de două ori în ultimele zece minute.