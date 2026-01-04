Sport

UTA renunță la fotbalistul de națională! A intrat în dizgrațiile lui Mihalcea după 0-4 cu FCSB

Adrian Mihalcea a convocat adunarea la UTA pentru stagiul de pregătire din această iarnă. Antrenorul „Bătrânei Doamne” este hotărât să nu se mai bazeze pe serviciile unui jucător de națională
Bogdan Cioara
04.01.2026 | 11:45
Adrian Mihalcea, antrenorul de la UTA, renunță la fotbalistul de echipă națională Foto: Sport Pictures
UTA se reunește astăzi fără mari noutăți în lot. Moș Crăciun nu a fost darnic cu „Bătrâna Doamnă”, astfel că antrenorul Adrian Mihalcea îi așteaptă încă pe cei doi sau trei jucători de care vorbea după ultimul meci din decembrie, izbânda 2-0 cu Dinamo. În schimb, ar putea pleca Dejan Iliev, tras pe linie moartă din luna octombrie.

A ieșit din poartă după dezastrul cu FCSB

Dejan Iliev (30 de ani) este portarul de rezervă al Macedoniei de Nord și a început sezonul ca titular în poarta arădenilor. A reușit să păstreze poarta imaculată în două partide, 1-0 cu Hermannstadt și 0-0 cu Csikszereda, ambele pe teren propriu, din cele 14 în care a fost titular între buturi.

Goalkeeper-ul care a trecut și pe la Arsenal în carieră a avut două meciuri de coșmar la UTA, după care nu a mai intrat în vederile lui Adrian Mihalcea, care l-a preferat în locul lui pe Andrei Gorcea (24 de ani) în ultimele nouă partide oficiale, incluzând aici și Cupa României. Al treilea portar al roș-albilor este Lucas Roșu, vine din propria academie și va împlini 19 ani pe 7 ianuarie.

După 0-4 la Arad cu Oțelul Galați și un nou 0-4 pe Arena Națională, împotriva FCSB, partidă în care a fost eliminat la 0-2, înainte de pauză, prezențele lui Iliev în poarta vesticilor din Superliga au devenit amintire.

ilie la uta arad
Dejan Iliev, în tricoul lui UTA Arad
Foto: Fanatik

Tzionis, dorit de Rapid

„Chiar nu contează lucrurile acestea (n.r., despre răcirea relațiilor cu Iliev). Avem peste 20 de jucători în lot, e normal ca unii să fie nemulțumiți, dar am luat decizii care să mulțumească grupul”, spunea Mihalcea în decembrie pe marginea acestui subiect. Acum Iliev ar putea pleca gratis de la UTA dacă își găsește echipă, iar în situația lui mai sunt Zsori și Vlăsceanu.

De la reunire lipsește Tzionis, care se tratează în SUA după accidentarea suferită în meciul pe care Cipru l-a pierdut pe teren propriu, 0-2 cu Austria în preliminariile Campionatului Mondial, pe 15 noiembrie. Mijlocașul în vârstă de 24 de ani a intrat în vizorul Rapidului și ar putea fi parte dintr-un schimb cu Micovschi, despre care FANATIK a anunțat în exclusivitate, plus o sumă de bani.

UTA, amicale cu echipe din Ungaria și Serbia

Formația de pe Mureș se va pregăti pe plan local până la reluarea campionatului: „Avem tot ce ne trebuie la Arad, iar la jumătatea lunii ianuarie, când se va relua campionatul, condițiile meteo vor fi aceleași”, a spus Mihalcea, după ce majoritatea echipelor din primul eșalon au preferat Antalya.

UTA are perfectate și două meciuri amicale. Joi, 8 ianuarie, la Arad va sosi Elore Bekescsaba, urmând ca duminică, 11 ianuarie, arădenii să facă o vizită în Serbia pentru un meci test cu prim divizionara FK Subotica.

