UTA s-a reunit pentru noul sezon: șapte plecări și două nume noi! Adi Mihalcea, despre venirea lui Aviv Eissat la Arad: „Sunt la curent!”

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Echipele din SuperLiga au început reuniunile din această vară. UTA nu a făcut rabat și a strâns rândurile pentru primul antrenament în vederea pregătirii noului sezon. Ce jucători a avut la dispoziție Adrian Mihalcea, dar și cine a lipsit de la reuniunea formației arădene.

Șapte plecări, două nume noi și mulți tineri în probe la UTA Arad

Cu excepția străinilor din lot, care au mai primit câteva zile de vacanță, ceilalți componenți ai lotului au răspuns prezent și au participat la antrenamentul desfășurat pe terenul ICRTI. Răzvan Oaidă (28 ani, U Cluj) și (21 ani, Unirea Slobozia) sunt noutățile din lotul celor de la UTA.

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„Am reușit să ținem o mare parte din lotul pe care l-am avut. Am făcut două achiziții până acum și mai așteptăm cel puțin cinci jucători. Ne dorim un fundaș central, unul de bandă dreapta și unul stânga și doi mijlocași”, a declarat Mihalcea despre posturile pe care mai dorește întăriri.

Adrian Mihalcea: „Mă bucur că a rămas Roman”

Poulolo, Van Durmen, Ov. Popescu, Țuțu, L. Mihai, Fl. Iacob și Hrezdac sunt jucătorii care au părăsit corabia roș-albilor în această perioadă intercompetițională. Lista poate continua, din moment ce unii jucători au oferte. Este și cazul lui Alin Roman, despre care Mihalcea s-a declarat mulțumit că a rămas sub comanda sa, la UTA. „Am vorbit cu Roman, l-am sfătuit să se gândească bine, iar când ia o decizie să fie sigur, nu cu gândul în zece locuri. Mă bucur că a rămas alături de noi”, .

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Oaidă, încrezător în șansa lui

De departe, cel mai fericit de prezența pe gazon a fost Răzvan Oaidă. „Este o bucurie să mă întorc la Arad, voi avea șansele mele aici. Am trecut printr-o perioadă grea (n.r., la U Cluj), am încercat să o gestionez cât mai bine, atât cu corpul cât și cu mintea și sunt dornic să revin pe teren”, a declarat mijlocașul trecut și pe la FCSB.

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Cum i-a caracterizat Adrian Mihalcea pe jucătorii de la UTA Arad

Răzvan Oaidă

„Oaidă nu a uitat fotbalul, e mult mai familiarizat cu orașul. Este tipul jucătorului cu care îmi place să lucrez”, a spus Mihalcea despre mijlocașul care a început fotbalul la Atletico Arad.

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Andrei Dorobanțu

„Am lucrat cu Dorobanțu, . A jucat un an în liga a doua cu o promovare și un an în Liga 1. Sper să ne ajute la fel de mult ca Țuțu”, au fost cuvintele lui Mihalcea despre noul under din dreapta defensivei.

Sota Mino

„Este jucătorul pentru care am întrebat conducerea de cinci ori pe săptămână dacă va rămâne la noi. Va rămâne la UTA, l-am învoit câteva zile să-și rezolve niște probleme”.

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Ce a spus Adi Mihalcea despre Aviv Eissat, tatăl internaționalului Lisav Eisat și discuțiile preliminare de a prelua clubul UTA

Aviv Eissat, tatăl internaționalului Lisav Eisat . Adi Mihalcea, antrenorul „Bătrânei Doamne”, se arată încrezător. „Sunt la curent cu aceste discuții și dacă va fi să vină un partener, un sponsor care să ne ajute la partea financiară, va fi bine și pentru noi.”

Obiectivul din noul sezon

UTA are de gând să fie în primele 8 în următoarea stagiune, însă, mai presus, își dorește să aibă în sfârșit licență pentru cupele europene. „Locurile 1-8, eventual cu licență pentru cupele europene”.

Lotul de jucători prezent la reunire

Andrei Gorcea, Arpad Tordai, Andrei Dorobanțu, Marko Stolnik, Dmytro Pospelov, Andrea Padula, Răzvan Oaidă, Mino Sota, Andrei Tolcea, Denis Ile, Alin Roman, Marius Coman, David Ciubăncan, Adrian Dragoș și jucătorii din Academie: Darius Iurasciuc (fundaș central, 2008, Lucas Câmpan (atacant, 2007), Alex Hodoşan (mijlocaș central, 2008), David Ștef (fundaș dreapta, 2007), Mario Salka (fundaș dreapta, 2001), Alessio Calotă (mijlocaș stânga, 2004), Alex Budihală (fundaș stânga, 2007), Fabian Cibi (mijlocaș central, 2001) și Robert Baba (atacant, 2008).

Trialul tinerilor fotbaliști îi va cuprinde pe Tudor Telcean (fundaș central, 2001), Toma Bituleanu (fundaș central, 2008), Ianis Fărăgău (mijlocaș ofensiv, 2008) și Raul Bolohan (mijlocaș central, 2003), urmând să se alăture echipei jucătorii prezenți la loturile naționale: Denis Țăroi, Din Alomerovic, Richard Odada, Hakim Abdallah, Marinos Tzionis și Imeh Ndon. Alexandru Benga a rămas la stadion pentru refacere, căpitanul arădenilor împlinind astăzi 37 de ani.