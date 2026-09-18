ADVERTISEMENT

UTA Arad, o echipă din subsolul clasamentului, întâlnește pe Sepsi OSK, echipă din top 6, în runda a 10-a din SuperLiga. Arădenii caută să obțină toate cele 3 puncte pentru a ieșit din zona periculoasă. Această interesantă partidă care deschide runda va fi transmisă de Digi Sport și Prima Sport, vineri, 18 septembrie, de la ora 18:00.

UTA (4-2-3-1): Rosa – Dorobanțu, Benga, Ouaneh, Alomerovic – Sota, Roman – Abdallah, Papeau, Tzionis – M. Coman; Rezerve: Gorcea, Bădescu, Gueulette, A. Ivanov, El Sawy, Șăroi, Tolcea, Sinani; Antrenor: Adrian Mihalcea

ADVERTISEMENT

Sepsi (4-3-3): Lazar – Cascardo, Karamoko, Doborsavlevici, Vianna – N. Păun, Silaghi, Doru Andrei – Heras, Davordzie, Batzula; Rezerve: Gyenge, Oteliță, Vătăjelu, Vîrtej, Daguin, Cîmpean, A. Nistor, Ghimfuș, Aganovic, Cmiljanic; Antrenor: Ovidiu Burcă

Stadion: Arena Francisc Neuman (Arad)

Arbitru: Radu Petrescu (București)

Asistenți: Adrian Ghinguleac (București) și Cosmin Bojan (Mureș)

Arbitru VAR: Iulian Dima (București) / Asistent VAR: Claudiu Marcu (Constanța)

ADVERTISEMENT

UTA – Sepsi în etapa 10 din SuperLiga României

UTA și Sepsi vin după o rundă a 9-a în care au avut evoluții diametral opuse. Echipa antrenată de Adi Mihalcea (50 de ani) s-a dus la Ovidiu cu mari speranțe, însă a pierdut clar contra celor de la Farul, scor 2-4. Dincolo, echipa lui Ovidiu Burcă (46 de ani) a impresionat cu CFR Cluj, învingând cu scorul de 3-1, după un meci în care feroviarii au condus la pauză.

ADVERTISEMENT

Superliga · Sezon regulat · Etapa 10 LIVE UTA 0 – 0 Live 46' (0–0) Sepsi OSK Dobrosavlevici 7' Arbitri Arbitru centru: R. Petrescu Arbitru asistent 1: A. Ghinguleac Arbitru asistent 2: C. Bojan Al patrulea oficial: F. Mazilu VAR: I. Dima Asistent VAR: C. Marcu

Clasament SuperLiga etapa 10, înainte și după UTA – Sepsi

Arădenii au obținut două victorii consecutive înainte de deplasarea de la Ovidiu și sperau să pună punct sau puncte în clasament. Au pierdut, iar acest lucru i-a menținut în zona roșie, pe locul 14. Înainte de etapa a 10-a, , fiind peste echipe cu pretenții ca FCSB, U Cluj și CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Statistici OPTA pentru pariuri la UTA – Sepsi: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Meciul dintre UTA Arad și Sepsi beneficiază de statistici avansate OPTA. Pe FANATIK aflați toate informațiile legate de fiecare jucător care intră pe teren: goluri, pase de gol, faulturi suferite sau comise, cornere sau intervenții ale portarilor. Casele de pariuri din țară ofertă cote foarte bune pentru astfel de statistici.

Desfășurarea meciului UTA – Sepsi LIVE VIDEO comentariul în timp real

După fluierul de start, FANATIK vine și cu un comentariu în timp real al partidei de la Arad. În această secțiune avem informații minut cu minute despre golurile, ocaziile mari, schimbările, cornerele, cartonașele, intervențiile VAR și multe alte evenimente din partidă. Toate apar mai jos, extrem de detaliate, imediat cum se petrec.

ADVERTISEMENT

Echipele de start și schimbări la UTA – Sepsi

Adi Mihalcea și apropiați ca vârstă, vor încerca să alinieze tot ce au mai bun la dispoziție. Echipele de start din UTA – Sepsi vor apărea mai jos. Fanii au la dispoziție și așezarea în teren a celor două combatante. De asemenea, secțiunea de mai jos primește actualizări în timp real, cu marcatorii, jucătorii avertizați și alte informații-cheie.

Cele mai tari cote la pariuri la UTA – Sepsi

La pariuri, UTA pornește cu prima șansă, în ciuda poziției din clasamente. Arădenii au 1,95 pentru victorie, iar oaspeții primesc 4,00. Va fi un meci interesant, cu două echipe care caută golul. Dat fiind acest aspect, un „Ambele marchează (GG)” la cotă 1,87 este de luat în calcul.