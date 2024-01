UTA – Sepsi Sf. Gheorghe 1-0, în etapa 23 din SuperLiga. Fabry deschide scorul, gafă a lui Debeljuh

Meciul UTA – Sepsi Sf. Gheorghe are loc sâmbătă, 27 ianuarie, cu începere de la ora 14:00, în cadrul etapei a 23-a din SuperLiga. Este un meci extrem de greu pentru arădeni, care vor să facă puncte cât mai multe pentru a sălta din zona cu probleme din a doua parte a clasamentului împotriva uneia dintre cele mai în formă echipe, aflată pe locul 5 și neînvinsă de la sosirea antrenoruluui german Bernd Storck.

Unde se joacă meciul UTA – Sepsi Sf. Gheorghe

Confruntarea UTA – Sepsi Sf. Gheorghe se desfășoară sâmbătă, 27 ianuarie, de la ora 14:00, pe stadionul Francisc von Neumann din Arad, în etapa a 23-a din SuperLiga. Cu alte cuvinte este sărbătoare pentru fanii alb-roșiilor din Arad, pentru că alb-roșii sunt si oaspeții, pentru că echipa revine pe stadionul ei după ce a jucat în pribegie mai multe partide considerate acasă (cele mai multe la Oradea, apoi la Sibiu și la Cluj, pe Cluj Arena).

ADVERTISEMENT

Este de așteptat ca tribunele să fie pline, ceea ce va crea un imens avantaj psihologic și ca energie în favoarea elevilor lui Mircea Rednic, dar aceste două atuuri, de luat în seamă, nu sunt suficiente pentru a trece de o echipă perfect organizată, care a mers absolut ca un ceas de la plecarea antrenorului Liviu Ciobotariu și venirea germanului Bernd Storck.

Cine transmite la TV partida UTA – Sepsi Sf. Gheorghe

Partida UTA – Sepsi Sf. Gheorghe se joacă sâmbătă, 27 ianuarie, de la ora 14:00,pe stadionul Francisc von Neumann din Arad, în etapa a 23-a din SuperLiga. și va fi transmisă pe programele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La Arad, deși UTA revine din peregrinări la ea acasă, vremea nu ține cu fotbalul. Va fi sâmbătă, 27 ianuarie, o vreme închisă toată ziua și va ploua în mai multe rânduri. Temperatura maximă a zilei, 5 grade, va fi și la ora partidei. Cu toate acestea se speră ca publicul să vină în număr mare. Atbitrează Florin Andrei din Târgu Mureș.

Ce absențe sunt în întâlnirea UTA – Sepsi Sf. Gheorghe

a dat afară o mulțime de jucători în această iarnă și abia cu două zile înainte de acest meci a mai mișcat ceva pe piața de achiziții unde până atunci singura noutate era Trif de la Mediaș Îi va lipsi un om foarte important, portarul titular Iacob iar ca fundaș stânga, în locul lui Abeid, plecat la Cupa Africii, va fi improvizația Micovschi, altfel jucător ofensiv de bandă.

ADVERTISEMENT

Germanul pe care Rednic a declarat că îl știe din Belgia, nu are probleme de lot, putând alcătui cel mai bun unsprezece după cum crede. De remarcat că șa acest început de an vârful nu mai este Safranko, trecut pe bancă, după ce croatul Debeljuh pare că și-a revenit fizic la parametrii optimi.

Cote la pariuri la jocul UTA – Sepsi Sf. Gheorghe

Meciul are loc la Arad, dar pentru casele de pariuri echipa favorită nu este cea locală. Este drept, nu vorbim de o diferență mare de cote, Sepsi primind 2,35 pentru victorie iar UTA având 3,20. Șansă dublă X2 are cotă de 1,35 iar șansă dublă 1X are cotă de 1,70. Un gol al oaspeților ajunge la 1,30 iar unul al gazdelor la 1,50.

ADVERTISEMENT

Sunt trei partide disputate între cele două echipe la Arad. În primele două a fost bine de fiecare dată pentru UTA, care s-a impus cu 2-1 și 1-0. Însă meciul din sezonul trecut dă fiori arădenilor, pentru că s-a transformat într-o adevărată instrucție din partea lui Sepsi, care s-a impus cu 4-1.