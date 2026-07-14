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UTA și-a prezentat lotul la concurență cu semifinala de la Cupa Mondială. Fanii au plecat de la ultimul eveniment să vadă Spania – Franța

,,Bătrâna Doamnă" a fotbalului românesc marchează startul noului sezon cu un triplu eveniment. Ce s-a întâmplat marți, 14 iulie, la Arad.
Bogdan Cioara
14.07.2026 | 21:51
UTA sia prezentat lotul la concurenta cu semifinala de la Cupa Mondiala Fanii au plecat de la ultimul eveniment sa vada Spania Franta
SPECIAL FANATIK
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UTA și-a prezentat noile echipamente în seara primei semifinale CM 2026. Foto: FANATIK.
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Surprinzător, ora aleasă a fost 20, ultima manifestare, prezentarea documentarului ,,Bătrâna Doamnă cu inimă roșie” urmând să înceapă la 21:45, suprapunându-se cu startul primei semifinale a CM dintre Franța și Spania.

UTA, eveniment special de prezentare a echipamentului pentru sezonul 2026/2027

Organizat la grădina de vară a cinematografului Arta, recitalul cultural – artistic al roș albilor de pe Mureș a strâns peste 200 de suporteri în locația din centrul urbei din vest. Serata utiștilor a început cu lansarea cărții ,,Dinastia Țârlea, tatăl și fiul din avangarda Bătrânei Doamne”, scrisă de Radu Romanescu și Ionel Costin.

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UTA

Cei doi reprezintă singura pereche de jucători tată – fiu din istoria clubului UTA care au jucat și au marcat pentru echipa națională de fotbal a României.
Tatăl, Mihai Țârlea (1938 – 1984), a înscris 80 de goluri pentru UTA în prima divizie, iar fiul, Mihai Țârlea jr. (62 de ani) a evoluat în carieră pentru UTA, Luceafărul București și Sportul Studențesc București.

UTA le-a dezvăluit fanilor noile achiziții în mercato de vară

Au urcat apoi pe scenă, în uralele publicului, antrenorul Adrian Mihalcea, cel care a revoluționat comunicarea la echipă, și jucătorii echipei UTA proaspăt transferați la echipă. Mihalcea a fost convocat la o sesiune de fotografii și autografe. Apoi și-au făcut apariția noile achiziții: Oaidă, Papeau, Dorobanțu, Sinani, Ouaneh, Pitu și Bădescu.

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UTA

UTA

 

Cu prezentarea noului sponsor de pe tricouri, Mr. Bit și proiecția documentarului amintit, serata echipei UTA a luat sfârșit. Prima semifinală de la CM, dintre Franța și Spania, se pregătea să înceapă.

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Bogdan Cioara
Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
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