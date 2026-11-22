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UTA – U Craiova, meci contând pentru etapa a 16-a din SuperLiga, se joacă duminică, 22 noiembrie, de la ora 17:30, pe arena Francisc von Neumann din Arad. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real și tot ce se întâmplă important despre acest meci afli de pe FANATIK.ro. Meciul campioanei se vede pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

UTA – U Craiova în etapa 16 din SuperLiga României

Campioana en-titre și liderul la zi din SuperLiga se deplasează pe terenul unei echipe extrem de inconstante în acest sezon. UTA a raportat victorii importante în deplasare, apoi a pierdut partide considerate mai accesibile, pe stadionul din Arad. Oltenii nu au voie să mai piardă puncte în lupta pentru a rămâne pe locul 1, în timp ce Adi Mihalcea (50 de ani) și elevii săi vor să evite ale treilea eșec la rând în campionat.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 16 UTA 2026-11-22T15:30:00Z Univ. Craiova

Clasament SuperLiga etapa 16, înainte și după UTA – U Craiova

conducea în ierarhia din SuperLiga după 15 etape. Dincolo, UTA era pe locul 10, cu 18 puncte, adică la 15 de lider. Este partida în urma căreia „Bătrâna Doamnă” poate aluneca spre zonele periculoase, în cazul unui eșec, sau poate visa la partea superioară, dacă învinge.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Univ. Craiova 15 10 3 2 34-10 33 2 Dinamo 16 10 3 3 32-12 33 3 Rapid 15 9 4 2 24-14 31 4 Petrolul 16 9 3 4 21-18 30 5 U Cluj 16 9 2 5 29-22 29 6 ▲ Corvinul 16 7 4 5 21-16 25 7 ▼ Farul 16 6 6 4 26-25 24 8 ▲ CFR Cluj 16 6 4 6 23-23 22 9 ▼ FCSB 15 6 3 6 20-21 21 10 UTA 15 5 3 7 16-20 18 11 Sepsi OSK 15 4 6 5 11-20 18 12 FC Botoşani 16 3 7 6 22-23 16 13 FC Argeș 15 4 3 8 10-17 15 14 Oțelul 16 2 7 7 19-26 13 15 FC Voluntari 16 2 3 11 18-36 9 16 Csikszereda 16 1 3 12 9-32 6

Statistici OPTA pentru pariuri la UTA – U Craiova: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

FANATIK oferă statistici avansate OPTA pe toată durata partidei UTA – U Craiova. Primiți, mai jos, informații minut cu minut despre fiecare jucător care bifează minute în acest meci. Puteți urmări date legate de goluri (G), șuturi pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), cornere obținute (CO), cartonașe galbene (CG) sau roșii (CR) și intervenții ale portarilor (PAR). Toate acestea sunt importante pentru pariori. Casele de pariuri oferă cote mari pentru statistici legate de șuturi, cornere, faulturi sau cartonașe.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului UTA – U Craiova, LIVE comentariul în timp real

Un comentariu în timp real al meciului de la Arad va ține la curent fanii, clipă de clipă, cu tot ceea ce se întâmplă în meciul campioanei. Cum evoluează scorul, ce ocazii apar, ce schimbări, ce rol joacă VAR-ul, absolut totul apare în această secțiune. Fanii „Științei”, dar și cei ai „Bătrânei Doamne”, vor fi conectați la această partidă extrem de importantă.

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Echipele de start și schimbări la UTA – U Craiova

Peste patru zile, în Anglia, , contra locului 2 din Premier League, Brighton. În aceste condiții, va fi interesant de văzut ce echipă va trimite în teren Filipe Coelho la Arad și cum va răspunde Adi Mihalcea. Toate aceste date, dar și dispunerea în teren a combatantelor, le aflați mai jos.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la UTA – U Craiova

Toate calculele hârtiei o dau favorită pe U Craiova la acest meci. Echipa din Bănie are cotă 1,77 pentru a lua cele 3 puncte de pe arena Francisc von Neumann din Arad. Gazdele au 4,65 pentru a detona bomba, în timp ce remiza primește un 3,75. De la acest meci putem anticipa faptul că vom vedea goluri. Anul trecut a fost 3-3. Pariul „ambele marchează (GG)” primește 1,90.