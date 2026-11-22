UTA – U Craiova, meci contând pentru etapa a 16-a din SuperLiga, se joacă duminică, 22 noiembrie, de la ora 17:30, pe arena Francisc von Neumann din Arad. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real și tot ce se întâmplă important despre acest meci afli de pe FANATIK.ro. Meciul campioanei se vede pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Campioana en-titre și liderul la zi din SuperLiga se deplasează pe terenul unei echipe extrem de inconstante în acest sezon. UTA a raportat victorii importante în deplasare, apoi a pierdut partide considerate mai accesibile, pe stadionul din Arad. Oltenii nu au voie să mai piardă puncte în lupta pentru a rămâne pe locul 1, în timp ce Adi Mihalcea (50 de ani) și elevii săi vor să evite ale treilea eșec la rând în campionat.
Cu 33 de puncte, la fel ca Dinamo, dar cu un golaveraj superior, echipa lui Filipe Coelho (46 de ani) conducea în ierarhia din SuperLiga după 15 etape. Dincolo, UTA era pe locul 10, cu 18 puncte, adică la 15 de lider. Este partida în urma căreia „Bătrâna Doamnă” poate aluneca spre zonele periculoase, în cazul unui eșec, sau poate visa la partea superioară, dacă învinge.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1
|Univ. Craiova
|15
|10
|3
|2
|34-10
|33
|2
|Dinamo
|16
|10
|3
|3
|32-12
|33
|3
|Rapid
|15
|9
|4
|2
|24-14
|31
|4
|Petrolul
|16
|9
|3
|4
|21-18
|30
|5
|U Cluj
|16
|9
|2
|5
|29-22
|29
|6▲
|Corvinul
|16
|7
|4
|5
|21-16
|25
|7▼
|Farul
|16
|6
|6
|4
|26-25
|24
|8▲
|CFR Cluj
|16
|6
|4
|6
|23-23
|22
|9▼
|FCSB
|15
|6
|3
|6
|20-21
|21
|10
|UTA
|15
|5
|3
|7
|16-20
|18
|11
|Sepsi OSK
|15
|4
|6
|5
|11-20
|18
|12
|FC Botoşani
|16
|3
|7
|6
|22-23
|16
|13
|FC Argeș
|15
|4
|3
|8
|10-17
|15
|14
|Oțelul
|16
|2
|7
|7
|19-26
|13
|15
|FC Voluntari
|16
|2
|3
|11
|18-36
|9
|16
|Csikszereda
|16
|1
|3
|12
|9-32
|6
FANATIK oferă statistici avansate OPTA pe toată durata partidei UTA – U Craiova. Primiți, mai jos, informații minut cu minut despre fiecare jucător care bifează minute în acest meci. Puteți urmări date legate de goluri (G), șuturi pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), cornere obținute (CO), cartonașe galbene (CG) sau roșii (CR) și intervenții ale portarilor (PAR). Toate acestea sunt importante pentru pariori. Casele de pariuri oferă cote mari pentru statistici legate de șuturi, cornere, faulturi sau cartonașe.
Statisticile nu sunt disponibile.
Un comentariu în timp real al meciului de la Arad va ține la curent fanii, clipă de clipă, cu tot ceea ce se întâmplă în meciul campioanei. Cum evoluează scorul, ce ocazii apar, ce schimbări, ce rol joacă VAR-ul, absolut totul apare în această secțiune. Fanii „Științei”, dar și cei ai „Bătrânei Doamne”, vor fi conectați la această partidă extrem de importantă.
Nu există comentarii disponibile.
Peste patru zile, în Anglia, Universitatea Craiova are testul suprem din grupa de Conference League, contra locului 2 din Premier League, Brighton. În aceste condiții, va fi interesant de văzut ce echipă va trimite în teren Filipe Coelho la Arad și cum va răspunde Adi Mihalcea. Toate aceste date, dar și dispunerea în teren a combatantelor, le aflați mai jos.
Formațiile nu sunt disponibile încă.
Toate calculele hârtiei o dau favorită pe U Craiova la acest meci. Echipa din Bănie are cotă 1,77 pentru a lua cele 3 puncte de pe arena Francisc von Neumann din Arad. Gazdele au 4,65 pentru a detona bomba, în timp ce remiza primește un 3,75. De la acest meci putem anticipa faptul că vom vedea goluri. Anul trecut a fost 3-3. Pariul „ambele marchează (GG)” primește 1,90.