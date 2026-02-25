UTA vrea să-i dea interzis lui FCSB în play-off! Adrian Mihalcea, mobilizare maximă înainte de meciul cu echipa patronată de Gigi Becali

ADVERTISEMENT

UTA – FCSB este capul de afiș al etapei cu numărul 29 din sezonul regular al Superligii. Un adevărat război psihologic se poartă în jurul acestei partide.

În cazul în care nu câștigă la Arad, campioana va rata clasarea între primele 6 echipe din ierarhie și evolua în play-out. Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul echipei UTA, spune că jucătorii săi sunt pregătiți pentru miza acestui adevărat duel.

UTA se simte „vânată” de arbitraj înainte de meciul cu FCSB

Partida se va disputa duminică, începând cu ora 21. Cu 43 de puncte, FCSB speră ca măcar una dintre U Cluj (48 de puncte), CFR Cluj (47) sau FC Argeș (46) să pășească greșit în penultima rundă stagională.

De cealaltă parte, UTA (42) are șanse pur teoretice să mai ajungă în play-off: ,,Se trage pentru echipele mari, s-a greșit împotriva noastră de atâtea ori”, a declarat Alin Roman după ce nu a primit penalty etapa precedentă, la Galați, scor 2-2. Cu cele două puncte pierdute, UTA o devansa în acest moment pe FCSB în clasament.

UTA – FCSB, meci de totul sau nimic pentru arădeni

Arădenii privesc acest meci fără a ține cont de numele adversarului. Pentru suporterii care vor umple Arena Francisc Neuman, un succes împotriva campioanei ar veni ca un pansament, după rateurile din ultimele etape.

,,Jucătorii știu importanța meciului, sunt foarte determinați”, , în dialog cu FANATIK, pentru care o victorie cu FCSB ar fi un bonus, ținând cont de trecutul său de dinamovist.

De altfel, tehnicianul arădenilor , după ce acesta a catalogat-o pe UTA ca fiind o echipă slabă. Iar Roman, MVP-ul roș-albilor de pe Mureș a întărit acest lucru: ,,Este o motivație declarația dânsului, nu le va fi ușor!”