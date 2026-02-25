Sport

UTA vrea să-i dea interzis lui FCSB în play-off! Adrian Mihalcea, mobilizare maximă înainte de meciul cu echipa patronată de Gigi Becali

Adrian Mihalcea a semnalat, în dialog cu FANATIK, importanța pe care o are meciul UTA - FCSB pentru jucătorii săi
Bogdan Cioara
25.02.2026 | 16:43
UTA vrea sai dea interzis lui FCSB in playoff Adrian Mihalcea mobilizare maxima inainte de meciul cu echipa patronata de Gigi Becali
EXCLUSIV FANATIK
David Miculescu in meciul dintre FCSB si UTA Arad, contand pentru Superliga Superbet, desfasurat pe Arena Nationala Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

UTA – FCSB este capul de afiș al etapei cu numărul 29 din sezonul regular al Superligii. Un adevărat război psihologic se poartă în jurul acestei partide.

În cazul în care nu câștigă la Arad, campioana va rata clasarea între primele 6 echipe din ierarhie și evolua în play-out. Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul echipei UTA, spune că jucătorii săi sunt pregătiți pentru miza acestui adevărat duel.

ADVERTISEMENT

UTA  se simte „vânată” de arbitraj înainte de meciul cu FCSB

Partida se va disputa duminică, începând cu ora 21. Cu 43 de puncte, FCSB speră ca măcar una dintre U Cluj (48 de puncte), CFR Cluj (47) sau FC Argeș (46) să pășească greșit în penultima rundă stagională.

De cealaltă parte, UTA (42) are șanse pur teoretice să mai ajungă în play-off: ,,Se trage pentru echipele mari, s-a greșit împotriva noastră de atâtea ori”, a declarat Alin Roman după ce nu a primit penalty etapa precedentă, la Galați, scor 2-2. Cu cele două puncte pierdute, UTA o devansa în acest moment pe FCSB în clasament.

ADVERTISEMENT
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături...
Digi24.ro
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini

UTA – FCSB, meci de totul sau nimic pentru arădeni

Arădenii privesc acest meci fără a ține cont de numele adversarului. Pentru suporterii care vor umple Arena Francisc Neuman, un succes împotriva campioanei ar veni ca un pansament, după rateurile din ultimele etape.

ADVERTISEMENT
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
Digisport.ro
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!

,,Jucătorii știu importanța meciului, sunt foarte determinați”, a spus și antrenorul Mihalcea, în dialog cu FANATIK, pentru care o victorie cu FCSB ar fi un bonus, ținând cont de trecutul său de dinamovist.

De altfel, tehnicianul arădenilor i-a și răspuns zilele trecute lui Gigi Becali, după ce acesta a catalogat-o pe UTA ca fiind o echipă slabă. Iar Roman, MVP-ul roș-albilor de pe Mureș a întărit acest lucru: ,,Este o motivație declarația dânsului, nu le va fi ușor!”

ADVERTISEMENT
Realizare uriașă pentru FRF: un elev din șase joacă fotbal! Cifre record pentru...
Fanatik
Realizare uriașă pentru FRF: un elev din șase joacă fotbal! Cifre record pentru sportul școlar
Dinamo, alungată din Bucureşti pentru meciurile din cupele europene?! Închiderea Arenei Naţionale dă...
Fanatik
Dinamo, alungată din Bucureşti pentru meciurile din cupele europene?! Închiderea Arenei Naţionale dă mari bătăi de cap echipelor din Bucureşti
Dani Coman, exploziv după ce a auzit că Gino Iorgulescu o vrea pe...
Fanatik
Dani Coman, exploziv după ce a auzit că Gino Iorgulescu o vrea pe FCSB în play-off: „Îi fac lobby la Gigi Becali pentru un tricou să-l bage și pe el la pauză!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Cioara
Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
Parteneri
Oferta bombă primită de Victor Pițurcă din România: 'Nu mă așteptam'
iamsport.ro
Oferta bombă primită de Victor Pițurcă din România: 'Nu mă așteptam'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!