Utilizatorii TikTok atrași de ocult. Videoclipurile care acumulează milioane de like-uri

Pe fondul incertitudinii cauzate de pandemie, o nouă fascinație pentru astrologie și bulele oculte ia amploare pe rețeaua de socializare TikTok în ultimele săptămâni.

Videoclipurile cu ritualuri, vrăji, cristale vindecătoare, lecturi de cărți de tarot și predicții astrologice acumulează milioane de like-uri, în timp ce atrag un număr impresionant de spectatori curioși.

în care sunt populare astfel de ritualuri poartă multe nume: „WitchTok”, „SpiritualTikTok”, „AstrologyTikTok”. Practicile împărtășite adepților provin dintr-o multitudine de religii, filozofii sau medii culturale. În ansamblu, ei sunt uniți de fascinația față de necunoscut.

Această dorință crescută de a găsi semnificație și scop spiritual prin practicile oculte nu se limitează la rețelele sociale – au observat o creștere exponențială a numărului de clienților în timpul pandemiei.

Pentru unii, căutarea unei perspective astrologice este o rutină zilnică. Aplicația de astrologie Co-Star a fost descărcată de 20 de milioane de ori, aproape la fiecare 3-4 secunde în Statele Unite, fără cheltuieli pentru marketing, relatează .

Chiar și estetica diferitelor practici și-a găsit drumul în mainstream. Cristalele de vindecare și imaginile oculte au devenit decoruri populare pentru casă și simboluri de statut de lux. Ierburile pentru purificare și protecție, cuarțul trandafiriu pentru a ajuta relațiile romantice și lumânările pentru a sigila o vrajă sunt expuse cu măiestrie pe Etsy și în buticurile cosmopolite.

Legătura dintre spiritualitate și incertitudine este la fel de veche ca umanitatea însăși. Oamenii se uită la spiritualism în vremuri de frământări, a spus James Alcock, profesor de psihologie la Universitatea York, care studiază convingerile parapsihologice.

De aceea, interesul pentru ocultism a crescut deja înainte de pandemie, cu climatul politic haotic și probleme existențiale precum schimbările climatice care bântuie conștiința globală, a spus el.

“Această anxietate strigă după un fel de răspuns cu privire la viitor și [ocultul] oferă o cale prin care oamenii pot obține un fel de răspuns cu privire la viitor”, a spus Alcock. “Când mergi la un cititor de tarot sau la un ghicitor sau te uiți la horoscopul tău, nu primești niciodată predicții precise despre viitor. Dar ceea ce ai tendința de a obține este ceva liniștitor într-un fel.”

Pandemia a izolat oamenii unii de alții și a zguduit stabilitatea vieții oamenilor, făcându-i deseori să-și pună la îndoială alegerile de carieră, prioritățile de viață și locul general din lume, a declarat Ian Anthony Waller, doctorand la Universitatea din California la Santa Barbara. Participarea la ritualuri precum astrologia sau tarotul oferă șansa de a revendica asta.

Pe măsură ce numărul americanilor care practică în mod activ religia tradițională a scăzut, mulți care se simt respinși de aceste religii și-au găsit loc în practici alternative. Practicile oculte sunt, de asemenea, considerate ca fiind dominate de femei, deoarece permit adesea femeilor să dețină puterea asupra relațiilor lor spirituale.

Dar „WitchTok” și alte practici spiritualiste pot merge, de asemenea, prea departe în utilizarea tradițiilor altor culturi. Cristale, înțelepciune, ierburi sacre, descântece – aspectele materiale ale ocultului fac apel la simțurile cuiva. Dar, ca tendință, uneori se însușesc tradițiile altor culturi în moduri care sunt considerate nerespectuoase.

De exemplu, salvia albă, o plantă folosită adesea pentru practicile spirituale, este importantă pentru tradițiile indigene americane. Folosirea acesteia fără cunoștințe sau respect adecvat este considerată de mulți membri ai comunității o însușire culturală.

În mod similar, mulți creatori populari de culoare de pe WitchTok și-au abordat frustrările cu privire la persoanele care nu sunt negre folosind Hoodoo, o practică spirituală afro-americană (care nu trebuie confundată cu Voodoo).

Pentru unii, interesul pentru astrologie și alte practici oculte va dura pe durata unui clip TikTok de 30 de secunde. Pentru alții, actul de a arde ierburi sau de a căuta răspunsuri la stele face parte dintr-o identitate culturală mai profundă. Face parte din stilul lor de viață sau din religia lor.

