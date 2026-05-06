„V-am ascultat!”. Dinamo schimbă strategia după revolta fără precedent a suporterilor. Ce se întâmplă cu noul logo

ADVERTISEMENT

Dinamo a reacționat după protestul lansat de suporteri împotriva noii sigle a clubului. Oficialii echipei din Ștefan cel Mare au transmis un mesaj fanilor prin intermediul rețelelor de socializare, anunțând că nemulțumirile acestora au fost ascultate și că va începe un proces de definire a noii identități vizuale împreună cu suporterii.

Suporterii lui Dinamo au boicotat noul logo

Peluza Cătălin Hîldan a anunțat public că nu este de acord cu noua emblemă, mesajul fiind semnat de toate grupările galeriei: Veteranii, Brigate, Panzer, DNL, Ultras Tei, Black Side, Siamo Noi și Furia. Mai mult, cele mai importante grupări de suporteri dinamoviști, „Peluza Cătălin Hîldan” și „Peluza Sud Dinamo”, au trecut peste conflicte și au semnat un mesaj comun prin care cer anularea schimbării siglei, amenințând că, în caz contrar, vor „acționa în consecință”.

ADVERTISEMENT

Ultrașii de la PCH au postat pe rețelele de socializare o imagine cu Andrei Nicolescu de la prezentarea noii embleme, transformându-l în clovn și cerându-i demisia printr-un mesaj scurt și dur: „Astăzi, fostul președinte a spus ultima glumă”. nu vizează doar aspectul estetic al noii sigle, ci și modul în care conducerea a gestionat întregul proces. Fanii sunt revoltați că nu au fost consultați, deși Asociația „Peluza Cătălin Hîldan” deține în continuare 12,06% din acțiunile clubului.

Mesajul transmis de Dinamo după protestul anunțat de suporteri

Miercuri seara, Dinamo a postat un comunicat pe rețelele de socializare, în care a transmis că mesajele suporterilor au fost luate în seamă și analizate, iar clubul va începe un amplu proces de definire a identității vizuale, la care vor participa și fanii.

ADVERTISEMENT

„Dragi suporteri,

Acum două zile am lansat o nouă identitate vizuală. Am înțeles însă rapid că, într-un moment atât de sensibil, nu era suficient să prezentăm o imagine. Trebuia să explicăm contextul, să vorbim deschis despre motive și, mai ales, să nu uităm că identitatea lui Dinamo nu se reduce la un element grafic.

ADVERTISEMENT

V-am citit mesajele, v-am simțit revolta și vă ascultăm. Știm că, pentru voi, sigla nu este un simplu desen pe un tricou. Este memorie, apartenență, sacrificiu și legătura dintre generații. Este parte din sufletul dinamovist.

ADVERTISEMENT

De ce această siglă, acum?

Această schimbare a fost determinată de obligații juridice și sportive clare. Regulamentul UEFA, aplicabil începând cu sezonul 2025-2026, impune cluburilor participante în competițiile europene să dețină controlul deplin asupra propriei identități vizuale.

În același timp, situația juridică actuală, în care anumite elemente ale identității istorice a clubului sunt deținute de terți, a restrâns semnificativ posibilitățile de design și a impus o decizie rapidă, necesară pentru protejarea clubului.

ADVERTISEMENT

Recunoaștem că natura acestui proces, impusă de constrângeri juridice și de termene stricte, ne-a făcut să fim mai puțin transparenți decât v-ați fi dorit și decât ne-am fi dorit și noi. Această lipsă de transparență a creat o prăpastie și ne asumăm acest lucru.

Înțelegem însă că urgența și constrângerile nu anulează nevoia de dialog. Iar aici trebuia să facem mai mult.

Despre procesul care a urmat lansării

Am inițiat acum un dialog cu suporterii și cu comunitățile de dinamoviști. Am ascultat argumentele, nemulțumirile și reacțiile venite din partea voastră. Am înțeles de ce forma prezentată a stârnit emoții intense și de ce modul în care a fost comunicată această schimbare a creat distanță.

Pasul făcut acum trebuie privit ca o primă etapă, nu ca o decizie finală asupra identității vizuale a clubului. Identitatea prezentată este un punct de plecare administrativ și juridic, necesar în acest moment, dar nu reprezintă finalul procesului.

Următoarea etapă ne dorim să fie construită altfel. Suporterii vor avea un rol real în procesul de definire a identității vizuale a clubului. Nu formal, nu decorativ, nu doar pentru validare simbolică, ci ca voce reală, cu impact asupra deciziilor unui demers care trebuie să respecte istoria, emoția și spiritul dinamovist.

Un singur lucru rămâne neschimbat: Dinamo nu este făcut din pixeli, linii sau cerneală. Dinamo există prin oamenii care îl poartă mai departe.

Voi sunteți cei care ați ținut lumina aprinsă atunci când se așternea întunericul. Voi ați fost acolo când nu mai era nimeni, punând pasiune acolo unde alții vedeau doar ruină. Vă mulțumim, vă ascultăm și vă prețuim. Dinamo. Același. Mai departe.”, au transmis reprezentanții clubului Dinamo 1948.