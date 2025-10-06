„V-ați bucurat că nu a jucat Baiaram din primul minut?”. Reacție genială a lui Gigi Becali după FCSB – U Craiova 1-0: „M-am gândit că Mirel e hoț”

Campioana României s-a impus în fața Universității Craiova, 1-0, după un gol venit din penalty din partea lui Florin Tănase.

Gigi Becali, pus pe glume după FCSB – Universitatea Craiova. Cum a comentat absența lui Ștefan Baiaram

, iar Mirel Rădoi a decis să înceapă meciul cu Ștefan Baiaram pe banca de rezerve. Absența celui mai important fotbalist al grupării din Bănie l-a bucurat pe Gigi Becali, care a și glumit Omul de afaceri spune că tehnicianul a avut un plan, însă acesta nu i-a ieșit și echipa sa a pierdut meciul.

„Bă, m-am gândit că Mirel Rădoi e hoț. În sensul bun al cuvântului. Spun ce m-am gândit. Că o să-l bage pe Baiaram în minutul 60, când suntem obosiți, să ne dribleze și să ne spulbere Baiaram. Cred că e puțin epuizat Baiaram, nu știu, nu are putere. Nu, nu e din ăla supărăcios ca Louis Munteanu. Ăla dacă nu-l bagi face scandal, dar Baiaram e cuminte, nu cred că ar face el ceva. Auzi, păi numai de el îmi era frică. Păi de cine să-mi fie frică?

De cine să-mi fie frică? Dacă joc cu CFR, de cine îmi e frică? De Louis Munteanu. Dacă joc cu Rapid? De Dobre. Au un singur jucător de valoare. Ăla ține tot Rapidul, dă-l afară pe Dobre și să vezi cum se duc pe 5-6. Mai este altul de la Craiova de care să-mi fie frică? Mirel Rădoi știe ceva de îl bagă în minutul 70. Nu e ranchiunos să țină dușmănie pe un jucător. El știe ceva fizic, ceva tehnic, și în plus să-ți spun ceva. Rădoi e prieten cu Rotaru.

Chiar dacă, să zicem, ar fi intervenit, nu-și permite. Bă, când iei un antrenor care are Rolls Royce e greu să-i zici. Păi dacă Șumudică vine la mine antrenor și vine la antrenament cu Rolls Royce, păi îmi e frică să-i mai zici. Charalambous are Kia. Eu nu-i dau voie să aibă mașină scumpă. I-am dat de la club. Așa le-am zis, fără mașini scumpe. Păi dacă aveți mașini scumpe vă încredeți în fața mea. Ce faceți voi? În fața mea trebuie să fiți mici”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Controversele de la FCSB – Universitatea Craiova. Oltenii reclamă arbitrajul

Pentru Universitatea Craiova este etapa și controversa în SuperLiga. După ce au făcut scandal în urma egalului cu Dinamo, 2-2, din Bănie, în care Nicușor Bancu a fost eliminat, acum pentru olteni a venit un nou meci în care se simt dezavantajați de arbitraj. Sorin Cârțu spune că Istvan Kovacs și Sorin Costreie au greșit în favoarea celor de la FCSB și că maniera în care a fost condusă confruntarea nu este una echidistantă.

Concret, oficialul Universității Craiova spune că faza care a dus la penalty-ul primit de FCSB și transformat de Tănase a fost precedată de un fault la David Matei. Cârțu e nemulțumit că nu s-a întors faza și nu s-a dictat lovitură liberă pentru echipa sa, mai ales că Istvan Kovacs a fost chemat la VAR pentru a analiza duelul din careu dintre Stoian și Screciu, care a dus la lovitura de pedeapsă.