„V-ați gândit să plecați de la Cluj?”. Cristiano Bergodi a răspuns sincer după ce și Gigi Becali a cerut să fie suspendat un an! Ce pedeapsă așteaptă. Exclusiv

Cristiano Bergodi a intrat în direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA la două zile după scandalul incredibil de la derby-ul CFR Cluj – U Cluj 3-2. Antrenorul a dezvăluit că nu a luat niciodată în considerare varianta de a-și da demisia, iar acesta a comentat și declarația lui Gigi Becali, care a spus că italianul ar trebui să primească o suspendare de un an pentru gesturile făcute.

Cum a comentat Cristiano Bergodi posibilitatea de a pleca de la U Cluj

Cristiano Bergodi a anunțat că se simte foarte bine la U Cluj, iar din acest motiv nu a luat în considerare posibilitatea de a pleca de la echipă. „Nu, niciodată. Eu sunt foarte bine aici, am găsit un club frumos, conducerea frumoasă. Lucrurile au mers foarte bine până acum, am revenit cu o șansă mare de a viza un loc de play-off, încercăm să facem tot posibilul. Din punctul meu de vedere, noi am jucat un derby foarte bun din toate punctele de vedere, statisticile sunt foarte bune cu noi.

(n.r. erați foarte tensionat și înainte de finalul meciului) Era miza meciului pentru noi, dar nu era un meci decisiv, sunt 4-5 echipe care se luptă pentru play-off, va fi frumoasă această luptă strânsă. La jucători nu le-am reproșat nimic, a fost un meci peste nivelul Superligii ca intensitate. A fost un meci între bărbați. Am avut ocazii, situații, dar ne-am dat gol singuri”, a spus antrenorul italian la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. .

Cristiano Bergodi, replică pentru Gigi Becali după ce patronul de la FCSB a solicitat o suspendare de un an pentru antrenorul italian

. „Nu discut despre domnul Becali, nu are rost să spun eu ceva. E un conducător important, spune ceea ce dorește, eu sper să nu influențeze pedeapsa, dar nu cred că se va întâmpla asta”, a declarat Cristiano Bergodi.

Tehnicianul italian a revenit apoi la subiectul suspendării. „(n.r. e exagerat ce a spus domnul Becali) Mi se pare exagerat. (n.r. îi e frică de dumneavoastră) În 2023 tur și retur a luat bătaie cu Rapidul nostru. A zis că nu am cum să stau pe bancă la meciul cu ei din ultima etapă, dar sperăm că vom intra în play-off înainte de acel meci”, a adăugat Cristiano Bergodi. FCSB și U Cluj se vor întâlni la începutul lunii martie, în ultima rundă a sezonului regulat.

La ce suspendare se așteaptă Cristiano Bergodi după incidentele de la meciul cu CFR

Cristiano Bergodi a vorbit despre . „Sper la o pedeapsă echilibrată. Și pentru Cordea la fel. Mass-media e foarte importantă, dar eu sper că va fi strict pe baza a ce s-a întâmplat, să se privească bine imaginile de pe teren, dar și declarațiile de după, ce am făcut noi.

Mi se pare corect să dau o declarație, Cordea mi-a scris un mesaj, și-a cerut scuze. (n.r. sunteți de acord să fiți amendat de către club) Da, mi se pare normal. Nu am făcut un lucru corect”, a declarat tehnicianul, în exclusivitate pentru FANATIK.

