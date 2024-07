“V-ați gândit să vă retrageți din cursă după scandalul de plagiat?”. Răspunsul lui Mircea Geoană, în exclusivitate la “Sport şi Politică”

Mircea Geoană a vorbit la emisiunea „Sport și Politică” moderată de Horia Ivanovici despre cursa sa la alegerile prezidențiale, pe fondul acuzațiilor de plagiat care i s-au adus, spunând că se așteaptă și la alte atacuri, ca om care revine în politică favorit în sondaje.

„Mai merită să revii în politica românească?”

Tema discuției lui Mircea Geoană cu Horia Ivanovici a fost dacă, după asemenea acuzații de plagiat, se gândește să se retragă din cursa pentru alegerile prezidențiale din 24 noiembrie. Geoană a nuanțat însă, oferind un răspuns mai amplu, despre situația celui care se reîntoarce în politica românească, deși este un om realizat.

„Întrebarea e, de fapt, dacă mai merită să revii în politica românească. După o viață de om, n-am nimic de demonstrat, sunt un om realizat, după jobul de la NATO pot să mă duc să fac ce vreau eu cu viața mea, unde vreau eu, să faci bani, să faci ce vrei, pentru că ăsta este avantajul unei cariere împlinite”, a spus Geoană.

„Ce nu te omoară, te întărește”

Referitor la acuzațiile de plagiat care i s-au adus, Mircea Geoană a apreciat că sunt „o furtună într-un pahar cu apă” dar nu dintr-un asemenea lucru și-ar pune întrebarea dacă mai merită să se întoarcă în politică.

„Când te gîndești să faci din nou politică, te aștepți că vin atacuri împotriva ta. Că sunt mizere, că sunt de la ruși, că sunt de la cozi de topor, că sunt de la diverși interesați să te încurce, ești pregătit psihologic în primul rând. Eu am pielea tăbăcită, eu am primit la atacuri la la lucruri în viața mea care m-au întărit. Eu era să fiu mort politic de multe ori și, într-o formă oarecare parcă un fel de pasărea Phoenix. Ce nu te omoară, te întărește, e o vorbă adevărată. Și atunci eu nu am o problemă cu atacurile astea”, a explicat Mircea Geoană.

„2024 va fi anul independenților”

Secretarul general adjunct al NATO a spus că vremurile s-au schimbat, și înainte nu se putea gândi să ajungă în cea mai înaltă funcție fără a fi sprijinit de un partid puternic, dar acum, spune el, indiferent care ar fi data alegerilor și calculele politice, anul 2024 va fi anul independenților.

„Eu mă consider un om foarte, foarte dârz și rezistent, și un om care sunt consecvent valorilor mele. Valorile rămân aceleași dar și modul de manifestare este diferit pentru că acum doi-trei ani de zile dacă m-ar fi întrebat cineva dacă se poate ajunge în funcția cea mai importantă a națiunii române (…) dacă se poate reuși fără un partid important în spate, aș fi spus că trebuie să fi nebun să te bagi la așa ceva fără un partid important în spate. Ce se întîmplă acum, și când eu tot spun că se joacă cu data alegerilor, și eu spun mutați-le unde vreți voi, când vreți voi, dar tot anul independenților va fi 2024”, a declarat Mircea Geoană.

„Lumea vrea ceva diferit”

Nu contează când au loc alegerile, pentru că „oamenii vor altceva, oamenii vor pe cineva care să reprezinte toate interesele tuturor românilor, cred că vor o chestiune mult mai unificatoare (…) Pentru mine dacă ești bun, ești bun, nu mă interesează ce culoare de partid ai”, spune el.

„Am fost și eu în politică partizană, foarte adânc băgat, am condus timp ce cinci ani un partid mare ca PSD, am învățat lucruri de acolo, am prieteni mulți acolo, nu mă dezic de perioada respectivă. Dar astăzi, dacă mă întrebați pe mine, și cred că asta reflectă și sondajele, lumea vrea ceva diferit. Vrea ceva care să poată să impună partidelor niște reguli minime de funcționare mai bună în sociatate, să nu fie buzunarul nimănui și să-i reprezinte pe toți”, arată adjunctul .

Acuzațiile de plagiat, „o pișcătură de tânțar”

Mircea Geoană, care a aprecizat scandalul legat de acuzațiile de plagiat drept „o pișcătură de tânțar”, a spus că și-a pus în mod repetat, altături de familie, prieteni, colegi, întrebarea dacă mai merită să revină în politica românească, „care miroase urât”.

„Nu fac nici un fel de anunț cu privire la candidatură pentru că nu am voie s-o fac pentru că sunt la jobul pe care-l am. Dar discuția pe care o ai tu cu tine, ca unul care a avut experiență în politică, unul care a știut și câștiga niște alegeri, și după aceea s-au întâmplat lucruri necurate, un om care a văzut ce înseamnă prieten astăzi și trădător mâine, întrebarea pe care o ai, eu cu mine, cu familia, cu prietenii, este: merită să te mai bagi în politică în România, care de multe ori miroase urât? Mai este o șansă ca România să se înzdrăvenească? Să ajungă acolo unde ar putea să ajungă, o țară respectată, influentă? O țară cum au fost suporterii noștri frumoși în toate orașele Europei”, a explicat el.

„Avem un intinct istoric fantastic”

În legătură cu aceste discuții și întrebări, Mircea Geoană a ajuns la concluzia că „confortul meu personal este mai puțin important față de ceea ce poți să dai înapoi țării tale”. El și-a declarat „convingerea fanatică” că România poate progresa, se poate autodepăși, altfel nici o secundă nu s-ar mai fi gândit că „mai merită să te bagi în circul și în ciorba asta de aici”.

„Am avut o încredere fanatică în faptul că în momente de genul ăsta că România și românii, de-a lungul istoriei, au avut capacitatea să se reinventeze. Și totuși, aproape miraculos, în momente complicate, a existat o generație pașoptistă, o școală ardeleană, un Cuza, niște Brătieni, o dinastie, niște oameni care au făcut treabă pentru țara asta. Și eu cred că există undeva (…) Cred că românii simt momentele complicate din istorie, noi avem un instinct istoric fantastic”, a spus Mircea Geoană.

Două mandate, nu unul

Acuzațiile de plagiat sunt „un episod periferic”, a mai spus Geoană, care a precizat că, pe fond, nu trebuie abandonat proiectul național și că în următorii zece ani de zile România se poate duce la nivelul următor, „chiar să putem face lucrurile mai bine”.

„Deci două mandate?”, a întrebat Ivanovici. „Următorul deceniu este foarte important”, a spus Geoană, dând ca exemplu victoria liderului laburist britanic la alegerile legislative, după 14 ani de guvernare conservatoare. „Uitați și Starmer, care a câștigat dramatic și decisiv în Marea Britanie, proiectul lui este pe zece ani, deși are un mandat de cinci ani. Deci și proiectul meu e pe zece ani, pentru că sunt lucruri pe care le poți face repede dar sunt și lucruri care au nevoie de timp”, a conchis Mircea Geoană.

