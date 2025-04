„V-ați împăcat cu Dan Capatos?”. Andrei Nicolescu a reacționat: „Am auzit și eu niște povești din trecut”

dar conducătorii clubului se confruntă și cu altfel de probleme. Președintele Andrei Nicolescu a fost criticat de cunoscutul realizator tv Dan Capatos pentru că participă la prea multe emisiuni, iar replica a venit în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Nicolescu, reacție la atacurile lui Dan Capatos: „Știu niște povești din trecut…”

Realizatorul tv Dan Capatos este cunoscut ca fiind un suporter al lui Dinamo, dar prezența excesivă în mass-media a jucătorilor și conducătorilor clubului nu i-a picat prea bine. iar replica nu a întârziat să apară.

„Vă ceartă lumea că stați prea mult pe la televizor… Vă ceartă Capatos! V-ați împăcat cu el?”, a deschis realizatorul Horia Ivanovici dialogul cu președintele lui Dinamo la emisiune transmisă în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30 LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO.

„E o chestie de percepție. Dar să știți că eu când am răspuns, am făcut-o cu niște date statistice analizate. Chiar sunt unul dintre oamenii care iese de trei ori mai puțin decât ceilalți conducători.

„Nu m-am certat niciodată cu Dan Capatos”

Eu cred că, deocamdată, clubul Dinamo mai are de crescut administrativ și sportiv ca să se poziționeze mult mai puternic. Și abia după aceea să înceapă să aibă vectori de imagine mai puternici.

Nu m-am certat niciodată cu Dan Capatos. Dânsul are o părere personală și de fiecare dată va trebui să-i răspund atunci când mă provoacă. Nu am ce face. Nu am nicio ceartă cu el.

Nu știu dacă e mare dinamovist… Știu doar niște povești… Nu vreau să vorbesc eu despre ce a fost la Dinamo în trecut, au fost oameni care au luat decizii, au știut ce se întâmpla atunci”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

