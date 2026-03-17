„V-ați uitat la derby?”. Gigi Becali a răspuns și apoi a pornit un atac fără precedent: „Sunt sătul de mizerii. Îți bați joc de oameni?”

Gigi Becali a spus totul despre meciurile din play-off. Pe cine a pus la punct patronul FCSB-ului după prima etapă. Discurs vehement în direct.
Mihai Dragomir
17.03.2026 | 16:30
Gigi Becali a vorbit despre play-off și a făcut praf un personaj important. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Prima etapă din actuala ediție de play-off din SuperLiga s-a încheiat după meciuri „nebune” și rezultate surprinzătoare. Gigi Becali a vorbit în direct despre echipele din primele 6 și a lansat apoi un atac vehement la adresa lui Istvan Kovacs.

Gigi Becali nu a vrut să audă de derby-urile din play-off. „I-a făcut Dumnezeu prea mari pentru mine”

FCSB a ratat play-off-ul în acest sezon pentru prima dată în istorie. Bucureștenii au debutat cu o remiză cu Metaloglobus în play-out, iar Gigi Becali a vorbit despre situația din primele 6. Întrebat dacă a urmărit derby-ul U Cluj – CFR Cluj 2-1, latifundiarul din Pipera a oferit un răspuns genial.

„Vă dau cuvântul meu de onoare… cum să mă uit? Pentru ce să mă uit? Să mă uit la ce joacă CFR… sau ce joacă Dan Șucu cu Mihai Rotaru? I-a făcut Dumnezeu prea mari pentru mine. Nici nu mă interesează de ei!”, a spus inițial patronul FCSB-ului.

Gigi Becali a dat de pământ cu Istvan Kovacs pentru arbitrajul de la Rapid – Dinamo 3-2. „Stai acasă!”

După ce a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că l-a sunat la miezul nopții pe Mirel Rădoi, Gigi Becali a vorbit în direct despre Istvan Kovacs. Patronul campioanei României l-a pus la punct pe arbitrul român după maniera de arbitraj de la meciul Rapid – Dinamo 3-2.

„U Cluj o să ia titlul. Nu țin cu Dinamo… dar, Kovacs, cum să facă o asemenea mizerie? E fault bă, tu nu vezi!? Cum să faci așa ceva? Sunt sătul până peste cap de toate mizeriile în toate domeniile de activitate. Dacă mie îmi făcea așa ceva… bă, săriți la atac, vă nenorocește. Dacă ne făcea nouă așa, scandal o săptămână!

Tu îți bați joc de oameni? Stai acasă… ești tu cel mai bun arbitru? Stai acasă, du-te la doctor! La meciurile din play-off trebuie cea mai mare atenție. Nu mă interesează de protocoale că nu ai voie să intervii, tu, de la VAR, trebuie să o faci. Încalc orice lege de pe globul pământesc dacă e vorba să fac dreptate!”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali a pornit un atac fără precedent după prima etapă din play-off

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
