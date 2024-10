„Va avea cel mai tragic final din fotbalul românesc. Va fi falit!”. Prodanca a dezvăluit câți bani mai are Reghecampf

Laurențiu Reghecampf nu se mai bucură de succesul de altă dată în fotbalul românesc sau cel internațional. Anamaria Prodan a dezvăluit în direct câți bani mai are fostul antrenor de la FCSB sau .

Prodanca a dezvăluit câți bani mai are Reghecampf: „Va avea cel mai tragic final din fotbalul românesc. Va fi falit!”

Laurențiu Reghecampf nu și-a mai găsit un alt club după despărțirea de Al-Tai. Fostul antrenor al celor de la FCSB este liber să antreneze doar în afara României, din cauza .

ADVERTISEMENT

Situația financiară a tehnicianului nu este una excelentă, ținând cont de faptul că nu mai antrenează din primăvara anului 2024. Anamaria Prodan a spus câți bani mai are Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA.

„Nu poate să plătească pensia alimentară. Trebuie să fii nebun să nu îi dai dacă ai bani, ia banii de aici. De șapte luni nu antrenează, știe că are dreptul suspendat de a antrena. Întreabă-l unde sunt mașinile, întreabă-l ce ceasuri mai are din colecție.

ADVERTISEMENT

(n.r. – O să scrie faliment pe el?) Așa cred, va avea cel mai tragic final din fotbalul românesc. Eu îl cunosc cel mai bine, știu că astăzi este pierdut și fără busolă. Dacă i-a spus Rotaru că nu vrea să îi facă rău, dar îl execută.

El și astăzi spune că nu îl interesează, că nu are să îi dea nimic lui Rotaru, că nimeni nu îl execută. Aseară i-a spus avocatul meu în drum spre ieșirea din judecătorie: «Ți se va scoate jumătatea la licitație, nimeni nu mai pierde procesul ăsta, Craiova l-a câștigat”, a spus Anamaria Prodan.

ADVERTISEMENT

„Am vorbit la superlativ de Laurențiu Reghecampf, i-am arătat ce înseamnă să ai demnitate”

„Executorul deja a făcut procedura, Ana se va prezenta prima». Am dreptul să fiu prima, ca să pot să salvez casa copiilor mei. Ieri am vorbit la superlativ de Laurențiu Reghecampf când am depus mărturie, în condițiile în care el m-a făcut zob.

I-am arătat încă o dată ce înseamnă să ai demnitate și forță. I-am spus așa: «Nu recunosc nimic, nu este soțul meu sau fostul meu soț». Șoțul meu nu a înjurat vreodată, nu a amenințat pe nimeni cu moartea, soțul meu nu făcea greșeli de genul ăsta.

ADVERTISEMENT

Soțul meu nu răspunea nici măcar la inteviuri. Interviurile tale, țin minte că veneau pe mail-ul meu. Eu făceam tot, unde nu știam îi spuneam: «Tati, mai ai întrebarea asta tehnică, răspunde tu la asta și trimite-i interviul lui Horia»”, a mai spus agenta.

SOCANT! “REGHECAMPF VA AJUNGE FALIT! NU MAI ARE CEASURI, MASINI, NIMIC”