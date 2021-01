Va bate toate recordurile! Cine este cel mai în vârstă sportiv de la JO Tokyo 2021

O jucătoare de tenis de masă de origine chineză va concura pentru Luxemburg la JO Tokyo 2021, la 38 de ani distanță de la prima medalie de aur obținută tot în capitala Japoniei. Sportiva va fi cel mai în vârstă participant la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ni Xialian s-a născut în Shanghai și va reprezenta Luxemburgul la a cincea sa ediție a Jocurilor Olimpice. Jucătoarea de tenis de masă va deveni recordemena acestei ediții, fiind cel mai vârstnic sportiv calificat în acest moment.

Deși disputarea Jocurilor Olimpice este în continuare sub semnul întrebării din cauza pandemiei de coronavirus, Japonia va face totul ca olimpiada să aibă loc, mai ales că au pierdut o sumă record prin amânarea Jocurilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ni Xialian va participa la JO Tokyo 2021 la 58 de ani

Ni Xialin va bate toate recordurile la Jocurile Olimpice de la Tokyo, după ce s-a calificat la 57 de ani de ani și va fi cel mai vârstnic participat la olimpiadă. Ba, mai mult, pe patru iulie, jucătoarea va împlini 58 de ani și își va putea încheia cariera sărbătorindu-și ziua de naștere chiar la a cincea olimpiadă din carieră.



Tokyo îi stărnește amintiri minunate jucătoarei de origine chineză, care a câștigat la Tokyo în 1983 medalia de aur la Campionatele Mondiale de tenis de masă. Ce sportiv nu ar visa la o asemenea retragere din sport, după o carieră de aproape 40 de ani: „Am avut atât de multe turnee și am câștigat atâtea meciuri, însă cu toate acestea, la Tokyo au fost cele mai frumoase momente din viața mea”, a declarat Ni Xialin pentru tokyo2020.org.

Ni Xialin a reușit calificarea la Jocurile Olimpice în 2019, la vârsta de 56 de ani, în urma Campionatelor Europene de la Belarus, deși competiția asigura doar trei locurile la Tokyo 2020: „A fost ceva uriaș! Am prins biletul spre Tokyo! Wow!”, își aduce aminte cu bucurie veterana ping pong-ului mondial.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ni Xialian: De la Tokyo 1983 la Tokyo 2021: „A fost o misiune imposibilă!”

Sportiva care reprezintă Luxemburgul din 1991 se menține de nu mai puțin de 20 de ani în top o sută cei mai buni jucători din lume și toată cariera și-a construit-o după o filosofie simplă: „Nu poți pierde fără să știi că ai dat totul!”. Iar felul în care s-a calificat la olimpiadă nu are nevoie de niciun comentariu: „Am reușit să mă calific după ce am câștigat în fața unei jucătoare pe care nu am reușit să o bat niciodată. Pierdusem cu 4-0 cu doar șapte luni înainte și eram condusă cu 2-1 la seturi. Cu toate astea am reușit să revin. A fost o misiune imposibilă. Un munte prea înalt de ecaladat pentru mine. Am avut curaj însă și mi-am dorit extrem de mult!”, a povestit Ni Xialin pentru aceeași sursă.

Sportiva a părăsit China în 1989 și este mamă a doi copii de 17, respectiv 28 de ani. Ni Xialin consideră însă că experiența nu vine automat cu vârsta, ci e nevoie de extrem de multă muncă: „E ca la un calculator. Trebuie să descarci un program nou! Trebuie să iei întodeauna cele mai bune deciziii și să ai o strategie și o tehnică care funcționează pentru tine”, a explicat jucătoarea de 57 de ani.

ADVERTISEMENT

Jucătoarea de tenis de masă a debutat la Seul în 1988 și continua cariera dintr-un singur motiv: „Vreau să le ofer oamenilor un zâmbet”. Ni Xialin se antrenează în pandemie acasă cu soțul ei, Tommy Danielsson, care este și antrenorul. Cei doi conduc chiar o afacere în Luxemburg, un hotel pe care manageriază cu succes.

„O să împlinesc 58 de ani dar inima mea este foarte tânără. Iubesc pingpong-ul și nu o să mă dau bătută, chiar dacă îmi cunosc limitele. Să câștig o medalie ar fi ceva fantastic! Dar vreau măcar să aduc oamenilor energie pozitivă și spirit de luptă. Să oferi oamenilor fericire e mai important decât o medalie”– Ni Xialin ADVERTISEMENT