Va candida la „golul sezonului”! Fotbalistul din SuperLiga, reușită fabuloasă în meciul în care a atins o bornă specială. Video

Meciul dintre Csikszereda și Hermannstadt (2-1) a oferit o reușită extraordinară, care va candida la titlul de „golul sezonului” în Superliga, iar fotbalistul care a înscris are mai multe motive de bucurie.
Bogdan Mariș
23.02.2026 | 18:55
Răzvan Trif a înscris un gol superb în partida Csikszereda - Hermannstadt. FOTO: Sport Pictures
Csikszereda a revenit în avantaj în minutul 38 al partidei cu Hermannstadt după o reușită fabuloasă semnată de Răzvan Trif. Fundașul stânga a înscris cu o execuție extraordinară, care va candida la titlul de „golul sezonului”, iar reușita a sosit într-un meci special pentru fotbalistul de 28 de ani.

Răzvan Trif, gol fabulos în Csikszereda – Hermannstadt

În minutul 38, la scorul de 1-1, gazdele au beneficiat de o lovitură de colț. Lorand Paszka a centrat în careu, portarul Lazar a boxat balonul până la Răzvan Trif, aflat la aproximativ 30 de metri de poartă, iar fundașul stânga a trimis un șut fabulos, care s-a oprit în vinclul porții sibienilor. Reușita poate fi urmărită AICI.

Csikszereda deschisese scorul în minutul 17, tot în urma unei faze fixe. Paszka a centrat dintr-o lovitură liberă, iar Attila Csuros a înscris cu capul. Mai apoi, Dorinel Munteanu a luat o decizie surprinzătoare și a înlocuit un fotbalist după doar 30 de minute, iar Hermannstadt a reușit să egaleze, prin Aurelian Chițu.

Bornă specială pentru Răzvan Trif în Csikszereda – Hermannstadt

Răzvan Trif a ajuns la 150 de prezențe în Superligă odată cu partida dintre Csikszereda și Hermannstadt, în care a reușit să marcheze un gol extraordinar. Apărătorul a debutat în prima divizie în 2017, în tricoul celor de la Gaz Metan Mediaș, grupare pentru care avea să evolueze până în 2022.

Mai apoi, fundașul a mai jucat în prima ligă pentru CS Mioveni, UTA și Oțelul Galați înainte de a semna cu Csikszereda în luna ianuarie a acestui an. În 2023, Trif a fost legitimat timp de 8 luni la Universitatea Cluj, însă nu a jucat în niciun meci oficial pentru „șepcile roșii”.

