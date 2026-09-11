Sport

Cristi Borcea, dat pe spate de transferurile făcute de Gigi Becali la FCSB: ”Va da peste 15 goluri”

Gigi Becali (68 de ani) a dat lovitura în mercato și i-a adus pe Denis Drăguș, Karlo Muhar și Meriton Korenica. Cum a caracterizat Cristi Borcea (56 de ani) transferurile făcute de FCSB.
Traian Terzian
11.09.2026 | 20:01
Cristi Borcea dat pe spate de transferurile facute de Gigi Becali la FCSB Va da peste 15 goluri
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Mesajul lui Cristi Borcea (56 de ani) după transferurile făcute de Gigi Becali (68 de ani) la FCSB. Sursă foto: colaj Fanatik
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Fostul acționar de la Dinamo s-a arătat plăcut surprins de transferurile realizate de Gigi Becali în această vară. Cristi Borcea consideră că FCSB s-a întărit considerabil prin aducerea lui Drăguș, Muhar și Korenica.

Transferurile făcute de Gigi Becali la FCSB, lăudate de Cristi Borcea

În ciuda faptului că nu a mai jucat un meci oficial de mult timp, Denis Drăguș este considerat un jucător peste media campionatului României. Cristi Borcea este convins că atacantul va înscrie peste 15 goluri în acest sezon al SuperLigii.

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”Nașul (n.r. – Gigi Becali) a făcut trei transferuri nu bune, foarte bune! Korenica a jucat, a făcut pregătirea, Muhar, la fel. Drăguș a fost la Trabzonspor și are o experiență foarte mare. Chiar dacă intră mai târziu, cred că va da peste 15 goluri.

E campionatul foarte slab în România. Drăguș este un jucător peste nivelul campionatului. Cum am spus și de Pușcaș, dar a avut acele probleme medicale. Pușcaș, dacă era apt, dădea peste 20 de goluri anual”, a declarat Borcea, pentru digisport.ro.

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Câte goluri așteaptă Becali de la Drăguș

În ciuda faptului că încă nu a debutat pentru FCSB, Gigi Becali a și început să pună presiune pe Denis Drăguș. Patronul ”roș-albaștrilor” este cel care a insistat pentru transferul internaționalului român și așteaptă 25 de goluri de la acesta.

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”Garita e foarte puternic, ceea ce doream eu, dar este Drăguș care, în opinia mea, va marca 25 de goluri anul acesta. La fotbal trebuie statistică! Oamenii întreabă câte goluri a marcat. E atacant, da? Cifrele sunt foarte importante.

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 Eu l-am luat, acum nu pot să spun 100%, eu l-am văzut numai atacant de bandă. Așa mi-a plăcut mie de el. Când ia mingea din bandă și trece în viteză parcă nu stă nimeni în fața lui”, a spus Becali.

Cum va arată primul ”11” al FCSB

Imediat după ce a realizat cele trei transferuri, Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA cum va arăta FCSB pe faza ofensivă. El a zis clar unde vor fi folosiți Drăguș și Muhar, dar l-a scos deja din schemă pe Korenica.

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”Cel mai valoros jucător român la ora actuală este Denis Drăguș. Spuneam asta deși îl aveam pe Bîrligea. Noi o să jucăm cu doi atacanți, cu Garita și Drăguș, 4-2-3-1, Drăguș în stânga, Garita în centru, David Miculescu în dreapta.

În spatele lui Garita va fi Cisotti, iar la centru Muhar cu unul din ceilalți: Arad, Joao Paulo. Cu Joao Paulo o să vorbesc personal. Are viteză, forță, dar să nu mai gâdile mingea, să dea drumul din prima. Atunci poate să vină Kovacs și să-l bage pe frate-său în poartă, iar el să fie al cincilea fundaș, tot vom câștiga”, a afirmat Becali.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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