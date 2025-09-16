„Vă e teamă că ratați play-off-ul?”. Oficialii CFR-ului nu s-au ferit deloc de cuvinte. „Ăsta e adevărul”

Cristi Balaj a avut o intervenție video la emisiunea FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, în care a recunoscut că se teme că echipa sa nu va obține calificarea în play-off.

După , dar cu doar opt meciuri jucate, CFR Cluj e pe loc de play-out. În ultima rundă, ardelenii au evoluat în deplasare contra lui Metaloglobus, codașa din SuperLiga. După doar 4 minute, gazdele deschideau scorul în urma unui penalty. Tot de la punctul cu var a egalat și CFR Cluj, prin Korenica, în minutul 37. Iar în prelungirile primei reprize, clujenii puteau trece în avantaj, după al treilea penalty dictat în meci. Dar Korenica, de această dată, a ratat.

S-a terminat 1-1 și CFR Cluj a pierdut puncte importante. Însă, la final de etapă, s-a dovedit că punctul obținut la Clinceni i-a fost suficient să mai urce două poziții în clasament. Dar și să se mențină la 7 puncte distanță de play-off. președintele lui CFR Cluj, a avut de răspuns la o întrebare foarte grea: „Vă e teamă că ratați play-off-ul?”.

„Bineînțeles (n.r. – că îmi este frică . Dacă ne prezentăm așa, în zona aceea ne ducem. Dacă jucăm de maniera asta… Normal (n.r. – că ar fi un dezastru). Noi am avut ședințe, am discutat cu ei…”, a recunoscut președintele ardelenilor.

Cristi Balaj: „CFR Cluj este într-o perioadă destul de grea”

În perioada în care era angrenată în preliminariile cupelor europene, CFR Cluj și-a amânat partida cu Csikszereda. Și astfel are un meci în minus fața de adversarele sale. O victorie în restanța contra ciucanilor i-ar permite lui CFR Cluj să se apropie la doar 4 lungimi de top 6 și o calificare în play-off, însă clubul trece printr-o perioadă grea, după cum admite și Cristi Balaj: „Clubul e mai important decât orice. Păcat că există și oameni sau suporteri care au altă imagine. Și nu înțeleg că suntem într-o perioadă destul de grea”.

Horia Ivanovici, însă, a ținut să pună punctul pe „i” în ceea ce privește CFR Cluj și parcursul său de play-out: „Nu, în momentul de față, fotbalistic sunteți într-o perioadă catastrofală. CA-TA-STRO-FA-LĂ! Să începi noul sezon și să fii out din Europa – că erau niște bani și la Conference League –, să fii pe locul pe care ești, să ai 7 puncte, echipa să nu joace nimic, să nu-l mai ai nici pe Dan Petrescu, să fie probleme cu banii… E jale! La momentul de față, e JALE!”

„În plus, ca niciodată, sezonul acesta am avut jucători care, în opinia mea, puteau să aibă transferuri foarte bune. și uitați că există și perioade de transfer sau ani în care nu vinzi așa cum ai făcut-o în alți ani, când ai avut mult mai puține soluții”, a completat Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici.