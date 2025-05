Va eșua sau nu planul șefului AUR de a-l instala premier pe Călin Georgescu? Șeful CCIR: „Nu vor fi alegeri anticipate. O știe și Simion”

Șeful Aur a spus, în mai multe rânduri, că intenționează să îl propună premier pe Călin Georgescu, cel în numele căruia de fapt și candidează. Acesta a mai afirmat că este pregătit chiar și pentru alegeri anticipate.

Va eșua sau nu planul șefului AUR de a-l instala premier pe Călin Georgescu?

În acest context, Mihai Daraban a fost întrebat la Testul Puterii cu Denise Rifai dacă este de părere că scenariul alegerilor anticipate este posibil, amintindu-ne de afirmația făcută de George Simion potrivit căreia . Potrivit legii, președintele țării poate propune de două ori premierul, iar apoi poate dizolva Parlamentul și organiza alegeri anticipate.

„Nu cred, pentru că este conștient, bănuiesc, n-am vorbit cu el. Suntem la șapte luni după alegerile parlamentare. În astea șapte luni, cel puțin 20% din parlamentarii aleși sunt în conflict cu conducerea lor, cu conducerea partidului respectiv. Adică ei știu clar că dacă vor fi anticipate, lăsând la o parte procentele din sondaje, cât ar scoate, ei nu mai au garanția că-s pe listă. Asta-i problema. Deci sunt oameni care după alegeri s-au certat, vorbeam de Ponta. Credeți că dacă mâine-s anticipate, domnul Ciolacu îl mai pune pe Ponta pe listă? Evident că nu. Ăsta e un caz ca să dau un exemplu generalizat. Și de la PNL, și de la USR, și de la AUR, și de la PNL, și de la POT, SPOT, ce mai sunt ei acolo.

Cred că singura garanție că vor fi din nou în Parlament sunt ăia, minoritățile naționale, de-alde domnul Pambuccian. În rest, niciunul nu are garanția că va mai fi pe listă. Lăsăm la o parte cum au evoluat procentele în sondaje de la alegeri încoace. Că ați văzut, domnul Crin Antonescu n-a luat nici voturile domnului Ciucă plus Ciolacu. Am dat un exemplu. Deci există și aici o evoluție a sondajelor cum stau partidele azi față de cum stăteau în noiembrie. Și repet, nu vor fi, datorită acestui sistem, nu vor fi alegere anticipate în România. Și știe și Simion asta”, a explicat președintele Camerei de Comerț și Industrie a României la Testul Puterii.

Ce a însemnat, de fapt, schema cu casele ieftine pentru români și ideea naționalizării firmelor străine?

Daraban a vorbit și despre problema „strategiei de marketing” a lui George Simion, care , apoi a explicat cum, de fapt, nu a promis nimănui nimic.

„Eu dacă eram în locul lui…bine, el n-a avut nici spontaneitatea să răspundă, că putea găsi o soluție. Nu e imposibil. Să faci o casă, dar nu spui ce fel de casă. Adică cu 35.000 poți să faci o casă americană, de exemplu, cum vedem în filme și cum sunt luate la uragane. Poți să faci o casă cu 400 de euro metru pătrat din lemn, se fac și pe la Timișoara și în Harghita”, a mai afirmat invitatul.

Șeful Camerei de Comerț a răspuns destul de scurt atunci când subiectul a ajuns la naționalizarea firmelor străine din România, însă a continuat să vorbească despre plecarea lui George Simion în Polonia, imediat după terminarea evenimentului electoral.

„Astea sunt niște glume. Eu nu cred în ele. Probabil e ce a spus el, că e marketing electoral. Eu am avut discuție cu câțiva ieri, după ce a plecat dansul intempestiv. A plecat pentru că din câte știu avea la două jumate zbor. S-a lungit puțin cu răspunsurile la întrebări și când s-a uitat la ceas a intrat în panică.

Revin, am vorbit cu staff-ul. Toți sunt conștienți că noi avem de exemplu, l-am trăit acolo fiind, la Madrid și la Buenos Aires, când doamna Cristina Kirchner în Argentina a naționalizat IPF-ul care aparținea lui Repsol și a venit nota de plată de vreo 50 de miliarde de dolari de s-a năucit. Nu te scapă nimeni. Trebuie să înțelegem că suntem membri ai UE, membri NATO. Nu poți”, a conchis afaceristul la .