„Va fi al Treilea Război Mondial!”. Decizie de ultimă oră după ce Senegal a pierdut Cupa Africii pe Națiuni la „masa verde”

Marți seară s-a luat o decizie fără precedent în fotbalul mondial. Confederația Africană de Fotbal a întors rezultatul finalei Cupei Africii pe Națiuni 2025 și a acordat trofeul Marocului, deși Senegal câștigase pe teren. Reacțiile nu au întârziat să apară. Jucătorii și oficialii senegalezi au transmis mesaje în care critică decizia luată de CAF.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în finala Cupei Africii pe Națiuni

Totul a plecat de la finalul extrem de tensionat al partidei. Finala Cupei Africii pe Națiuni s-a jucat la Rabat. Jucătorii senegalezi au protestat pe toată durata partidei, considerând că Marocul este avantajat de arbitru. În minutele de prelungire, centralul a acordat un penalty pentru gazde, iar oaspeții au decis să părăsească terenul în semn de protest.

Jucătorii senegalezi au stat la vestiare câteva minute, apoi s-au întors pe teren. Arbitrul partidei nu a luat nicio decizie, iar jocul a continuat. Brahim Díaz a ratat lovitura de la punctul cu var, iar meciul a mers în prelungiri. Senegalul a marcat, iar la final jucătorii au sărbătorit câștigarea Cupei Africii pe Națiuni.

CAF a schimbat rezultatul de pe teren! Marocul a câștigat Cupa Africii pe Națiuni la „masa verde”!

Marocul a trimis o solicitare la CAF prin care cere ca Senegalul să piardă meciul cu 0-3 la masa verde, întrucât jucătorii au părăsit terenul fără acordul arbitrului. Forul continental a considerat că este vorba despre „neprezentare”, iar regulamentul a fost aplicat în litera lui.

Problema reală nu este însă sancțiunea în sine, ci contextul în care aceasta a fost luată. În Senegal, reacția a fost explozivă. Fanii au ieșit în stradă, presa a vorbit despre „furt istoric”, iar jucătorii au transmis mesaje care arată clar că echipa nu acceptă verdictul. În paralel, oficialii federației senegaleze au pregătit un contraatac juridic. Cazul urmează să fie discutat în Comitetul Executiv al CAF și s-a ajuns inevitabil la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Asta înseamnă că scandalul este departe de final și că există șanse reale ca decizia să fie contestată și, eventual, întoarsă.

Printr-un comunicat oficial, Federația Senegaleză de Fotbal a precizat că „denunță această decizie nedreaptă, fără precedent și inacceptabilă, care discreditează fotbalul african. Pentru a-și apăra drepturile și interesele fotbalului senegalez, Federația va depune apel cât mai curând posibil la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne”.

Reacții în lanț după decizia CAF. Senegalul iese la atac!

Declarațiile lui Claude Le Roy pun și mai mult gaz pe foc într-un conflict deja incendiar. Fostul selecționer al Senegalului a vorbit deschis despre influențe politice și jocuri de culise, sugerând că decizia ar fi fost pregătită dinainte. „Nu mi-aș fi imaginat niciodată că se poate ajunge atât de departe în absurd. Marocul a făcut un turneu excelent și merita trofeul, dar în finală Senegal a fost mai bun. În spatele acestei decizii sunt multe înțelegeri obscure, multe acorduri făcute pe ascuns. Nu cred că totul s-a încheiat. Senegal va primi ceea ce i se cuvine până la final. Această decizie va face întregul fotbal mondial să râdă”, a declarat Le Roy.

O sursă din cadrul Federației Senegaleze a transmis pentru presa franceză: „Suntem indignați. Pe 29 martie are loc ședința Comitetului Executiv al CAF și va fi un al treilea război mondial”. Mai mult, precum Moussa Niakhaté sau Pape Demba Diop, au postat fotografii cu trofeul, alături de mesaje precum: „Dacă vorbesc, o să spun lucruri nebunești” sau „Cred că trăim într-o țară a nebunilor”.