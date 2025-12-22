Va fi amendat Daniel Bîrligea după gesturile de la FCSB – Rapid? Anunțul oficial al lui Mihai Stoica. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea, atacantul de bază al celor de la FCSB, a fost titular în meciul cu Rapid, însă nu a reușit să marcheze din nou în fața rivalilor din Giulești. Mai mult, fotbalistul . Mihai Stoica a anunțat sancțiunea atipică pe care vârful o va primi drept pedeapsă.

Daniel Bîrligea nu a reușit să marcheze în meciul cu Rapid și s-a enervat serios când a fost schimbat

Atacantul celor de la FCSB s-a recuperat rapid după accidentarea suferită în urmă cu câteva săptămâni și a putut fi aruncat în luptă de Elias Charalambous în meciul cu Rapid. Totuși, s-a văzut că Daniel Bîrligea nu a fost în cea mai bună formă, neavând ritm de joc.

În momentul în care antrenorul celor de la FCSB a decis că este timpul să îl scoată pe Bîrligea de pe teren, , frustrat de faptul că nu a reușit să marcheze împotriva rivalilor.

Cum va fi pedepsit Daniel Bîrligea după gesturile din meciul FCSB -Rapid

Mihai Stoica a explicat întreaga situație. Oficialul celor de la FCSB a precizat că planul inițial era ca Daniel Bîrligea să joace doar o repriză. În plus, președintele clubului a transmis că fotbalistul va primi o sancțiune, însă nu sub forma unei amenzi.

„Bîrligea era jucătorul care dăduse trei goluri în meciurile cu Rapid. Își dorea foarte mult să marcheze. A făcut niște eforturi supraomenești ca să joace în meciul acesta. Se ruga de cei din stafful medical să scape de orteză mai repede ca să iasă pe teren. El a făcut doar două antrenamente cu echipa. În mod normal, e nevoie să faci minimum trei înainte să joci. Ar fi trebuit să iasă la pauză. Nu avea suflu pentru tot meciul.

Ar fi vrut să joace mai mult. A avut și o ocazie imensă. Nu am citit pe buze ce a zis. Era normal să fie supărat. Îl amendam. Nu o să îl lăsăm să stea la business în charter, o să stea la economic. El va sta în ultimele două rânduri. Trebuie să îl pedepsim cumva”, a declarat Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.