Sport

Va fi apt Dennis Man pentru meciul Polonia – România? Ultimele noutăți din cantonamentul naționalei

Dennis Man (28 de ani) era anunțat incert pentru întâlnirea cu Polonia. Ce s-a întâmplat cu jucătorul lui PSV Eindhoven la ultimul antrenament al naționalei României.
Traian Terzian
30.09.2026 | 22:52
Va fi apt Dennis Man pentru meciul Polonia Romania Ultimele noutati din cantonamentul nationalei
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Dennis Man (28 de ani)a apărut la antrenamentul României înaintea duelului cu Polonia. Sursă foto: Facebook Echipa națională de fotbal a României﻿
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Lăsat în afara lotului la înfrângerea cu Bosnia Herțegovina, Gică Hagi a dezvăluit că Dennis Man a acuzat anumite probleme medicale. Atacantul pare să-și fi revenit și a fost prezent la ultimul antrenament al reprezentativei României.

Dennis Man a participat la antrenamentul naționalei României înainte de partida cu Polonia

”Dennis Man are o problemă, nu putea să joace. Nu știu de ce nu au zis-o. El are o problemă, s-a antrenat la jumătate din capacitate, nici nu știu dacă e valabil să joace meciul următor”, a declarat Hagi la conferința de presă susținută după eșecul cu Bosnia Herțegovina.

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Însă, problemele lui Man par a fi de domeniul trecutului, jucătorul antrenându-se normal alături de coechipieri la ședința de pregătire susținută de selecționer la Mogoșoaia, cu două zile înaintea meciului de la Varșovia.

Marcatorul unicului gol al României în eșecul din Suedia, scor 1-2, nu a mai resimțit dureri și s-a putut antrena la capacitate maximă. Acum, rămâne de văzut dacă Gică Hagi îl va arunca în luptă din primul minut în partida cu Polonia.

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Dennis Man

Programul ”tricolorilor” până la jocul din Polonia

La fel ca și la deplasarea precedentă din Suedia, jucătorii echipei naționale nu vor efectua nicio ședință de pregătire în Polonia. Antrenamentul oficial va fi efectuat joi, 1 octombrie, de la ora 11:00, la Mogoșoaia. La scurt timp după aceea, ”tricolorii” se vor îmbarca în zborul de Varșovia. Imediat după sosire, va avea loc conferința de presă la care vor participa selecționerul Gheorghe Hagi și fundașul Radu Drăgușin.

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Meci de totul sau nimic la Varșovia

Întâlnirea Polonia – România, din etapa a 3-a a Ligii Națiunilor, se va disputa vineri, 2 octombrie, de la ora 21:45, la Varșovia. Pentru acest joc, UEFA a delegat o brigadă de arbitri din Elveția, avându-l la centru pe Urs Schnyder.

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Duelul este unul al ultimei speranțe pentru ambele combatante. ”Tricolorii” sunt pe ultimul loc în grupă, fără niciun punct, în timp ce polonezii sunt o treaptă mai sus, cu un singur punct acumulat în primele două meciuri.

La fel ca și la noi, polonezii sunt nemulțumiți de evoluția echipei naționale și i-au ”mitraliat” pe jucători și pe selecționerul Jan Urban. Despre acesta chiar se vehiculează că ar putea fi dat afară în cazul unui rezultat nesatisfăcător cu România.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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