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„Va fi apt!”. Revine după accidentare în derby-ul CFR Cluj – Dinamo

Adrian Baciu
20.10.2026 | 12:21
Va fi apt Revine dupa accidentare in derbyul CFR Cluj Dinamo
EXCLUSIV FANATIK
Un jucător important revine după accidentare în derby-ul CFR Cluj - Dinamo. Sursa foto: colaj Fanatik
Derby-ul de duminică din Gruia, CFR Cluj - Dinamo, va consemna o revenire importantă. Marius Șumudică a anunțat numele jucătorului care e apt și poate evolua.
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În afară de derby-ul bucureștean FCSB – Rapid, etapa a 13-a din SuperLiga mai aduce un meci tare. Duminică, 25 octombrie, în Gruia se duelează CFR Cluj și liderul Dinamo. Pentru acest meci, Marius Șumudică (55 de ani) a anunțat o revenire importantă în echipa sa. Un fotbalist în care tehnicianul își pune mari speranțe este apt de joc.

Revenire importantă la CFR Cluj în derby-ul cu Dinamo

În etapa a 12-a din SuperLiga, CFR Cluj a pierdut la Arad cu UTA, într-un meci extrem de modest făcut de trupa lui Șumudică. „Feroviarii” nu au avut replică în fața unei echipe care nu pierde pe teren propriu în acest sezon. Bănățenii au atacat în valuri și au avut nu mai puțin de 24 de șuturi către poartă și 8 cadrate.

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La acest duel a surprins, în mod neplăcut, felul în care s-a prezentat formația lui Marius Șumudică. Toate compartimentele celor de la CFR au suferit, în special cel defensiv. Din etapa viitoare, la echipa din Ardeal va reveni un fotbalist în care „Șumi” își pune mari speranțe. E vorba de Cristian Ignat (23 de ani), pe care tehnicianul din Gruia l-a avut ca elev și în Giulești.

 „(n.r. Ce se întâmplă cu Ignat?) A avut o contractură pe fesier și făcuse două zile de antrenament. Acum va fi apt din nou să joace”, a dezvăluit Șumudică, într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA. Nefiind 100% din punct de vedere fizic, Ignat a stat pe bancă tot meciul de la Arad. În această deplasare, linia defensivă a clujenilor a fost alcătuită din Iva Gelashvili, Kresic și Pantalon.

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Șumudică, înainte de meciul cu Dinamo: „E clar că pleacă favoriți cu noi!”

În Gruia vine, duminică, liderul Dinamo, o echipă aflată pe val, cu 5 victorii în ultimele 5 partide. Marius Șumudică este realist și consideră că echipa din Capitală pleacă cu prima șansă. „(n.r. Cum vezi meciul acesta cu Dinamo?) Cel mai greu meci. Este cea mai bună echipă, cei mai în formă în momentul de față, la nivelul Craiovei. Au făcut achiziții senzaționale. E clar că pleacă favoriți.

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Săptămâna asta e decisivă. Ori ne pregătim și arătăm ca lumea și intrăm pe teren și murim pe teren, ori dacă nu, mai bine ridicăm mâna fiecare și ne vedem de treabă, că suntem jucători, antrenori. Ne vedem de treabă, fiindcă așa nu mai merge”, a spus Șumudică. Antrenorul CFR-ului nu se teme de un scor fluviu în acest meci. El spune că vrea să vadă atitudine la formația sa. „Nu scorul e problema. Au luat alții 7. Problema e de atitudine. E greu să legi o echipă. Dar, atitudinea e importantă. Să ai tricoului CFR-ului, să nu îți dorești să fii mai bun, pe mine asta mă doare!”.

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„Va fi apt!” Revine după accidentare în derby-ul CFR Cluj - Dinamo

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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