Deși SuperLiga a intrat în pauză pentru meciurile echipelor naționale, . Patronul FCSB, campioana României, anticipează că rivalele Rapid și Dinamo se vor lupta pentru locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off.

Gigi Becali, verdict la jumătatea turului din SuperLiga: „Va fi greu în play-off”

al campionatului. Formația lui Ioan Ovidiu Sabău are 18 puncte, după 8 meciuri, la trei puncte peste locul 2 ocupat de Universitatea Craiova. Podiumul este completat de Oțelul lui Dorinel Munteanu.

Gigi Becali știe deja cine sunt cele 5 echipe care se vor califica în play-off în actuala stagiune. „Știu că va fi greu în play-off anul ăsta (n.r. râde). E greu, am stat și am făcut socotelile, am văzut Oțelul, U Cluj.

E greu să-i întreci pe ăștia. Tu îți dai seama, au 18 puncte, îi mai scoți de acolo? O să fie CFR Cluj, Universitatea Craiova, FCSB, Oțelul, U Cluj în play-off, n-ai cum să le mai scoți”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

„Va fi bătaie mare la locul 6”. Pe cine alege Gigi Becali în play-off dintre Dinamo și Rapidul lui Șumudică

Singura necunoscută pentru Gigi Becali este ultima echipă care va accede în play-off. Omul de afaceri este ferm convins că rivalele Dinamo și Rapid se vor duela direct pentru locul 6. Becali mizează că Dinamo va prinde ultimul bilet către play-off.

De cealaltă parte, Gigi Becali este de părere că Farul lui Gică Hagi nu va avea forța necesară de a se califica în play-off în actuala stagiune. „Și o să fie bătaie mare pentru locul 6 între Rapid și Dinamo.

Și Gică Hagi se va bate, dar e greu, sunt multe puncte. Gică face, dar eu cred că e greu. Nu știu dacă reușește de data asta. Dinamo joacă, ai văzut ce pasează Dinamo? Dacă U Cluj bate Rapid, e mai greu.

„Dinamo va prinde play-off-ul”

Va fi bătaie pe locul 6, din ce văd așa cred. Eu cred că Dinamo va prinde play-off-ul. Mie îmi place derby-ul numărul 2, Steaua (n.r. FCSB) – Dinamo. Derby-ul numărul 1 e Rapid – Dinamo”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Pe 15 septembrie, FCSB o va întâlni pe CFR Cluj în Gruia, în prima etapă de la revenirea după pauza pentru meciurile echipelor naționale. Universitatea Craiova o înfruntă pe Poli Iași, în timp ce Rapid are derby pe teren propriu cu liderul U Cluj.

