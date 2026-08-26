„Va fi bătaie pentru Cordea și Korenica!”. Mihai Stoica a dat verdictul despre un transfer la FCSB. Exclusiv

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Mihai Stoica (61 de ani) a analizat pe larg, la FANATIK, ultima partidă jucată de FCSB în SuperLiga, eșecul 0-1 cu CFR Cluj. Managerul fostei campioane nu este de acord cu vocile care spun că echipa din Ardeal este lipsită de jucători importanți. Ba dimpotrivă, în opinia lui Meme „va fi bătaie mare pe Cordea și Korenica”, în cazul în care cei doi vor fi puși pe lista de transferuri.

Mihai Stoica, convins că „va fi bătaie pentru Cordea și Korenica!”

FCSB spera să obțină toate cele trei puncte din deplasare de la Cluj cu CFR, în runda cu numărul 6 din SuperLiga. Planurile roș-albaștrilor au fost date peste cap de tactica lui Marius Șumudică (55 de ani). Ardelenii au fost mult mai inteligenți în joc, s-au apărat atent și au lovit către final de meci.

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În ciuda numeroaselor plecări, CFR Cluj încă mai are mulți jucători de valoare în lot. cu FCSB. Al doilea a fost decisiv, marcând din penalty golul victoriei, în minutul 77. În emisiunea MM la FANATIK, managerul general al bucureștenilor, Mihai Stoica, a ținut să îi contrazică pe cei care spun că CFR nu mai are, momentan, echipă.

Meme i-a evidențiat pe Cordea și Korenica, spunând că se va duce o luptă importantă pentru aceștia pe piața transferurilor. „Nu e chiar așa, că cei de la CFR Cluj nu au jucători. Cred că o să fie bătaie pe Cordea și Korenica. Asta a fost. Așa s-a scris istoria meciului. E nemulțumire, dar nu e o mare tragedie”, a spus MM.

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Ce șanse sunt ca vreunul dintre Cordea sau Korenica să prindă un transfer la FCSB

Alături de portarul Vâlceanu și de fundașul Abeid, Cordea a fost în top 3 cei mai buni jucători de la CFR Cluj în victoria cu FCSB. Korenica a evoluat și el bine în linia mediană și și-a îndeplinit sarcinile trasate de Șumudică. În ciuda faptului că sunt doi jucători care ar putea juca la orice club din SuperLiga, Cordea și Korenica nu au loc la FCSB.

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În aceeași emisiune MM la FANATIK, în momentul în care a comentat acest scenariu. „(n.r. Vreun interes de la FCSB pentru Korenica sau Cordea?) Nu, niciun interes pentru niciun jucător de la CFR Cluj”, a fost reacția lui Meme Stoica. Atât Cordea, cât și kosovarul Korenica, au o cotă de piață de 3.000.000 de euro, conform .

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