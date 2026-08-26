Sport

„Va fi bătaie pentru Cordea și Korenica!”. Mihai Stoica a dat verdictul despre un transfer la FCSB. Exclusiv

Mihai Stoica este de părere că va fi o bătaie mare pentru vedetele CFR-ului, Cordea și Korenica, dacă aceștia vor fi scoși la vânzare. Ce șanse sunt ca jucătorii să vină la FCSB.
Adrian Baciu
26.08.2026 | 20:14
Va fi bataie pentru Cordea si Korenica Mihai Stoica a dat verdictul despre un transfer la FCSB Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ce spune Mihai Stoica despre Corcea și Korenica. Șanse zero să ajungă la FCSB. Sursa foto: colaj Fanatik
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Mihai Stoica (61 de ani) a analizat pe larg, la FANATIK, ultima partidă jucată de FCSB în SuperLiga, eșecul 0-1 cu CFR Cluj. Managerul fostei campioane nu este de acord cu vocile care spun că echipa din Ardeal este lipsită de jucători importanți. Ba dimpotrivă, în opinia lui Meme „va fi bătaie mare pe Cordea și Korenica”, în cazul în care cei doi vor fi puși pe lista de transferuri.

Mihai Stoica, convins că „va fi bătaie pentru Cordea și Korenica!”

FCSB spera să obțină toate cele trei puncte din deplasare de la Cluj cu CFR, în runda cu numărul 6 din SuperLiga. Planurile roș-albaștrilor au fost date peste cap de tactica lui Marius Șumudică (55 de ani). Ardelenii au fost mult mai inteligenți în joc, s-au apărat atent și au lovit către final de meci.

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În ciuda numeroaselor plecări, CFR Cluj încă mai are mulți jucători de valoare în lot. Doi dintre aceștia, Meriton Korenica (29 de ani) și Andrei Cordea (27 de ani) au fost integraliști cu FCSB. Al doilea a fost decisiv, marcând din penalty golul victoriei, în minutul 77. În emisiunea MM la FANATIK, managerul general al bucureștenilor, Mihai Stoica, a ținut să îi contrazică pe cei care spun că CFR nu mai are, momentan, echipă.

Meme i-a evidențiat pe Cordea și Korenica, spunând că se va duce o luptă importantă pentru aceștia pe piața transferurilor. „Nu e chiar așa, că cei de la CFR Cluj nu au jucători. Cred că o să fie bătaie pe Cordea și Korenica. Asta a fost. Așa s-a scris istoria meciului. E nemulțumire, dar nu e o mare tragedie”, a spus MM.

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Ce șanse sunt ca vreunul dintre Cordea sau Korenica să prindă un transfer la FCSB

Alături de portarul Vâlceanu și de fundașul Abeid, Cordea a fost în top 3 cei mai buni jucători de la CFR Cluj în victoria cu FCSB. Korenica a evoluat și el bine în linia mediană și și-a îndeplinit sarcinile trasate de Șumudică. În ciuda faptului că sunt doi jucători care ar putea juca la orice club din SuperLiga, Cordea și Korenica nu au loc la FCSB.

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În aceeași emisiune MM la FANATIK, Mihai Stoica a fost tranșant în momentul în care a comentat acest scenariu. „(n.r. Vreun interes de la FCSB pentru Korenica sau Cordea?) Nu, niciun interes pentru niciun jucător de la CFR Cluj”, a fost reacția lui Meme Stoica. Atât Cordea, cât și kosovarul Korenica, au o cotă de piață de 3.000.000 de euro, conform Transfermarkt.

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„Va fi bătaie pentru Cordea și Korenica!”. Mihai Stoica a dat verdictul despre un transfer la FCSB. Exclusiv

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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