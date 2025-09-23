Va fi Dobre huiduit la următoarele meciuri ale Rapidului? „Ar fi o adevărată implozie”

Finalul partidei dintre Rapid și Hermannstadt, terminată cu victoria sibienilor, 2-1, a , iar cuvinte grele s-au aruncat de ambele părți.

Conflict la Rapid: Dobre vs suporteri. Va fi huiduit jucătorul?

Horia Ivanovici a fost direct când a vorbit de : „Ar fi o adevărată implozie dacă suporterii s-ar apuca să-l huiduie”, iar Adrian Mutu a răspuns imediat. „La Rapid asta e singura problemă, eu am stat doi ani și știu cum e. Problema acolo sunt factorii interni, nu factorii externi, implozii multe, și dacă se întâmplă acest lucru s-a terminat, se strică jucăria și iar e un sezon ratat”, a declarat „Briliantul” la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mutu susține că la Rapid suporterii ocupă un loc special. Pe fondul unui rezultat nefericit, fostul internațional român este de părere că cel mai bine este ca jucătorii să nu răspundă criticilor venite din tribună.

„Eu zic că jucătorii Rapidului, știind că suporterii sunt sensibili, e ceva aparte acolo, vezi-ți de treaba ta, în general cu toți suporterii. Și eu am fost înjurat și sunt Mutu, nu Dobre, și mi-am văzut de treaba mea, oricum nu rezolvi nimic. Ba mai mult, dacă răspunzi te înjură și mai rău. Oamenii sunt supărați. Noi trebuie să fim la alt nivel și să înțelegem lucrurile astea, chiar dacă nu ne convin. Înjurăturile nu fac bine nimănui și nimeni nu le merită. Ăsta e fotbalul și acest lucru face parte din fenomen”, a conchis Adrian Mutu.

Tensiunile cresc la Rapid: suporterii au avut un mesaj dur pentru șefii clubului

Echipa giuleșteană a pierdut un singur meci din cele 10 disputate până acum, însă atmosfera nu pare a fi tocmai una pozitivă. Pe lângă reproșurile aduse jucătorilor la finalul partidei cu Hermannstadt, de către suporteri, se pare că fanii duc un război rece și cu conducătorii clubului. Concret, ultrașii de la Peluza Sud acuză faptul că le este îngrădită libertatea și acest comportament este repetitiv și la ordinul conducerii.

La partida cu trupa din Sibiu se pare că o parte dintre membrii grupurilor „Originalii” și „RHV” au fost loviți de forțele de ordine, asta după ce tensiunile au crescut și au fost aproape să ducă la degenerarea lucrurilor în urma unor restricții impuse de oficialii grupării bucureștene. Rămâne de văzut dacă apele se vor calma și la partidele următoare, pe care Rapid le va juca acasă, nu vor mai exista incidente între suporteri și forțele de ordine.

