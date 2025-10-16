Va fi Metaloglobus – FCSB ultimul meci pe arena din Clinceni? Gino Iorgulescu, declarații contradictorii cu președinții cluburilor din SuperLiga: „Noi nu știm nimic”

atât pentru spectatori, cât și pentru fotbaliști. Tocmai din această cauză, LPF este în căutarea unei soluții alternative, cel puțin pentru perioada iernii, când vremea poate dăuna foarte mult terenului pe care Unirea Slobozia și Metaloglobus își dispută meciurile de acasă.

ADVERTISEMENT

Ce a transmis Gino Iorgulescu în legătură cu stadionul din Clinceni

După multe săptămâni în care echipele ce au fost nevoite să joace în deplasare cu Unirea Slobozia sau Metaloglobus Gino Iorgulescu a pus, în sfârșit, piciorul în prag. El a dezvăluit că este în căutarea unor soluții pentru ca niciun meci din SuperLiga României să nu se mai joace pe arena din Clinceni, cel puțin în următoarea perioadă, când vremea se va înrăutăți:

„Sperăm că ne vor mai lăsa ploile și toate cluburile își vor lua măsuri ca terenurile să fie practicabile. Referitor la stadionul celor de la Clinceni, oamenii mei de la Ligă vor merge acolo în această pauză competițională și vor vedea care este situația. Dacă nu este în condițiile optime pentru a se juca, atunci să vedem ce soluție găsim. A arătat rău, dar dacă stau și mă gândesc pe ce terenuri jucam noi pe vremuri, cele de acum sunt bune. Totuși, suntem în 2025 și cluburile trebuie să își ia măsurile necesare”, a spus Gino Iorgulescu, conform

ADVERTISEMENT

Se poate juca Metaloglobus – FCSB pe alt stadion? Răspunsul dat de președintele LPF

Deoarece nu s-a făcut nimic în acest sens în pauza internațională, meciul dintre Metaloglobus și FCSB se va juca, cel mai probabil, tot pe arena din Clinceni. Cu toate acestea, președintele LPF speră ca acest meci să fie ultimul disputat pe acest stadion:

„Nu se face peste noapte… (n.r. dacă Metaloglobus – FCSB se joacă pe un alt stadion) Dacă nu s-a făcut nimic în această pauză competițională, nu cred că se va face până sâmbătă. Noi ne străduim, ne ducem pe la cluburi, vorbim, le spunem ce au de făcut.

ADVERTISEMENT

Este o variantă să-și găsească alte stadioane (n.r. Metaloglobus și Unirea Slobozia), dar văd că nu reușesc. La Târgoviște sunt două stadioane, putea măcar o echipă să meargă acolo. Am vorbit cu amândouă și văd că nu fac nimic. Pe Arcul de Triumf este Dinamo… Problema este la bani, cât este chiria”, a mai spus Gino Iorgulescu.

ADVERTISEMENT

Președinții de la Slobozia și Metaloglobus îl contrazic pe Gino Iorgulescu: „Nu am primit nimic”

Deși președintele Ligii Profesioniste de Fotbal susține că le-a notificat pe cele două echipe cu privire la căutarea unui nou stadion pentru meciurile de acasă, Marius Burcă (președinte Metaloglobus) și Ilie Lemnaru (președinte Unirea Slobozia) neagă că ar fi primit o astfel de înștiințare:

„Nu știu nimic în sensul ăsta. Nu am avut nicio hârtie oficială și nicio discuție în acest sens. Atunci când apar probleme legate de omologarea unui stadion, trebuie înaintată o adresă către cei care dețin sau administrează respectiva arenă. În acest caz, către Primăria Clinceni. În această adresă, trebuie menționate clar aspectele pe care stadionul nu le îndeplinește conform cerințelor. Dacă administratorii pot remedia deficiențele într-un termen rezonabil, e OK. Dacă nu, știi bine ce ai de făcut și cauți alt stadion”, a transmis Marius Burcă, conform .

ADVERTISEMENT

Ilie Lemnaru, președintele Sloboziei, a dezvăluit că nici ialomițenii nu au primit vreo astfel de notificare, însă Unirea este oricum foarte aproape să revină pe stadionul propriu: „Nu am primit vreo notificare. Dar noi oricum ne pregătim să ne mutăm pe stadionul nostru. Lucrările se mișcă repede. Sunt avansate. Acum urmează două meciuri în deplasare, apoi vom vedea ce va fi. Dacă se va strica vremea rău, vom găsi o soluție”, a declarat oficialul clubului.